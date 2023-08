Ein Berufsbild mit sehr überschaubaren Beliebtheitswerten bekommt diese Woche ein Ablaufdatum:

Die Zasterfahnder klingeln vorzugsweise abends an der Wohnungstür und versuchen manchmal eher ruppig, herauszubekommen, ob man nicht doch ein Rundfunkgerät daheim hat. Mit so einem betriebsbereiten Gerät muss man dem ORF nämlich GIS zahlen.

Die Haustür-Kontrollen der ORF-Gebühren gibt es ab 2024 nicht mehr. STANDARD / Marie Jecel

Ende dieser Woche gilt das neue ORF-Gesetz formal als beschlossen, das diesen GIS-Kontrollen ein Ende bereitet: Ab 1. Jänner 2024 löst ein "ORF-Beitrag" von 15,30 Euro plus unterschiedlichen Landesabgaben die GIS ab, die dem ORF derzeit 18,59 Euro pro Haushalt einbringt. Der neue Beitrag wird unabhängig von Empfang und Geräten allen Hauptwohnsitzen und Firmen vorgeschrieben, Einkommensschwache und Einpersonenfirmen ausgenommen.

Die bisweilen als irritierend erlebten Hausbesuche der GIS auf der Suche nach "betriebsbereiten" Rundfunkgeräten werden obsolet, wenn alle zahlen müssen. Rund 100 Jobs insbesondere im Außendienst soll die Gebührentochter GIS laut ORF streichen. Sie heißt künftig OBS statt GIS, für ORF-Beitrags-Service.

Der Job, sagen aktive und frühere GIS-Mitarbeiter im Außendienst, bringe "gutes Geld" bei Arbeitszeiten, die sich etwa mit Betreuungspflichten vereinbaren lassen. Früher mit Werkvertrag, nun angestellt mit Fixum, Dienstwagen und Mindestvorgabe für Abschlüsse – einer berichtet von 84 im Monat. Mehr Abschlüsse brächten je 17 Euro, Mailadressen und andere Daten extra Geld.

Wer zwischen Tür und Angel Druck macht, schafft mehr Unterschriften. Man darf auch mit einem GIS-Erlagschein rechnen, wenn man auf dem Tablet laut Mitarbeiter "nur unterschreibt, dass wir hier waren". Dort steht auch, laut GIS gut erkennbar und in vielen Sprachen, dass man ein Rundfunkgerät hat und künftig zahlt. "So machst du den Abschluss", sagt einer, der selbst von Tür zu Tür ging. Auch "telefonische Meldungen" werden erst einmal gezählt – wenn das Kind aufgemacht hat, gerade fernsieht und der Außendienst dazu die Eltern anruft. Später storniert werde selten. Einnahmen bedeutet auch das nette Angebot des Mitarbeiters, neu Eingezogene am alten Wohnsitz abzumelden und neu anzumelden. Das soll manchen erst einmal doppelte GIS eingetragen haben.

Ein sehr kreativer Beruf fällt da mit dem ORF-Beitrag weg. (Harald Fidler, 28.8.2023)