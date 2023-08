Hier sind die Mediennews vom Sonntag:

Haushaltsabgabe EU prüft Beschwerde gegen ORF-Beitrag Neues ORF-Gesetz gilt nach Bundesratspanne und Fristablauf mit Ende August als beschlossen – 2024 tritt es in Kraft

Doku Schiedsrichter unter Druck: "Sind nicht die Mülleimer der Nation" Die ARD-Reihe "Unparteiisch" zeigt den Alltag von Fußball-Schiedsrichtern wie Deniz Aytekin – mit der Spaßbremse Handspiel und Angriffen unter der Gürtellinie

Quizmaster US-Fernsehmoderator Bob Barker mit 99 Jahren gestorben Über Jahrzehnte hinweg moderierte Barker die Quizsendung "The Price is Right". 1976 wurde er mit einem Stern auf Hollywoods "Walk of Fame" geehrt

Netflix-Serie "The Crown"-Produzentin verspricht sensiblen Umgang für Serienfinale Umsichtige und lange Gespräche zum Tod von Prinzessin Diana - Finale Staffel erscheint heuer bei Netflix

"Stranger Things"-Finale Darsteller erleichtert und traurig zugleich "Es wird nicht leicht sein, damit aufzuhören": Joe Keery und Millie Bobby Brown über das Ende der Netflix-Serie, Finale voraussichtlich 2024

Lagerfeuer "Tatort"-Kommissarin Lena Odenthal verliert ihre Assistenten Ulrike Folkerts ermittelt wegen einer "Formatänderung" ohne Annalena Schmidt und Peter Espeloer

Switchlist "Heat", "Brüno", "Terminator 2" - TV-Tipps für Sonntag Außerdem: "Asterix bei den Briten", Grand Prix der Niederlande, Alltagsgeschichte, Running Man - dazu die Radiotipps

Die Etat-Redaktion wünscht spannende Lektüre und einen angenehmen Wochenendausklang!