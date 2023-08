20.15 ZWEI HERZEN

Liebesg’schichten und Heiratssachen Christine will sich wieder verlieben, Ralph sucht einen Deckel zum Topf, Gerli steht der Sinn nach einem Mann, der keinen Stress macht. Das wird nicht leicht, aber es kann funktionieren! Bis 21.05, ORF1

20.15 DOKUMENTATION

Die Schweiz und die Kuh Kühe gibt es auf der ganzen Welt. Aber die Schweiz rühmt sich, das Kuhland schlechthin zu sein, fast so, als hätte sie das Tier erfunden. Eine Reise durch das Kuhland Schweiz.Um 21.05 folgt ein weiterer Film der Reihe Die Schweiz und die Schokolade. Bis 22.00, 3sat

20.15 ZAUBERLEHRLING

Harry Potter und der Feuerkelch (Harry Potter and the Goblet of Fire, USA/GB 2005, Mike Newell) Im vierten Schuljahr tritt Harry (Daniel Radcliffe) im trimagischen Turnier, einer Art Europaliga für Zauberschulen, für Hogwarts an. Von seinen Mitschülern wird er als Held gefeiert – alles wie immer halt. Unterhaltsam ist der vierte Potter trotzdem. Bis 23.15, ProSieben

21.05 KAMMERSPIEL

Sommergespräche: Andreas Babler Susanne Schnabl bittet dieses Mal den SPÖ-Chef zum Gespräch im neu renovierten Parlament. Um 22.30 bespricht Lou Lorenz-Dittlbacher mit Journalistinnen und Journalisten die Debatte. Bis 22.00, ORF2

22.30 MAGAZIN

Kulturmontagspezial: Michael Caine Der Hollywoodstar, Jahrgang 1933, blickt in Margarete Kreuzers Dokumentation auf eine glänzende Karriere zurück. Bis 23.25, ORF2

23.25 JUNGARZT

Gottes Werk und Teufels Beitrag(The Cider House Rules, USA 1999, Lasse Hallström) Statt die Nachfolge seines illegal Abtreibungen vornehmenden Ziehvaters anzutreten, verlässt Homer das Waisenhaus. Nach dem gleichnamigen Roman von John Irving, der mit Regisseur Hallström auch das Drehbuch verfasste – für Freunde epischer Literaturverfilmungen das Richtige. Mit Tobey Maguire und Michael Caine. Bis 1.25, ORF2

Michael Caine und Tobey Maguire in "Gottes Werk und Teufels Beitrag". In der Regie von Lasse Hallström gab es dafür einen Oscar: 23.25, ORF2. ORF / Paramount Pictures, Stephen Vaughan

0.00 DOKUMENTARFILM

Republik der Stille(F 2017, Diana El Jeiroudi) Diana El Jeiroudi ist in einem diktatorischen Überwachungsstaat aufgewachsen. In ihrem Heimatland werden Fotos verbrannt, Gedanken unterdrückt und Menschen mundtot gemacht. 40 Jahre später macht sich die Dokumentarfilmerin von ihrem Exil aus auf die Suche nach Bild- und Tonmaterial aus Syrien sowie von ihren in der ganzen Welt verstreuten Landsleuten. Bis 3.05, Arte

0.40 AKUPUNKTUR

Kiss of the Dragon (F 2001, Chris Nahon) Der chinesische Polizist Liu Siu-jian (Jet Li) fährt nach Paris, um einen Drogenhändler festzunehmen. In einem Nobelhotel soll die Festnahme erfolgen. Doch Chefinspektor Jean-Pierre Richard (Tchéky Karyo) hat andere Pläne für den Ausländer und lockt Liu in eine Falle. Die gut choreografierten Kampfszenen werten die flache Geschichte ein wenig auf. Mit Bridget Fonda. Bis 2.30, Kabel eins