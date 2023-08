Strampeln bei Regen. AFP/PAU BARRENA

Barcelona/Bremen - Wie das grenzwertige Zeitfahren ist auch die zweite Etappe der Vuelta von regnerischen Bedingungen mit Stürzen beeinflusst worden. Eines der zahlreichen Opfer am Sonntag in Katalonien war der bisherige Gesamtführende Lorenzo Milesi. Auch Topfavorit Primoz Roglic und Geraint Thomas gingen zu Boden, blieben aber unverletzt. Aus Sicherheitsgründen wurde die Gesamtzeit bereits neun Kilometer vor dem Ziel am Montjuic in Barcelona genommen, das Andreas Kron als Sieger erreichte.

Der Däne aus dem Lotto-Rennstall gewann sieben Sekunden vor Kaden Groves (AUS/Alpecin) und Andrea Vendrame (ITA/AG2R). Er widmete den Sieg seinem kürzlich verstorbenen Teamkollegen Tijl de Decker. Der 22-jährige Belgier war am Freitag seinen schweren Verletzungen nach einem Trainingssturz zu Wochenbeginn erlegen.

Der Oberösterreicher Tobias Bayer (Alpecin) wurde in Barcelona 35. Die Topstars um Titelverteidiger Remco Evenepoel hielten sich aufgrund der Gefährlichkeit und der neutralisierten Schlussphase zurück. Das wird am Montag nicht mehr möglich sein, es wartet eine Bergankunft in Andorra. Als neuer Träger des roten Führungstrikots startet der Italiener Andrea Piccolo (EF) in die dritte Etappe.

Großschartner am Podest

Indes hat Radprofi Felix Großschartner den zweiten Platz auch am Schlusstag der Deutschland-Tour behalten. Vor dem 29-Jährigen aus dem UAE-Team lag nach fünf Tagen nur der Belgier Ilan van Wilder (Soudal), der seine elf Sekunden Vorsprung auf den Oberösterreicher am Sonntag behauptete. Der flache Schlussabschnitt der nicht zur World-Tour-Kategorie zählenden Rundfahrt von Hannover nach Bremen (176 km) ging im Massensprint an Arvid de Kleijn (Tudor).

Die Königsetappe hatte Gregor Mühlberger (Movistar) gewonnen. (APA, red, 27.8.2023)

Ergebnisse Spanien-Radrundfahrt vom Sonntag:

2. Etappe, Mataro - Barcelona (182 km): 1. Andreas Kron (DEN) Lotto 4:10:06 Std. - 2. Kaden Groves (AUS) Alpecin + 7 Sek. - 3. Andrea Vendrame (ITA) AG2R gleiche Zeit. Weiter: 35. Tobias Bayer (AUT) Alpecin +3:25 Min.

Gesamtwertung: 1. Andrea Piccolo (ITA) EF 4:27:23 Std. - 2. Javier Romo (ESP) Astana +11 Sek. - 3. Ivan Garcia Cortina (ESP) Movistar +13. Weiter: 140. Bayer +2:29 Min.