Klagenfurter jubeln in Hartberg. APA/ERWIN SCHERIAU

Hartberg - Der SK Austria Klagenfurt hat seinem Trainer Peter Pacult ein gelungenes Jubiläum beschert. Bei Pacults 250. Auftritt als Bundesliga-Trainer siegten die Kärntner am Sonntag beim TSV Hartberg mit 3:0 (1:0). Die nach fünf Runden noch ungeschlagene Austria schob sich mit neun Punkten an Rapid vorbei auf Platz drei, die achtplatzierten Hartberger durften bisher nur gegen Rapid einen Sieg feiern.

Andrew Irving (44.) mit seinem dritten Saisontreffer und der nun vierfache Torschütze Sinan Karweina (62., 94.) schossen die effektiven Klagenfurter zum zweiten Saisonsieg. Die Pacult-Elf durfte sich ein staubtrockenes Auswärtsspiel auf die Fahnen heften, und gewann auch das fünfte Bundesliga-Duell mit Hartberg. Für die Oststeirer ging in einem Match mit brotloser Ballbesitz-Dominanz der "Austria-Fluch" weiter. Keines der vergangenen 16 Spiele gegen die Austrias der Liga aus Klagenfurt, Lustenau und Wien wurde gewonnen. Auch im dritten Saison-Heimspiel gab es keinen Sieg.

Dabei dominierten die Gastgeber die erste halbe Stunde, zeigten aber bereits da, was sich im gesamten Spiel nicht ändern sollte: Das Team von Markus Schopp verstand es nicht, sich Topchancen herauszuarbeiten. Klagenfurt agierte spätestens im eigenen Strafraum rigoros - und war nach der ersten Trinkpause besser im Spiel. Kosmas Gkezos setzte seinen Kopfball nach einem Eckball noch weit über das Tor von Raphael Sallinger (36.), der wenig später Jonas Arweiler im Konter gut den Winkel abschnitt (41.). In der 44. Minute war Hartbergs Schlussmann aber beim präzisen Abschluss von Irving aus 15 Metern chancenlos. Der zuvor unsichtbare Schotte nutzte den Raum für sein bereits drittes Saisontor.

Die erste Chance nach dem Seitenwechsel gehörte ebenfalls den Gästen. Sallinger konnte sich beim Kopfball von Nicolas Wimmer nach Gkezos-Flanke mit einer Parade auszeichnen (47.). Dem TSV war das offensive Bemühen weiter nicht abzusprechen. Allein die fußballerischen Waffen, um den stabilen Kärntner Block auszuhebeln, blieben stumpf. Situationen wie in der 51. Minute, als ein gefährlicher Schuss von Dominik Prokop von Thorsten Mahrer geblockt wurde (51.), waren die Seltenheit.

Stattdessen erhöhte Klagenfurt in Minute 62 vorentscheidend: Arweiler setzte seinen Sturmpartner Karweina in Szene, der sich durch Hartbergs Hintermannschaft schlängelte und die Kugel platziert ins linke Eck rollte (63.). Vier Hartberger sahen dem Dribbling fast tatenlos zu.

Mit dem 0:2 tauschten Schopp und auch Pacult erstmals. In der Startelf beider Teams hatte es im Vergleich zur Vorwoche nur ein neues Gesicht gegeben: Dominik Frieser sollte den angeschlagenen Ruben Providence am rechten Flügel aber nicht wirklich ersetzen können. Zur möglichen zweiten Hartberger Luft kam es nicht, weil der zumeist in der Luft hängende Stürmer Maximilian Entrup aus guter Position nur das Seitennetz traf (82.). Praktisch mit dem Schlusspfiff erhöhte Karweina im Konter auf 3:0 (94.). (APA, 27.8.2023)

Bundesliga (5. Runde):

TSV Hartberg - SK Austria Klagenfurt 0:3 (0:1). Hartberg, Profertil Arena, SR Kijas.

Tore:

0:1 (44.) Irving

0:2 (63.) Karweina

0:3 (94.) Karweina

Klagenfurt: Menzel - Gkezos, Mahrer, Wimmer - Straudi (86. Owusu), Irving (65. Gemicibasi), Benatelli, Cvetko, Schumacher - Arweiler (65. Jaritz), Karweina

Hartberg: Sallinger - Heil (87. Lemmerer), Komposch, Bowat (87. Steinwender), Pfeifer - Diakite - Frieser (64. Urdl), Lang (68. Fillafer), Sangare (68. Kainz), Prokop - Entrup

Gelbe Karten: Heil, Diakite bzw. Karweina, Gemicibasi