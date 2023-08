Ende gut, alles gut für den FC Barcelona. EPA/ANDREU ESTEBAN

Villarreal - Der FC Barcelona hat am Sonntag in der dritten Runde der spanischen LaLiga auf kuriose Art und Weise den zweiten Saisonsieg eingefahren. Der spanische Fußball-Meister lag beim 4:3-Auswärtssieg in Villarreal nach einem Doppelschlag von Gavi (12.) und Frenkie de Jong (15.) früh mit 2:0 in Front, ehe das "Gelbe U-Boot" die Partie mit drei Treffern zwischenzeitlich komplett drehte. Ferran Torres (68.) und Robert Lewandowski (71.) bescherten Barca doch noch drei Punkte. (APA, 27.8.2023)