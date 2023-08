Ermittlungen laufen derzeit. imago images/Michael Kristen

Am Sonntagnachmittag wurden einem Bericht der "Krone" nach in Altenmarkt bei Fürstenfeld am Sonntag zwei Leichen entdeckt. In der steirischen Gemeinde wurde demnach eine tote Frau gefunden, bei der ein Fremdverschulden nicht ausgeschlossen werden konnte.

Wenig später sei die Leiche eines Mannes gefunden worden. Laut "Krone" wird vermutet, dass es sich um den Lebensgefährten der Frau handelt. Beide hätten Stichverletzungen aufgewiesen. Es bestehe Verdacht auf Mord und Suizid. Ermittlungen laufen, das Landeskriminalamt ist vor Ort. (wisa, 27.8.2023)