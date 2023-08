Nach dem Treffer von Alfred Duncan (li) zum 2:0 schien die Partie für die Fiorentina gelaufen. EPA/CLAUDIO GIOVANNINI

Florenz - Ebenso wie Rapid ist auch Fiorentina im Vorfeld des Play-off-Rückspiels zur Conference-League auf nationaler Ebene nicht über ein Remis hinausgekommen. Die Violetten aus Florenz mussten sich am Sonntag in der zweiten Runde der italienischen Serie A gegen Lecce trotz 2:0-Führung mit einem 2:2 begnügen. Bologna mit ÖFB-Legionär Stefan Posch knöpfte Rekordmeister Juventus beim 1:1 in Turin einen Punkt ab.

Am Donnerstag geht Fiorentina, Finalist der Vorsaison, mit einer 0:1-Hypothek ins Rückspiel gegen Rapid. Im Spiel gegen Lecce lief für die Violetten nach Treffern von Nicolás González (3.) und Alfred Duncan (25.) zunächst alles nach Plan. Hamza Rafia (49.) sowie Nikola Krstovic (76.) verhinderten allerdings den zweiten Saisonsieg der Fiorentina.

In Turin erwischte Bologna den besseren Start und ging durch Lewis Ferguson verdient in Führung (24.). Im zweiten Spielabschnitt legte Juventus einen Zahn zu und setzte sich in der gegnerischen Hälfte fest. Es dauerte allerdings bis zur 80. Minute, ehe Dusan Vlahovic zum Ausgleich einköpfelte. Anschließend drängte Juve auf den Sieg, musste sich am Ende aber mit dem leistungsgerechten Remis zufrieden geben. (APA, 27.8.2023)