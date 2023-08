Roberto Mancini will mit Saudi-Arabien Geschichte schreiben. AFP/INA FASSBENDER

Riad - Der Italiener Roberto Mancini ist wie erwartet neuer Trainer der saudi-arabischen Nationalmannschaft. Wie viele Starspieler und Trainer vor ihm folgte damit auch Mancini dem Lockruf des Geldes. Wie der saudische Verband bekannt gab, unterschrieb der 58-Jährige einen Vertrag über vier Jahre. Medienberichten zufolge soll er rund 25 Millionen Euro im Jahr verdienen, ein Vielfaches dessen, was er in Italien erhielt.

Erst Mitte August hatte er seinen Rücktritt als Trainer der italienischen Nationalmannschaft eingereicht. Zunächst sprach Mancini von einer "persönlichen Entscheidung". Später sagte er, er habe vom Chef des italienischen Verbands (FIGC), Gabriele Gravina, einen "Mangel an Vertrauen" gespürt, da dieser einen Teil seines Trainerstabs ausgetauscht hatte.

In Saudi-Arabien folgt er auf den Franzosen Hervé Renard, der im Frühling das französische Frauen-Nationalteam übernommen hat. Mancini soll am Montag präsentiert werden, sein erstes Match in seinem neuen Job hat er am 8. September gegen Costa Rica. "Ich habe Geschichte in Europa geschrieben", bezog er sich in einem Posting auf der Online-Plattform X (vormals Twitter) auf den EM-Titel 2021. "Jetzt ist es Zeit, mit Saudi-Arabien Geschichte zu schreiben." (APA/sda, 27.8.2023)