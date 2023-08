Wien – Am Wienerberg in Wien-Favoriten sind am Samstag Knochenteile gefunden worden, die vermutlich sterbliche Überreste eines Menschen sein könnten. Eine gerichtsmedizinische Untersuchung wurde von der Landespolizeidirektion Wien als nächster Schritt angekündigt. Was die Menge der in dichtem Gebüsch aufgefundenen Teile betrifft, machen diese wohl den "skelettierten, größeren Teil" eines Körpers aus, wie LPD-Sprecher Philipp Haßlinger auf APA-Anfrage präzisierte.

Die Knochen wurden am Samstag im Erholungsgebiet Wienerberg gefunden Christian Stemper

Der Fund wurde gegen 14.30 Uhr gemeldet und von Beamten des Stadtpolizeikommandos Favoriten bestätigt. Ein möglicher Verdacht, dass es sich um menschliche Knochen handeln könnte, wurde auch von einem Amtsarzt nach einer erster Begutachtung am Auffindungsort attestiert. Ein Alter der Knochenteile oder wie lange sich diese am Fundort befunden haben, ist Gegenstand der gerade erst begonnenen Ermittlungen unter der Leitung vom Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd. (APA, 28.8.2023)