In der Nacht auf Montag wurde der Flughafen Trapani geschlossen. Wälder und Olivenhaine stehen in Flammen. In Griechenland halten weiter Brände an

Die Feuer rücken nahe an Häuser und Geschäfte REUTERS/ANTONIO CASCIO

Palermo/Athen – Mehrere Brände sind in der Nacht auf Montag auf Sizilien ausgebrochen. Nachdem am Sonntag wegen der Flammen der Flughafen der westsizilianischen Stadt Trapani vorübergehend geschlossen werden musste, waren Dutzende von Feuerwehrleuten in der Nacht auf Montag mit dem Löschen verschiedener Brände beschäftigt, die durch einen starken Schirokko-Wind angefacht wurden.

Häuser und Geschäfte bedroht

Die Brände, die in einigen Fällen sogar Häuser und Geschäfte bedrohten, führten auch zur Schließung einiger der größten Straßen der Insel. Urlauber, die aus den Badeorten zurückkehrten, brauchten Stunden, um die Hauptstadt Palermo zu erreichen. Feuer brachen auch unweit der Autobahn Palermo-Agrigent aus. Wälder und Olivenhaine gingen in Flammen auf, berichteten italienische Medien.

Der Flughafen von Trapani im Westen Siziliens wurde Sonntagnachmittag einige Stunden lang geschlossen, nachdem in der Nähe der Landebahn ein großer Brand ausgebrochen ist. Die Passagiere, viele von ihnen auf der Heimreise nach den Ferien, standen vor erheblichen Problemen.

Im Juli musste wegen eines großen Brandes der Flughafen der sizilianischen Hauptstadt Palermo einen Tag lang geschlossen werden. Auch der Flughafen Catania war wegen eines Brandes im Juli mehrere Tage lang gesperrt, was erhebliche Probleme zur Folge hatte. Sizilien, Italiens größte Insel, erlebt derzeit einen Touristenboom.

Brände im Nordosten Griechenlands halten an

An der griechisch-türkischen Grenze setzt sich am Montag den zehnten Tag in Folge der Kampf gegen die Flammen fort. "Wir haben eine Art Verteidigungslinie gebildet, damit die Flammen nicht in den Kern des Waldes von Dadia eindringen", sagte der Sprecher der griechischen Feuerwehr, Giannis Artopoios, im griechischen Rundfunk (ERT).

Der Nationalpark von Dadia sei dicht bewaldet, unwegsam und die Brände könnten in vielen Fällen nur aus der Luft bekämpft werden, sagte ein Sprecher der zypriotischen Feuerwehrleute, die am Kampf gegen die Flammen im Raum des Walde von Dadia teilnehmen, im zypriotischen Rundfunk (RIK). Die Brände im Norden der griechischen Hauptstadt und auf der Insel Andros sowie auf der Insel Euböa sind nach Angaben der Feuerwehr unter Kontrolle. Dort würden die letzten Brandherde gelöscht, hieß es. (APA, red, 28.8.2023)