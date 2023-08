Planungsstadträtin Ulli Sima und Öffi-Stadtrat Peter Hanke (beide SPÖ) skizzierten am Montag den weiteren Verlauf des U2/U5-Projekts. Die 2022 genannten Gesamtkosten für das Bauvorhaben in Höhe von sechs Milliarden Euro sind angesichts der hohen Inflation nicht zu halten. APA/HANS KLAUS TECHT

Für das Wiener Stadträte-Duo Ulli Sima und Peter Hanke (beide SPÖ) ist der aktuell laufende Ausbau der U-Bahn-Linien U2 und U5 "das größte Umweltschutzprojekt" der Stadt. Das wurden sie auch am Montag nicht müde zu betonen. Immerhin geht es beim gesamten Milliardenprojekt um elf Kilometer U-Bahn-Tunnel und zwölf neue Stationen. So soll die neue U5 künftig vom Karlsplatz bis nach Hernals fahren. Die U2 soll zwischen der Seestadt Aspern im Nordosten Wiens bis zum Wienerberg im Süden der Hauptstadt verkehren. Die Bauarbeiten für die erste Ausbaustufe laufen längst: Ende 2026 soll die U5 mit der temporären Endstation Frankhplatz eröffnet werden. Die U2 soll bis zum Jahr 2028 vorerst bis zum Matzleinsdorfer Platz verlängert werden.

Am U2/U5-Linienkreuz wird bereits seit Jahren intensiv gearbeitet.

Ab 2028 soll es dann für die U2 planmäßig mit den Bauarbeiten zwischen Matzleinsdorfer Platz und dem Wienerberg weitergehen. Seitens der Wiener Abteilung für Stadtentwicklung und Stadtplanung (MA 18) wurden nun die Projektarbeiten für diese zweite Baustufe abgeschlossen und zur weiteren Detailplanung und Umsetzung an die Wiener Linien übergeben, berichtete Stadträtin Sima am Montag. Fest steht der rund 2,2 Kilometer lange Streckenverlauf mit den neuen Stationen Gußriegelstraße und Wienerberg. Der Stopp bei der Gußriegelstraße soll auf Höhe des Fortunaparks zwischen Inzersdorfer Straße und Hardtmuthgasse erfolgen. Laut Wiener Linien werden damit mehr als 17.000 Personen im Einzugsgebiet besser öffentlich angebunden.

Die Station Wienerberg soll direkt beim Gebäude der Österreichischen Gesundheitskasse und im Nahbereich der Wienerberg City errichtet werden: Stationszugänge sind in der Wienerbergstraße und der Carl-Appel-Straße geplant. Mehr als 10.000 Anrainerinnen und Anrainer sowie Personen, die am Wienerberg arbeiten, sollen von der besseren Anbindung profitieren. Als Baubeginn wird weiterhin 2028 angepeilt: In Betrieb gehen soll die verlängerte U2 bis Wienerberg zwischen 2032 und 2035.

Video: Am Montag präsentierten Planungsstadträtin Ulli Sima und Öffi-Stadtrat Peter Hanke die Verlängerung der U2 bis zum Wienerberg. APA

Neue Verhandlungen mit dem Bund über Finanzierung nötig

Auch bei den geplanten Kosten für die zweite Ausbaustufe der U2 wollte sich Hanke nicht näher festlegen. Er könne "keine konkrete Zahl nennen", sagte er. "Diese Zahl wäre wohl nicht die richtige." Der Finanzstadtrat verwies auf die hohe Inflation und andere Unwägbarkeiten. Die Finanzierung sei zwar gesichert, sagte Hanke – mit Verweis auf die vor drei Jahren erzielte Einigung mit dem Bund zur grundsätzlichen Kostenteilung des Wiener Projekts. Hanke ließ aber durchklingen, dass es wegen der hohen Inflation Nachverhandlungen mit dem Bund brauche. Das sei auch vertraglich geregelt worden: Sollte die Inflation über drei Jahre höher als zweieinhalb Prozent liegen, habe das zu Verhandlungen zu führen, sagte Hanke.

Fest steht jedenfalls, dass die Kalkulation für das U2/U5-Gesamtprojekt von über sechs Milliarden Euro, von der im Jahr 2022 ausgegangen wurde, nicht zu halten sein wird.

Was den bisherigen Baufortschritt für die erste Baustufe bei der U2 (bis Matzleinsdorfer Platz) und der U5 (bis Frankhplatz) betrifft, würde dieser laut Hanke aktuell plangemäß laufen. "Hier gibt es nichts Besonderes zu berichten." Zuletzt bestätigten die Wiener Linien im Frühjahr eine Verspätung im Projekt: Wegen Verzögerungen beim Bauablauf musste die aktuelle Sperre der U2 um ein Jahr bis September 2024 verlängert werden. Ursprünglich war vorgesehen, dass die U2 bereits ab Schulbeginn 2023 wieder durchgehend zwischen Seestadt und Karlsplatz auf der bisherigen Strecke verkehren kann. (David Krutzler, 28.8.2023)