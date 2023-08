Die Aktivistinnen und Aktivisten kritisieren die Haltung der Landeshauptfrau. Am Montagabend gibt es in St. Pölten Gesprächsmöglichkeit

Europaplatz und Mariazeller Straße wurden blockiert. Letzte Generation Österreich

Aktivistinnen und Aktivisten der Letzten Generation blockierten am Montagmorgen den Europaplatz in St. Pölten. Auch auf der Mariazeller Straße kam es zu Staus. Die Protestierenden forderten erneut die Umsetzung der vom Klimarat erarbeiteten Empfehlungen und kritisierten die Haltung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). Diese hatte erst vor wenigen Tagen in einem Brief an die Justizministerin Alma Zadić (Grüne) erneut härtere Strafen für "Klimakleber" gefordert.

“Strafverschärfungen werden uns nicht abhalten. Wir bedauern, dass die ÖVP aufgrund unserer legitimen Proteste nun die verfassungsmäßigen Rechte aller Menschen in Österreich einschränken will, um damit die Überbringer der schlechten Botschaft zu bestrafen. Wir wünschen uns, dass unser Protest überflüssig wird, und appellieren erneut an die Landes- und Bundesregierung, ihre eigenen Versprechungen und geltende Verträge einzuhalten", so Marina Hagen-Canaval, Pressesprecherin der Letzten Generation, in einer Aussendung.

"Die Erde kocht vor Wut. Wir auch", heißt es auf einem Banner. Letzte Generation Österreich

Die Letzte Generation weist außerdem auf eine Gesprächsreihe hin, bei der Aktivistinnen und Aktivisten der Letzten Generation über den Klimakonflikt informieren wollen. Der nächste Termin findet heute Abend in St. Pölten statt (18 Uhr, Solektiv). (mae, 28.8.2023)