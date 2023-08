Der Gepäckdienstleister Bounce erstellt seit einigen Jahren eine alternative Bestenliste der Airline, die immer etwas andere Ergebnisse liefert als das bekannte Ranking von Skytrax. Die bewerteten Kriterien sind durchaus ähnlich, der größte Unterschied liegt in der Jury: Bei Bounce untersucht und gewichtet man die einzelnen Kriterien selbst, Skytrax lässt die Passagiere über die Qualität der Fluggesellschaften abstimmen. Dadurch ergeben sich einige Verschiebungen bei den Spitzenplätzen, aber auch in der Einschätzung von so mancher Billigairline.

Für das Bounce-Airline-Ranking 2023 wurden 52 internationale Fluggesellschaften aus der ganzen Welt verglichen, um die besten und die schlechtesten zu ermitteln. Für die Erstellung der Rangliste wurden Kriterien herangezogen wie pünktliche Ankünfte, Annullierungen, Mahlzeiten, Unterhaltung während des Flugs, Sitzkomfort, Freundlichkeit des Personals und Freigepäck. Insgesamt können maximal zehn Punkte erreicht werden.

So erhält etwa Singapore Airlines bei diesem Airline-Ranking insgesamt eine Wertung von 7,63 von zehn möglichen Punkten und schafft es damit gesamt auf Platz zwei. Mit einer Stornierungsrate von nur 0,03 Prozent belegt Singapore Airlines gemeinsam mit Iberia Airlines den ersten Platz. Zum Vergleich: Singapore Airlines wurde von den britischen Unternehmensberatern bei Skytrax 2023 zum fünften Mal insgesamt zur besten Fluggesellschaft und zur besten First-Class-Fluggesellschaft gekürt.

Japan Airlines schneidet im Bounce-Airline-Ranking 2023 am besten ab. APA/AFP/RICHARD A. BROOKS

Bei Bounce schneidet hingegen Japan Airlines als die am besten bewertete internationale Fluggesellschaft ab –Gesamtnote 8,28. Um auf Platz eins zu kommen, erhielt die japanische Fluggesellschaft jeweils vier von fünf Punkten in den Bereichen Mahlzeiten, Sitzkomfort, Service des Personals und Unterhaltung während des Flugs. Sie ist zwar nicht ganz so pünktlich wie die japanischen Hochgeschwindigkeitszüge Shinkansen, erreichte aber dennoch einen Rekordwert von 88,36 Prozent pünktlicher Ankünfte. Mit All Nippon Airways auf Platz sechs findet sich sogar noch einen zweite japanische Airline in den Top Ten.

Qatar Airways ist für Bounce die drittbeste internationale Fluggesellschaft mit einer Gesamtnote von 7,50. Laut diesem Ranking hat Qatar Airways mit nur 0,33 Prozent eine der niedrigsten Stornierungsraten. Bei den World Airline Awards 2023 gewann Qatar Airways zudem zum zehnten Mal die Auszeichnung für die beste Business Class. Die Pünktlichkeitsrate liegt bei 77,51 Prozent, erwähnenswert sind auch die 46 Kilogramm an erlaubte, Aufgabegepäck bei internationalen Flügen.

Die Top Ten im Überblick

Interessant auch: Die Airline Emirates, die traditionell immer recht gut abschneidet und bei Skytrax aktuell den vierten Platz belegt, schafft es im Bounce-Rating gemeinsam mit Vietnam Airlines "nur" auf den zehnten Platz. Mit Vistara auf Platz fünf und Air India auf Position acht sind auch zwei indische Airlines in den Top Ten, mit Azur auf der neun auch eine brasilianische. Ethiopian Airlines (Platz sieben) ist nicht nur der Platzhirsch auf dem afrikanischen Kontinent, sondern verfügt über eine sehr niedrige Stornierungsrate (0,05 Prozent) und überdurchschnittliche Qualität an Bord.

Austrian Airlines kommt im Bounce-Ranking übrigens auf Platz 25, die Lufthansa schafft es auf den 15. Platz und Eurowings landet auf Rang 32.

Am schlechtesten schneidet bei Bounce mit 0,37 von zehn Punkten die indonesische Airline Wings Abadi Airlines ab. Die Pünktlichkeit lag nur bei 47,69 Prozent, mit 15,91 Prozent Stornierungen ist es das zweitschlechteste Ergebnis im Ranking. Nur bei Lion Air (ebenfalls Indonesien) ist die Stornierungsrate noch schlechter, jeder fünfte Flug wird vonseiten der Airline gecancelt.

Die zehn schlechtesten Airlines

52. Wing Airs

51. Lion Air

50. Jetstar Airways

49. Flydubai

48. VivaAerobus

47. Wizz Air

46. Ryanair

45. WestJet

44. Vueling Airlines

43. Volaris

Bei den Airlines auf den hintersten Plätzen handelt es sich durchwegs um sogenannte Billigairlines. Freigepäck oder Mahlzeiten sind nur selten inklusive. Auch die bekannten europäischen Marken wie Ryanair (Platz 46), Wizz Air (47) oder Vueling (44) finden sich alle auf den hinteren Rängen. Am interessanten sind hierbei die Pünktlichkeit und Wahrscheinlichkeit, den Flug von der Airline storniert zu bekommen: Vueling ist zu 84,24 Prozent pünktlich, die Steigerungsrate liegt bei 0,16 Prozent, bei Ryanair sind 73,99 Prozent der Flüge pünktlich, 0,76 Prozent werden storniert, und bei Wizz Air kommen 65,03 Prozent der Flüge rechtzeitig an, 2,53 Prozent werden gecancelt. (red, 29.8.2023)