Innsbruck/Brenner – Der anhaltende Regen hat in Tirol Montagfrüh zu ersten Straßen- und Bahnsperren geführt. Die Brennerbahnstrecke wurde aufgrund eines Murenabgangs zwischen Steinach in Tirol und Brenner bis voraussichtlich Montagabend komplett gesperrt. Die Hochwasserwarnung für Tirol blieb indes aufrecht, eine Entspannung wird erst für Dienstag erwartet. In Vorarlberg ist der Alpenrhein über seine Ufer getreten, die Lage ist insgesamt jedoch ruhiger als erwartet. In Kärnten rechnet man erst am Nachmittag mit intensiveren Regen. Salzburg vermeldet im Augenblick keine größeren Überschwemmungen.

In Innsbruck bereitet sich am Montag der Hochwasserschutzes bereits auf die Hochwasser vor. APA/STADT INNSBRUCK

Im Tiroler Ötztal trat die Ötztaler Ache über die Ufer, die Ötztal-Straße (B186) wurde daher zwischen Längenfeld und Sölden gesperrt. Die Behörde warnte zudem insbesondere vor Ereignissen im Stubaital, Wipptal und im Zillertal. Dort herrscht eine "rote" Regenwarnung, wobei von einer "großen Gefahr von Muren und Hangrutschungen sowie Überschwemmungen auszugehen, sei. Die am Sonntag ausgegebene Hochwasserwarnung am gesamten Innverlauf sowie an seinen Zubringern im Oberland, der Sill und der Ziller, blieb nach wie vor aufrecht. "Derzeit haben beispielsweise die Pegelstände der Ötztaler Ache bei Tumpen, der Krössbach und der Valserbach bei St. Jodok am Brenner Marken erreicht, die alle 30 Jahre auftreten. In Huben im Ötztal wurde an der Ötztaler Ache bereits ein HQ100 (hundertjährliches Hochwasser, Anm.) verzeichnet", berichtete Elmar Rizzoli, Leiter des Zentrums für Krisen- und Katastrophenmanagement des Landes.

Brennerbahnstrecke bis 18 Uhr gesperrt

Die ÖBB informierte indes über die Sperre der Brennerbahnstrecke. Bis voraussichtlich 18 Uhr werde diese andauern. Für S-Bahnen und den Regionalverkehr wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet, für den Fernverkehr wurde ein Schienenersatzverkehr "angefordert", hieß es. Die ÖBB machte Fahrgäste darauf aufmerksam, "dass das Platzangebot begrenzt sein kann". Man solle daher auch "alternative Reisemöglichkeiten" nutzen.

Das Stubaital war bereits Mitte August von verheerenden Schäden aufgrund von Hochwasser betroffen. Nun herrscht wieder eine "rote" Regenwarnung. APA/ZEITUNGSFOTO.AT/LIEBL DANIEL

Bernd Noggler, Geschäftsführer der Leitstelle Tirol, sagte gegenüber der APA, dass man sich Montagfrüh vorwiegend auf mögliche Situationen wie Straßensperren vorbereite. Noch seien "keine schlimmeren" Ereignisse eingetreten, bis dato seien nur "kleinere Hangrutsche und Vermurungen" entstanden. In der Leitstelle würden rund 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Einsätze und Rettungsfahrten organisieren.

Das Land Tirol appellierte an die Bevölkerung, "Abstand von Gewässern und überfluteten Flächen" zu halten. Laut Informationen von Geosphere soll sich die Situation erst am Dienstag beruhigen. Rizzoli empfahl, "die Wettersituation laufend im Blick zu haben – vor allem in den betroffenen Gebieten – und die Pegelstände zu verfolgen". Diese können auf Hydro Online hier mitverfolgt werden.

Alpenrhein trat in Vorarlberg aus Ufer

In Vorarlberg führt der Alpenrhein derzeit Hochwasser. Teilweise überschwemmte der Rhein in der Nacht zwischen Lustenau und der Mündung in den Bodensee seine Vorländer. Bereits am Wochenende wurden diese Gebiete auf beiden Seiten des Rheins für Personen und Fahrzeuge talseits der Brücke Mäder (Bez. Feldkirch) aus Sicherheitsgründen gesperrt. Trotz der anhaltenden Niederschläge blieb die Lage für die Feuerwehren im Land bisher ruhiger als erwartet.

Die Landeswarnzentrale Vorarlberg rechnet noch den ganzen Montag über mit starken Niederschlägen, die sich am Nachmittag etwas abschwächen sollen. Die größten Mengen seien im Rheintal und angrenzenden Bregenzerwald zu erwarten, so die Prognose. Die Feuerwehren im Land waren daher in Alarmbereitschaft. Bei der Rettungs- und Feuerwehrleitstelle (RFL) gingen jedoch in den vergangenen 24 Stunden lediglich 16 Notrufe wegen technischer Einsätze ein, diese betrafen vor allem mit Wasser vollgelaufene Keller, aber auch umgestürzte Bäume. "Es ist bisher relativ ruhig, wir sind von mehr Einsätzen ausgegangen", hieß es dort am Montagvormittag.

In den letzten 24 Stunden fielen in Vorarlberg laut Angaben des Landes Vorarlberg bis zu 100 Liter Regen pro Quadratmeter, in den vergangenen 72 Stunden bis zu 150 Liter. Der Wasserstand des Bodensees ist in den letzten Tagen angestiegen und wird sich am Montag neuerlich deutlich anheben, derzeit befindet er sich mit 363 Zentimetern aber noch immer um 26 Zentimetern unter dem langjährigen mittleren Wasserstand. Die Pegelstände der meisten Flüsse und Bäche in Vorarlberg lagen auf einem ein- bis fünfjährlichen Hochwasser ("kleines Hochwasser"). Zum Teil sollen diese Pegel noch ansteigen. Bei kleinen Gewässern seien lokale Überflutungen nicht ausgeschlossen.

Regen wird sich in Kärnten nachmittags intensivieren

In Kärnten soll der Regen laut Prognosen von Geosphere Austria im Laufe des Montagvormittags von Westen ausgehend an Intensität zulegen. Von Klagenfurt ostwärts würde es in den von den Unwetterfolgen am meisten betroffenen Gebieten vorerst trocken bleiben, doch spätestens im Laufe des Nachmittags sei auch im Osten mit kräftigen Gewittern zu rechnen. Unwetter seien nicht auszuschließen, in Oberkärnten dürften die teils starken Regenfälle bis zum Abend hin anhalten.

Salzburg erwartet derzeit keine größeren Überflutungen

Die anhaltenden Regenfälle haben im Süden des Bundeslandes Salzburg die Gewässer ansteigen lassen, an zwei Messstellen im Oberpinzgau – in Sulzau und in Mittersill – wurde Montagvormittag die Warngrenze überschritten. Derzeit sei aber nicht mit Überflutungen oder einem größeren Überlauf in Retentionsbecken zu rechnen, informierte der Hydrografische Dienst des Landes am Montag auf seiner Homepage.

Bis zum Nachmittag sei mit weiteren 50 bis 60 Litern Regen pro Quadratmeter zu rechnen. Die Prognosen gehen daher im Oberpinzgau von einem weiteren Anstieg der Pegel "weit über der Warngrenze" aus, ein Erreichen der Alarmgrenze 1 sei möglich. "Aus derzeitiger Sicht wird jedoch eine schadlose Wasserabfuhr in der Salzach ohne Anspringen größerer Retentionsräume oder Überflutungen gerechnet", heißt es. Die größten Wassermengen werden für den frühen Montagabend erwartet. Derzeit geht man beim Hydrografischen Dienst von einem fünfjährlichen Hochwasser aus, aufgrund der Unsicherheit der Regenprognosen sei aber ein bis zu zehnjährliches Hochwasser möglich. (APA, 28.8.2023)