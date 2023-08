Zürich/Wien - Medienmanager Markus Posset, seines Zeichens Verwaltungsratspräsident und CEO der Schweizer Star Troopers Media, Entertainment und Investment AG, will einen TV-Sender für Mixed Martial Arts (MMA) nach amerikanischem Vorbild in Europa etablieren. In einer Aussendung wurde am Montag die Übernahme eines TV-Senders in der Balkan-Region zu diesem Zweck bestätigt.

Will einen TV-Sender für Mixed Martial Arts nach amerikanischem Vorbild in Europa etablieren: Markus Posset. Stefan Diesner

Ab nun hätten "sämtliche MMA-Organisationen in Europa, CEE, den Balkanländern und Zentralasien (u.a. mit Kasachstan) die Möglichkeit, ein Teil von MMA Sports Europe TV zu werden", heißt es weiter. Die Star Troopers AG sei bereits in Tschechien, Slowakei, Österreich und in der Balkanregion an der Maxim-Magazin-Group beteiligt und habe "in diesen Ländern bereits sehr gute Zugänge zu Sponsoren und Partnern".

Gemeinsam mit dem Sportmanager Erwin Tauber werde die Star Troopers AG "mit Anfang 2023 / 2024 MMA Sports Europe TV in ganz Europa ausrollen" und Kämpfe wie auch Hintergrundgeschichten, Events wie die Maxim-Top-100-Eventreihe und Merchandising auf den Markt bringen. (red, 28.8.2023)