Nur drei Monate nachdem Herbert Kickl (FPÖ) das Amt des Innenministers angetreten hatte, stürmten am 28. Februar 2018 Polizisten einer Antidrogeneinheit den Verfassungsschutz (BVT). Auf Anordnung der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) durchsuchten sie Büros in den Referaten Nachrichtendienst und Rechtsextremismus, der damalige BVT-Direktor Peter Gridling wurde suspendiert. Es war der Höhepunkt einer Verleumdungskampagne gegen das BVT, die mit anonymen Schreiben an Journalisten und Staatsanwaltschaften begonnen hatte. Zuvor hatte ein FPÖ-Politiker davon gesprochen, dass man das BVT "ausschalten" müsse. Jetzt hat Gridling in dem Buch "Überraschungsangriff" seine Sicht der Ereignisse dargelegt.

STANDARD: Der ganze Skandal begann mit dem sogenannten Konvolut, einem anonymen Schreiben voller Vorwürfe gegen Beamte. Wissen Sie mittlerweile, wer dahintersteckte?

Peter Gridling: Über den oder die Autoren der anonymen Schreiben, die die Ermittlungen ausgelöst haben, gibt es viele Mutmaßungen, aber wir kennen den Urheber derzeit nicht.

STANDARD: Wenn man Ihr Buch liest, kommt man auf vier mögliche Motive für die Kampagne gegen das BVT: Die FPÖ wollte das Amt umfärben, Operationen im Bereich Rechtsextremismus oder Russland sabotieren, und einzelne Mitarbeiter wollten ihre persönlichen Rachegelüste ausleben. Würden Sie dem zustimmen?

Gridling: Aus meiner persönlichen Sicht war die Umfärbung das Hauptmotiv. Aber natürlich gibt und gab es immer schon viele Verbindungen von der FPÖ zu neurechten oder rechtsextremen Akteuren. Ich tue mir hart mit der Hausdurchsuchung bei Sibylle Geißler, der damaligen Extremismus-Abteilungsleiterin, die ja nur Zeugin war. Wenn man interne Dokumente zu Rechtsextremismus suchen wollte, dann bei ihr.

Peter Gridling im Juni 2018, kurz nachdem seine Suspendierung aufgehoben wurde. imago/CHROMORANGE

STANDARD: Hatten Sie das Gefühl, dass die damals von einem FPÖ-Politiker angeführte Antidrogeneinheit, die das BVT durchsuchte, gezielt nach Dokumenten Ausschau hielt?

Gridling: Nein, da hätte man anders suchen müssen. Das war sehr oberflächlich, man hat eher wahllos durchwühlt.

STANDARD: Allerdings soll Kickls Generalsekretär Peter Goldgruber vor der Hausdurchsuchung eine Liste mit verdeckten Ermittlern im rechtsextremen Bereich angefordert haben. Wie haben Sie darauf reagiert?

Gridling: Ich habe damals per E-Mail geantwortet, dass ich auf keinen Fall Namen nennen werde. Es war klar, dass ich selbst dem Generalsekretär da nichts verrate.

STANDARD: Die ÖVP sagt heute, dass Kickl ein "Sicherheitsrisiko" war, auch wegen der BVT-Razzia. Damals, 2018, schwieg die Kanzlerpartei aber. Haben Sie sich im Stich gelassen gefühlt?

Gridling: Das kann man so sagen. Man hat die FPÖ schalten und walten lassen, wie sie es wollte. Der Generalsekretär der ÖVP, der damals Karl Nehammer hieß, ließ verlautbaren, dass alles mit ihnen akkordiert war.

STANDARD: Es gibt Theorien, dass es der "neuen ÖVP" rund um Sebastian Kurz womöglich gar nicht so unrecht war, wenn die alten Schwarzen im Innenministerium, wie der langjährige Kabinettschef Michael Kloibmüller, zur Seite gedrängt würden. Wie sehen Sie das?

Gridling: Neue Besen kehren gut, was immer sie kehren. Offensichtlich gab es auch, nachdem Kurz die ÖVP von Schwarz auf Türkis verändert hat, einen frischen Wind, der von der gesamten Partei akzeptiert wurde.

STANDARD: Sie selbst galten als SPÖ-nah, dann als ÖVP-nah, werden sich wohl als unabhängig bezeichnen – aber: Wie sehr muss man sich auch als BVT-Direktor parteipolitischem Druck beugen?

Gridling: Es stimmt, dass die Unabhängigkeit nicht so groß war, wie ich es mir gewünscht hätte. Es ist eine schwierige Geschichte. Meine Linie war es zu schauen, ob der Kandidat oder die Kandidatin den Job machen kann oder nicht. Wenn das der Fall war, muss man akzeptieren, dass sich eine Partei die Personalie wünscht. Das war aber auch so, als das Innenministerium rot war. Gleichzeitig darf ein Parteibuch auch kein Hindernis sein.

Der heutige FPÖ-Chef Herbert Kickl war Innenminister, als sein Umfeld Ermittlungen gegen BVT-Beamte antrieb. IMAGO/Martin Juen

STANDARD: Die FPÖ hat jedenfalls nach der Razzia und Ihrer Suspendierung erfolgreich Personal im BVT untergebracht, vor allem aus dem Bundesheer. Diese Mitarbeiter hatten dann Jobs in Geheimprojekten und einer mysteriösen Abteilung. Ließ sich je rekonstruieren, was da ablief?

Gridling: Was die zwei Geheimprojekte betrifft, ist es gelungen, einen Überblick zu bekommen, wer woran beteiligt war. Wir haben diese Projekte dann nach meiner Suspendierung beendet. Die Personen, die beteiligt waren, sind aber zum Teil heute noch in der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst, dem BVT-Nachfolger.

STANDARD: Es gab damals Gerüchte, dass Politiker und Journalisten observiert wurden. Können Sie das ausschließen?

Gridling: Es gab damals in der Wiener Polizei eine sogenannte Gruppe für Vorfeldermittlungen. Auf Wunsch von Goldgrubers Mitarbeiter Udo Lett wurde die dann im BVT eingegliedert. Inwieweit dieser Wunsch nach Observationen, die etwa im Rahmen der Wiener Polizei ausgeübt wurden, ein Thema war, kann ich nicht sagen.

STANDARD: Mich hat gewundert, dass der Name Jan Marsalek in Ihrem Buch gar nicht fällt. Der Ex-BVT-Abteilungsleiter Martin Weiss, den Sie einen möglichen Urheber des Konvoluts nennen, arbeitete immerhin später bei Marsalek. Der flüchtige Wirecard-Manager soll womöglich für Russland spioniert und auch großes Interesse am BVT gehegt haben.

Gridling: Ich muss ehrlich gestehen, dass ich zu Marsalek überhaupt keine Wahrnehmung habe. Wann die Verbindung Weiss–Marsalek zustande kam, entzieht sich meiner Kenntnis. Denkbar wäre für mich, dass der frühere ÖVP-Kabinettsmitarbeiter Christoph Ulmer, dessen Firma für Wirecard Dinge gemacht hat, die beiden zusammengeführt hat. Belege habe ich dafür aber keine.

Der flüchtige Wirecard-Manager Jan Marsalek interessierte sich auch für das BVT – und rekrutierte den ehemaligen Chef der wichtigen Abteilung 2, deren Referate unter anderem Nachrichtendienst, Terrorismus und Extremismus bearbeiteten. IMAGO/Sven Simon

STANDARD: Ich kann mich noch erinnern, als mein Kollege Michael Nikbakhsh, Martin Thür vom ORF und ich Sie im Zuge von Recherchen getroffen und gefragt haben, ob es im BVT einen "Jan" gebe.

Gridling: Im Marriott, genau. Ich wusste damals nicht, dass Marsalek gemeint ist. Ich habe ihn auch nie persönlich getroffen.

STANDARD: Als die Razzia im BVT stattfand, waren Sie bereits ein Jahrzehnt lang dessen Direktor. Inwiefern sehen Sie bei sich selbst eine Verantwortung dafür, dass im Amt offenkundig Intrigen und merkwürdige Allianzen stattgefunden haben?

Gridling: Ich sehe eine gewisse Ohnmacht gegen die politische Einflussnahme auf den Verfassungsschutz. Diverse Verbindungen der Politik ins Amt haben dazu geführt, dass ich als Direktor geschwächt war.

STANDARD: Sie haben das BVT im Jahr 2008 von Gert-René Polli übernommen, der wegen seiner Iran-Verbindungen international unter Beschuss stand.

Gridling: Die ersten zwei Jahre im Amt habe ich damit verbracht, die internationalen Beziehungen zu normalisieren und das Misstrauen abzubauen. Dann habe ich versucht, die Organisation wieder zurechtzurücken. Mein Stellvertreter meinte einmal, ich baue ein Potemkinsches Dorf. Ich antwortete ihm, dass ich die Fassade repariere, damit man nicht so wahrnimmt, was dahinter passiert. Um das Innenleben dann später in Ordnung zu bringen.

STANDARD: Hatten Sie damit Erfolg?

Gridling: Wir haben die rechtlichen Befugnisse des BVT mit dem Staatsschutzgesetz auf neue Beine gestellt, damit war ich schon zufrieden. Aber ich habe gemerkt, dass vieles nicht mehr so möglich war, wie ich es mir vorgestellt habe. Das war auch der Grund dafür, warum ich eigentlich schon im Jahr 2017 angekündigt habe, dass ich keinen Wert auf die Verlängerung meines Vertrags lege. Es war für mich nicht länger akzeptabel, wie an mir vorbeigearbeitet wird. Aber es kam bekanntlich alles anders, und mein Pensionsantritt verschob sich.

STANDARD: Jetzt sind Sie im Ruhestand. Wie kann man Ihren Alltag vorstellen?

Gridling: Wie den eines Pensionisten. Ich bin gern zu Hause, pflege meine Kontakte, verreise mit meiner Frau, und fallweise schreibt man ein Buch.

STANDARD: Manche früheren Nachrichtendienstchefs sind in der Pension auch als Berater tätig.

Gridling: Das bin ich nicht. Ich versuche aber, wenn es Interesse gibt, mein Wissen im Bereich Industrie- und Wirtschaftsspionage an Studenten weiterzugeben. (Fabian Schmid, 29.8.2023)