Schon wieder nur Vierter, wie bei Olympia und der WM im Vorjahr: der deutsche Speerwerfer Julian Weber. IMAGO/Eibner-Pressefoto/Stefan M

Kuba, Botswana, die Dominikanische Republik und sogar die die Britischen Jungferninseln. Das sind allesamt Nationen, die bei der Leichtathletik-WM mehr Medaillen holten als Deutschland. Null Medaillen, das gab es noch nie.

Die WM in Eugene letztes Jahr galt mit zwei Medaillen schon als Debakel für Deutschland, was war dann Budapest? "In vielen Disziplinen haben wir den Anschluss an die Weltspitze verloren", sagte der Sportdirektor des Deutschen Leichtathletik-Verbands (DLV), Jörg Bügner, zerknirscht. "Selbst ein deutscher Rekord reicht nicht zur Medaille. Das gehört auch zur Wahrheit." Was sich bei dieser WM wieder einmal zeigte: Die Medaillen werden auf immer mehr Nationen verteilt. In Budapest gewannen 46 verschiedene Länder Medaillen, 2022 in Eugene waren es 45. Bei der ersten WM 1983 in Helsinki 25.

Ein Jahr vor den Olympischen Spielen in Paris herrscht Alarmstimmung beim Nachbarn. Etwa 280 Millionen Euro, das soll der Etat des gesamten deutschen Leistungssports nach Kürzung der Subventionen durch den Staat sein. Zum Vergleich: Das Budget einer einzigen Uni in Amerika, nämlich in Texas, wo der deutsche Zehnkämpfer Leo Neugebauer studiert, beträgt rund 200 Millionen Dollar. Jürgen Kessing, Präsident des DLV, nannte die Zahl als Beispiel dafür, welchen Stellenwert der Sport in Deutschland hat.

Der DLV erhielt im Vorjahr 10,41 Millionen Euro staatliche Sportförderung. Von dieser Summe kann man beim ÖLV natürlich nur träumen. Österreichs Leichtathletikverband bekommt im 2023 2,53 Millionen Euro an Fördergeldern von der Bundes Sport GmbH.

Lukas Weisshaidingers siebenten Platz im Diskus kann man schon als Enttäuschung bezeichnen. AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV

Für Österreich war die Nullnummer von Budapest keine große Überraschung. Mit vier WM-Medaillen seit der Erstaustragung 1983 liegt man im ewigen Medaillenspiegel auf Rang 80, hinter Burundi und Nordkorea. Man freute sich über Leistungssteigerungen von Speerwerferin Victoria Hudson oder über eine persönliche Bestzeit von Raphael Pallitsch über 1.500 Meter. Fünf Medaillen bei der diesjährigen U-20-EM machen aber wieder einmal Hoffnung für die Zukunft.

In Deutschland ist das Echo freilich ein anderes. Bereits vor zwei Jahren warf der frühere DLV-Bundestrainer Jürgen Mallow dem Verband "den totalen Absturz" bei den Olympischen Spielen von Tokio vor. Die ehemalige Olympiasiegerin im Weitsprung, Heike Drechsler, konstatiert ernüchtert: "Es fehlt an Geld für Trainer, für Sportlehrer, für Sport an der Basis. Dies drückt den geringen Stellenwert des Sports in der Gesellschaft aus. Er verhindert, dass Kinder in der Breite grundlegende Bewegungen lernen. Wie sollen da Einzelne den Weg an die Spitze finden?"

Vorbild Niederlande

Wie es geht, zeigen die Niederlande mit 41 WM-Teilnehmern (Österreich stellte acht). Gemessen an der Einwohnerzahl (17,5 Millionen) ist das Land seit Jahren überdurchschnittlich erfolgreich bei Großereignissen. In Budapest gewann Oranje fünf Medaillen, davon zwei goldene, das ergibt Platz acht im Medaillenspiegel. Bei den Olympischen Spielen in Tokio wurden zehn Goldmedaillen geholt. Die Niederländer verfügen über eine moderne Sportinfrastruktur und haben in der Leichtathletik Top-Trainer aus dem Ausland engagiert.

DLV-Präsident Kessing wünscht sich Olympia in Deutschland: "Die letzten Olympischen Sommerspiele sind fünfzig Jahre her. Das würde auch helfen, die sportliche Infrastruktur wieder auf Vordermann zu bringen. Da haben wir viel nachzuholen." (Florian Vetter, 28.8.2023)