Loch Ness Schottland: Hunderte Freiwillige auf der Suche nach Nessie

In den schottischen Highlands fand am Wochenende die größte Suche nach dem Ungeheuer von Loch Ness seit fünf Jahrzehnten statt. Wissenschafter und dutzende Freiwillige starteten am Samstag bei strömendem Regen ihre Expedition, um der jahrhundertealten Legende um das sagenumwobene Ungeheuer auf den Grund zu gehen