Krems – Bei einer Verteilaktion des Niederösterreichischen Arbeitnehmerbunds (NÖABB) in einem Kremser Freibad soll es zu einer nach dem Verbotsgesetz strafbaren Aussage eines 31-jährigen ÖVP- und NÖABB-Mitglieds gekommen sein, wie DER STANDARD am Wochenende berichtete. Die Aktion, bei der Goodies des NÖABB an Badegäste verteilt wurden, war laut "Niederösterreichischen Nachrichten" (NÖN) nicht angemeldet, und eine Pensionistin hätte sich darüber beschwert, worauf der Parteifunktionär sagte: "Alte Leute wie ihr gehören vergast."

In einem Kremser Freibad kam es zu dem Vorfall. IMAGO/Daniel Kubirski

Kritik gibt es nun am NÖABB. Dieser hat die Mitgliedschaft der Person sofort ruhend gestellt und betont, dass bei rechtlichen Konsequenzen ein Ausschluss folgen werde. SPÖ und Grüne wünschen sich jedoch eine deutlichere Distanzierung und einen sofortigen Ausschluss aus der ÖVP-Teilorganisation. Eine einfache Ruhestellung sei nicht weit genug gegriffen, kritisierte der grüne Parlamentsklub in einer Aussendung. Der rote Landeschef Sven Hergovich betont, dass der NÖABB überlegen müsse, seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nachzuschulen.

Politische Aktivitäten nicht mehr möglich

Im Gespräch mit dem STANDARD verteidigt NÖABB-Landesgeschäftsführer Matthias Zauner das Vorgehen. Es mache praktisch keinen Unterschied, ob eine Mitgliedschaft im NÖABB beendet oder ruhend gestellt wird. "In beiden Fällen kann die Person keine politischen Aktivitäten mehr ausführen", erklärt Zauner. Außerdem sei mit der Ruhestellung umgehend gehandelt worden, der Sager sei zudem "völlig inakzeptabel und unentschuldbar". Wie immer gelte aber auch die Unschuldsvermutung, "ein kompletter Ausschluss kommt dann infrage, wenn das rechtliche Verfahren abgearbeitet ist", sagt der ÖVP-Politiker dem STANDARD.

Innerhalb der Kremser Stadt-ÖVP wurde der Mann "umgehend von allen Listen gestrichen", wie Stadtparteiobmann Martin Sedelmaier (ÖVP) am Wochenende betonte. "Wenn da etwas dran ist, dann gibt es auch kein Zurück mehr, so eine Aussage ist einfach nicht tolerierbar", sagte Sedelmaier zu "NÖN". Die Polizei bestätigte, dass es eine Anzeige sowohl wegen Wiederbetätigung als auch gefährlicher Drohung gegeben habe.

Die Mitgliedschaft des NÖABB ist an jene in der ÖVP gekoppelt. Der Österreichische Arbeitnehmerbund (ÖABB) zählt neben der Jungen ÖVP, den ÖVP Frauen und dem Bauern-, Senioren- und Wirtschaftsbund zu den Teilorganisationen der ÖVP. (Max Stepan, 28.8.2023)