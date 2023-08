Anderswo funktioniert Partnersuche im Kampfmodus, bei Nina Horowitz am Montag um 20.15 Uhr im ORF läuft das alles viel entspannter ab

Datingshows stehen im Moment hoch im Kurs. Auf RTL gaben sich soeben Singles unter Anleitung einer Sextrainerin geheimen Gelüsten hin. RTL2 gibt Fetisch-Unterricht. Aus dem untersten Fach verspricht ATV neue Folgen von Drunk Dates, wo Kontaktfreudige vor dem Treffen ordentlich Promille getankt haben. Ja, wirklich.

Ungleich entspannter geht es bei Liebesg’schichten und Heiratssachen, montags 20.15 Uhr auf ORF 2 zu, was nicht heißt, dass die Dinge nicht beim Namen genannt werden. Der Großteil ihrer Dates will nur das Eine, klagt Christine Silvia, 73, aus Wien. Sie hingegen will "einfach nur das Leben leben". Ralph aus Oberkärnten sucht den passenden "Deckel zum Topf". Von zentraler Bedeutung ist dabei "das ganze Drumherum", zum Beispiel kann er sich "ein romantisches Frühstück zu zweit" auch als "sehr erotisch" vorstellen. Na dann.

Die meisten Männer wollen immer nur das Eine: Christine, 73, sucht einfach einen Mann fürs Leben. ORF

Ihre Welt sind die Berge

Gerlis Welt sind die Berge und ein Mann, der mit ihr die Natur genießt. Typ George Clooney gefällt ihr, Harald Krassnitzer tut es zur Not auch. Man muss ja nicht gleich nach den Sternen greifen. Naturmensch ist auch Hannes aus Wien. Mit der Neuen will er "garteln", vielleicht ein Code für etwas anderes ist, wer weiß. Unverschlüsselt ist Sissys Botschaft: Der Zukünftige soll "keine fettigen Haare" und keinen Bauch "über der Hose hängen" haben.

Rudi schließlich freut sich grundsätzlich über eine "Frau mit Charakter", wenn dann noch "alles an der richtigen Stelle ist", gibt es kein Halten mehr. Und wenn der Fleischermeister zum Abschluss für einen berührenden Moment sorgt, spätestens dann ist klar, warum restlos alles an den Liebesg’schichten besser ist als Datingshows auf RTL.(Doris Priesching, 28.8.2023)