Der englische Starstürmer hat nach dem langen Poker um seinen Wechsel zu den Bayern so richtig eingeschlagen

Er kam, sah und traf das Tor. IMAGO/Michael Weber IMAGEPOWER

München - Harry Kane hat seinen ersten Bundesliga-Auftritt in der Münchner Arena mit einem Doppelpack gekrönt. "Es waren ein paar verrückte Wochen, aber alles positiv, alles tolle Sachen", erzählte der Kapitän der englischen Fußball-Nationalmannschaft nach dem 3:1 am Sonntag gegen den FC Augsburg. Trainer Thomas Tuchel ortete bei den Bayern noch Steigerungspotenzial. Als "wieder etwas verkrampft, stockend, nicht frei genug" empfand er seine Mannschaft. "Wir wirken gehemmt zu Hause."

Auch bei Kanes Aussagen nach dem Spiel drehte sich viel um harte Arbeit und darum, dass sich das Team noch verbessern müsse. "An jedem Tag, in jedem Training, in jedem Spiel lernen wir mehr über uns", sagte der 30-Jährige über Zusammenspiel mit seinen Kollegen, von denen ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer ab der 70. Minute als Rechtsverteidiger spielte. "Ich bin erst ein paar Wochen hier. Ich liebe die Chemie, die wir aufgebaut haben. Sie wird noch wachsen."

Crazy

Erst sein Wechsel von Tottenham Hotspur in die deutsche Bundesliga, dann auch noch zum vierten Mal Vaterfreuden. Kane freut sich, wenn seine Familie in den kommenden Wochen aus London nach München ins gemeinsame Haus umzieht. "Es wird toll, mit ihnen hier zu sein", erklärte er. Mittelfeldspieler Leon Goretzka lobte den neuen Star. "Er ist ein Weltklassefußballer, ein großartiger Typ." Seine "Aura" merke man gleich in der Kabine.

Für Tuchel geht es nun darum, in den letzten Tagen der Transferperiode noch die eine oder andere zusätzliche Option auf dem Rasen an Land zu ziehen. Verlässt Benjamin Pavard die Bayern, bräuchte es in der Abwehr einen Ersatzmann. Medienberichten zufolge soll Trevoh Chalobah von Chelsea ein heißer Kandidat sein.

Außerdem will der Chefcoach noch einen weiteren Sechser. Aktuell hat er für diese Position Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Laimer parat, Tuchel würde sich aber einen echten Abräumer und Stabilisator wünschen. "Zum Glück haben wir noch ein paar Tage. Solange würde ich um Geduld bitten. Wir sind im permanenten Austausch", berichtete Vorstandschef Jan-Christian Dreesen. (APA, 28.8.2023)