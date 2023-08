Duschanbe – Bei sintflutartigen Regenfällen sind in Tadschikistan mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen. Heftiger Regen habe am Sonntag in dutzenden Städten und Gemeinden südlich und östlich der Hauptstadt Duschanbe Schlammlawinen, Erdrutsche und Steinschlag ausgelöst, sagte eine Sprecherin des tadschikischen Katastrophenschutzministeriums am Montag. Die Gefahr weiterer Erdrutsche sei weiterhin "sehr hoch".

Eine Straße in Vakhdat in Tadschikistan wurde von der Schlammlawine überrollt. via REUTERS/TAJIKISTAN'S COMMITT

Nach Angaben des Präsidialamts starben allein elf Menschen in der Stadt Wahdat, zwei weitere kamen demnach in der Gemeinde Rudaki ums Leben. Präsident Emomali Rachmon sprach den Angehörigen der Opfer sein Beileid aus.

Tadschikistan, das ärmste Land der ehemaligen Sowjetrepubliken in Zentralasien, ist immer wieder Opfer von Naturkatastrophen. Im vergangenen Februar kamen 19 Menschen bei dutzenden Lawinen und Erdrutschen ums Leben. (APA, 28.8.2023)