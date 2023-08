Sie sind vielleicht nicht besonders hübsch anzusehen, aber dafür haben sie andere Qualitäten – und die brauchen sie auch, angesichts ihrer Lebensweise: Nacktmulle (Heterocephalus glaber) verbringen die meiste Zeit ihres Daseins in einem weitverzweigten Bau aus kilometerlangen Gängen. Ähnlich einem Insektenstaat suchen unter dem Regiment einer Königin, des einzigen fruchtbaren Weibchens der straff organisierten Kolonie, mehrere Hundert Individuen fortdauernd nach Wurzeln, graben neue Tunnel, kümmern sich um den zahlreichen Nachwuchs oder bewachen die Ausgänge.

Sie mögen für manche Geschmäcker keine Schönheiten sein, aber bei den Nacktmullen zählen mehr als bei vielen anderen Spezies die inneren Werte. Foto: University of Rochester/J. Adam Fenster

Langlebig unter extremen Bedingungen

Damit die bis zu 15 Zentimeter langen Nagetiere unter den unbequemen Bedingungen im Erdreich der Halbwüsten Ostafrikas dauerhaft gedeihen können, haben sie eine ganze Reihe einzigartiger Fähigkeiten entwickelt: Die fast blinden und nur mit einem feinen Haarflaum bedeckten Wesen müssen praktisch nie trinken, kennen keine Schmerzen, werden bis zu annähernd 40 Jahre alt (also fast zehnmal so alt wie Nagetiere ähnlicher Größe) und erkranken nur äußerst selten an Krebs.

Atemluft von dürftiger Qualität ist eine weitere Herausforderung, mit der die Höhlengräber zu kämpfen haben. Wenn in den engen, kaum durchlüfteten Schlafkammern dutzende Exemplare übereinander liegen, kann einigen von ihnen schon einmal der Sauerstoff ausgehen. Doch auch davon lassen sich Nacktmulle kaum beeindrucken. Im Unterschied zu den meisten anderen Säugern, die auf einen Sauerstoffgehalt in der Atemluft von mindestens zehn Prozent angewiesen sind, kommen Nacktmulle mit bedeutend niedrigeren Konzentrationen zurecht. Selbst bei völliger Abwesenheit von Sauerstoff halten die Nacktmulle in einer Arte Starre bis zu 18 Minuten lang durch.

Immer noch rätselhaft

Welche biologischen Grundlagen für all diese "Superkräfte" und insbesondere für ihre rekordmäßige Langlebigkeit verantwortlich ist, konnte bisher erst in einigen Aspekten geklärt werden. Nun ist es einem japanischen Team gelungen, dem lückenhaften Bild einige wichtige Mosaiksteinchen hinzuzufügen. Wie die Forschenden im "EMBO Journal" berichten, spielt ein Mechanismus zur Beseitigung alternder Zellen eine wichtige Rolle, an dem unter anderem der Serotonin-Stoffwechsel beteiligt ist. Einer anderen Wissenschaftergruppe aus den USA ist es sogar gelungen, für Langlebigkeit und Gesundheit entscheidende Gene der Nacktmulle auf Mäuse zu transferieren und diesen damit ebenfalls zu einem längerem Leben zu verhelfen.

Frühere Studien konnten verschiedene DNA-Reparaturmechanismen, die Proteinstabilität und die Translationsgenauigkeit, also die präzise Umwandlung von RNA in Proteine, als entscheidende Faktoren identifizieren. Die molekularen Mechanismen, die hinter der Alterungsbeständigkeit der Nacktmulle stecken, sind allerdings noch weitgehend unverstanden. Vor allem der Beitrag der Zellalterung, der sogenannten zellulären Seneszenz, war bisher nur unzureichend bekannt.

Zellalterung und ihre Folgen

Zelluläre Seneszenz ist durch einen irreversiblen Stopp der Zellteilung gekennzeichnet, der mit dem Alter fortschreitet. Solche Zellen sterben oft nicht einfach ab, sondern reichern sich mit zunehmendem Alter in den Geweben an, was chronische Entzündungen fördert und die Funktion dieser Gewebe beeinträchtigt. Diese Vorgänge hat nun ein Team um Kyoko Miura von der Universität Kumamoto in Kurokami bei Nackmullen und Mäusen genauer unter die Lupe genommen und dafür eine Reihe von Experimenten in vitro und in vivo durchgeführt. In Zentrum stand die Frage, ob es irgendwelche artspezifischen Mechanismen gibt, die zur Unterdrückung der Anhäufung seneszenter Zellen und ihrer verzögerten Alterung beitragen.

"Es hat sich bei früheren Studien gezeigt, dass die gezielte Entfernung seneszenter Zellen, die sogenannte Senolyse, den altersbedingten Abbau bei Mäusen hemmt", erläuterte Miura. "Ob die Ergebnisse bei Mäusen jedoch verallgemeinerbar sind, bleibt eine offene Frage. In unserer Studie konnten wir nun bei Nacktmullen einen speziellen 'natürlichen senolytischen' Mechanismus entdecken." Mit anderen Worten: Es gibt eine evolutionäre Antwort auf die Frage, ob die Entfernung alternder Zellen eine therapeutische Strategie zur Verhinderung des Alterns liefern könnte.

Vielleicht verhelfen Nacktmulle dem Menschen zu einem längeren Leben bei gleichbleibend guter Gesundheit. Foto: University of Pittsburgh School of Medicine

Fort mit den senilen Zellen

Für seine Versuche verwendete das Forscherteam niedrige Konzentrationen von Doxorubicin (DXR) – einem DNA-schädigenden Wirkstoff –, um in Hautfibroblasten von Mäusen und Nacktmullen zelluläre Alterung zu verursachen. Während sich dabei jedoch bei den Mäusen die schädlichen gealterten Zellen anhäuften, starben bei den Nacktmullen die betroffenen Zellen in signifikanter Weise ab, und eine Ansammlung seneszenter Zellen blieb aus.

Darüber hinaus beobachteten die Forschenden im Unterschied zu den Mäusen bei den Nacktmullen eine Anhäufung des Neurotransmitters Serotonin in den nicht seneszenten Fibroblasten. Dies führte in weiterer Folge zur Freisetzung großer Mengen an Wasserstoffperoxid (H2O2). Das Team schließt daraus, dass oxidativer Stress aufgrund der intrazellulären H2O2-Produktion zum selektiven Abbau der gealterten Fibroblasten führt – wodurch das Nacktmull-Gewebe letztlich eine Verjüngung erfuhr.

"Weitere Studien sind notwendig, um zu verstehen, welche Art von seneszenten Zellen wann und wie entfernt werden. Diese Arbeiten könnten schließlich die Grundlage für gezielt senolytische Medikamente bilden", sagte Miura. Insgesamt zeichnen diese Ergebnisse jedenfalls einen gangbaren Weg zur Entwicklung von Anti-Aging-Strategien und gezielten Therapien gegen altersbedingte Krankheiten wie Krebs vor, so die Wissenschafter.

Nacktmull-Gene für ein längeres Leben

Einen etwas anderen Pfad, sich die Langlebigkeit von Nackmullen für den Menschen zunutze zu machen, verfolgten Forschende der Universität Rochester im US-Bundesstaat New York. Ihnen gelang die Übertragung eines Gens für hochmolekulare Hyaluronsäure in das Erbgut von Mäusen. Die Substanz ist bei den Nacktmullen für eine verbesserte Zellreparatur und einen effizienteren Zellschutz verantwortlich. Die Prozedur hatte den Effekt, dass die mit den Nacktmull-Genen ausgestatteten Nager sich einer deutlich verlängerten Lebensspanne erfreuen konnten.

"Unsere Studie liefert den Beweis, dass einzigartige Langlebigkeitsmechanismen anderer Spezies gleichsam exportiert werden können, um die Lebensdauer anderer Säugetiere zu verlängern", sagte Vera Gorbunova, die gemeinsam mit Andrei Seluanov und anderen Kolleginnen und Kollegen kürzlich im Fachjournal "Nature" über ihre Erfolge berichtete.

Wie das Team in früheren Untersuchungen festgestellt hatte, ist hochmolekulare Hyaluronsäure (kurz: HMW-HA) mit dafür verantwortlich, dass Nacktmulle weitgehend gegen Krebserkrankungen immun sind. Im Vergleich zu Mäusen (und Menschen) haben Nacktmulle etwa zehnmal mehr HMW-HA in ihrem Körper. Entfernt man das HMW-HA aus den Zellen der Nacktmulle, bildeten diese Zellen mit größerer Wahrscheinlichkeit Tumoren.

Video: Die Nackmulle leben ein anstrengendes Leben. Nat Geo WILD

Weniger Krebs dank HMW-HA

Gorbunova, Seluanov und ihre Kollegen wollten daher sehen, ob sich die positiven Auswirkungen von HMW-HA auch bei anderen Tieren reproduzieren lassen: Das Team veränderte dafür die genetische Ausstattung von Labormäusen und ergänzte ihr Erbgut um die Nacktmull-Version des Gens für die Hyaluronan-Synthase 2 (Has2). Dieses Gen ist für die Herstellung eines Proteins verantwortlich, das HMW-HA produziert. Zwar haben alle Säugetiere das Hyaluronan-Synthase-2-Gen, doch die Version der Nacktmulle scheint eine stärkere Genexpression zu bewirken.

Das erstaunliche Ergebnis: Jene Mäuse, die mit der Nacktmull-Version des Gens ausgestattet waren, verfügten über einen besseren Schutz sowohl gegen spontane Tumoren als auch gegen chemisch induzierten Hautkrebs. Darüber hinaus erfreuten sich diese Mäuse insgesamt eines besseren allgemeinen Gesundheitszustands, und sie lebten schließlich auch länger als normale Mäuse – im Durchschnitt um 4,4 Prozent, manche sogar um mehr als zwölf Prozent. Zwar blieb auch ihnen der Alterungsprozess nicht erspart, doch sie zeigten im fortgeschrittenen Alter weniger Entzündungen in verschiedenen Regionen ihres Körpers und weniger zelluläre Alterungserscheinungen.

Präklinische Versuche

"Von der Entdeckung von HMW-HA in der Nacktmullratte bis zum Nachweis, dass HMW-HA die Gesundheit von Mäusen verbessert, haben wir zehn Jahre gebraucht", sagte Gorbunova. "Unser nächstes Ziel ist es, diesen Nutzen auf den Menschen zu übertragen." Das Team hat auch schon zwei mögliche Wege im Auge, wie das gelingen könnte: entweder durch Verlangsamung des Abbaus von HMW-HA oder durch Steigerung der HMW-HA-Synthese.

"Wir haben bereits Moleküle identifiziert, die den Hyaluronan-Abbau verlangsamen. In präklinischen Versuchen sind wir bereits dabei, diese zu testen", sagte Seluanov. "Wir hoffen, dass unsere Ergebnisse das erste, aber nicht das letzte Beispiel dafür sind, wie die Langlebigkeit bestimmter Spezies auch dem Menschen in Zukunft eine höhere Lebensspanne und eine bessere Gesundheit bescheren könnte." (Thomas Bergmayr, 28.8.2023)