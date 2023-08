Religiöses Symbol Frankreich will Abayas in Schulen verbieten

Frankreichs Bildungsminister Gabriel Attal will das Tragen einer Abaya, eines muslimischen Überkleids, in den Schulen des Landes verbieten. Seit 2004 sind in Frankreichs Schulen auffällige religiöse Symbole verboten. Neben Kopftüchern betrifft dies auch jüdische Kippot und christliche Kreuze. Ob eine Abaya auch darunterfällt, wird seit Monaten diskutiert