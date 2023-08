Der Sommer neigt sich dem Ende zu, und damit werden auch jene Tage weniger, an denen man zu Grillabenden oder -nachmittagen einladen kann. Gleichzeitig gibt es nach wie vor genug Gemüse und Obst zu ernten. Äpfel beispielsweise, von denen – so berichten mehrere Bekannte und Freunde – heuer "so viele wie noch nie" auf den Bäumen hängen. Vieles kommt schon jetzt als Fallobst vom Baum herunter und landet im Gras, was dann aufgrund der Druckstellen nach rascher Verarbeitung ruft.

Für den spätsommerlichen Grillabend bietet sich eine Verwertung von Falläpfeln in Form eines Crumbles an. Das Praktische daran: Man kann alles schon vor dem Eintreffen der Gäste in einer Auflaufform vorbereiten und später, wenn Fleisch, Fisch, Gemüse oder Würstel fertig gegrillt sind, im noch heißen Grill zubereiten. Dazu gibt es Vanilleeis und etwas Karamellsauce.

Einfach und köstlich: Apfelcrumble. Foto: Luisa Eder

Zutaten:

Für die Streusel:

Rezept für Apfelcrumble zum Ausdrucken Größe: 0,29 MB Rezept für Apfel-Crumble zum Ausdrucken



Die Butter in Stücke schneiden und mit dem Zucker und dem Mehl ... Foto: Luisa Eder

... rasch verkneten, in Folie wickeln und im Kühlschrank kühlen. Foto: Luisa Eder

Die Äpfel vierteln und schälen, Kerngehäuse entfernen. In kleine Stücke schneiden und mit Zitronensaft vermischen. Foto: Luisa Eder

Kristallzucker und Zimtpulver in einer Schüssel mischen und unter die Apfelstücke mischen. Foto: Luisa Eder

Den Teig aus dem Kühlschrank holen und grob reiben. Foto: Luisa Eder

Die Teigstreusel auf den Äpfeln verteilen. Foto: Luisa Eder

Im Grill bei 180 bis 200 Grad garen, bis der Teig leicht gebräunt ist. Foto: Luisa Eder

Kurz abkühlen lassen und noch lauwarm mit Vanilleeis und Karamellsauce servieren. (Petra Eder, 30.8.2023) Foto: Luisa Eder