Kirill Petrenko dirigierte die Berliner Philharmoniker und fand klare Worte zum russischen Angriffskrieg. Ein Highlight: der vierte Teil von Richard Strauss' "Ein Heldenleben".

Traditionsgemäß bringen die Berliner Philharmoniker zum Ausklang der Festspiele frischen Wind nach Salzburg, und oft auch Regen. In diesem Jahr hatte das Spitzenorchester zudem noch ein Spätwerk von Max Reger im Gepäck: die Variationen und Fuge über ein Thema von Mozart. Diese Demonstration der Kunstfertigkeit des Komponisten, der Meininger Hofkapelle gewidmet, wurde unter der leitenden Hand Kirill Petrenkos zum Kunststückchen: eine Werkdeutung als Übung in Achtsamkeit und Selbstbescheidung, eine Interpretation in Rosarot.

Schon in der ersten Variation wurden Ornamente wie seidene Schleifchen fabriziert, die überdomestizierten Berliner übten sich in dynamischer Verzwergung und werkten mit der Akribie von Feinmechanikern an ihrem klingenden Zierrat. Nach betörender Hollywood-Melodramatik à la Korngold wurde der abschließende Spaziergang durch das Fugenterrain mit zierlichen Trippelschritten angegangen.

Nach diesem Ausflug in ein Minimundus der Musik war in der zweiten Hälfte mit Richard Strauss’ Tondichtung Ein Heldenleben erneut spätromantische Modulationsfreude angesagt, aber in deftigerer, dramatischerer Aufmachung. Die Berliner Philharmoniker machen es in dieser Saison der Styriarte nach: Widmete die ihre diesjährige Sommerausgabe den Held:innen, so stellen die Berliner die neue Saison unter das Motto Heroes.

Klare Worte, miese Akustik

Das Kriegsgeschehen in der Ukraine findet in den Konzertsälen unbestreitbar Resonanz. Der gebürtige Russe Petrenko, in Österreich musikalisch ausgebildet, hat hierzu klare Worte gefunden und Putins Angriffskrieg als "Messer in den Rücken der ganzen friedlichen Welt" bezeichnet.

Als effektvollster der sechs Werkteile präsentiert sich der vierte, in dem die Berliner das Schlachtgetümmel mit Wucht wiedergaben. Petrenko zeigte sich als akribischer Organisator der Klangmassen; das Größenwahnsinnige vermisste man in der Interpretation des Heldenlebens ein wenig. Erstklassig die neue Erste Konzertmeisterin Vineta Sareika-Völkner, die mit ihren Soli der Gefährtin des Helden glaubhaft eine weibliche Note verlieh: mal kapriziös, mal energisch, dann schmeichlerisch. Wundervoll auch die Idyllen in den letzten Episoden.

Schade nur, wenn aufgrund des Sitzplatzes nicht die volle Qualität des Gesamtklangs wahrnehmbar ist. Vorne rechts sind die Ersten Geigen so fern, dass man sie im Pianissimo nicht hört. Die Kontrabässe, von ihren Streicherkollegen etwa so weit entfernt wie Australien von Asien, vernimmt man so undeutlich wie die Bratschengruppe, in deren Rücken man positioniert ist.

Diese wiederum verdeckt mit ihren erhöhten Sitzplätzen die Holzbläser komplett, wodurch deren Kritikergezeter im Heldenleben an Prägnanz einbüßt. Der große Rest des Publikums hatte diese Probleme offensichtlich nicht: stehender Jubel am Sonntagabend für die Gäste aus Berlin. (Stefan Ender, 28.8.2023)