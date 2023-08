Es ist wieder diese Zeit des Jahres: Eine neue iPhone-Generation steht kurz vor der Veröffentlichung. Glaubt man aktuellen Leaks, dürfte die offizielle Enthüllung bereits Mitte September erfolgen. Höchste Zeit sich also mal anzusehen, was bisher über die iPhone-15-Reihe bekannt ist. Und das ist, trotz Apples geradezu legendären Bemühungen, Leaks zu verhindern, eine ganze Menge.

Vieles beim Alten

Das wird jetzt wohl niemanden schockieren: Die grundlegende Modellstrategie behält Apple bei, es wird also wieder vier Varianten des neuen iPhones geben. Auch die Größen ändern sich nicht: Es ist also ein iPhone 15 mit 6,1-Zoll-Display geplant sowie ein iPhone 15 Plus mit 6,7-Zoll-Bildschirm. Parallel dazu soll es noch iPhone 15 Pro (auch 6,1 Zoll) sowie iPhone 15 Pro Max (wieder 6,7 Zoll) geben, die sich mit einer in vielerlei stärkeren Hardware-Ausstattung von den Basismodellen abheben sollen.

So soll das iPhone 15 Pro laut einem Rendering von 9to5Mac aussehen. 9to5Mac

Auch sonst sollen sich die neuen Geräte rein äußerlich nur im Detail von ihren Vorgängern unterscheiden, das grundlegende Design mit den flachen Seiten wird also beibehalten. Den größten Unterschied dürfte es bei iPhone 15 und iPhone 15 Plus geben. Diese sollen nämlich den alten Notch mit jenem "Dynamic Island" genannten Bildschirmausschnitt ersetzen, der bisher den Pro-Modellen vorbehalten war.

Eine weitere Übernahme aus der Pro-Serie: Künftig sollen auch die beiden Basismodelle den "Frosted Glass"-Look auf der Rückseite aufweisen. Bei den Pro-Modellen soll angeblich ein Materialwechsel beim Gehäuse folgen, nämlich von rostfreiem Stahl auf Titan, was eine Gewichtsreduktion bei sogar größerer Härte verspricht – aber auch eine Erhöhung der Materialkosten.

Kleinerer Rahmen

Wer genau schaut, dem soll bei iPhone 15 Pro und Pro Max aber noch etwas anderes auffallen: So ist es Apple aktuellen Berichten zufolge gelungen, den Rahmen um den Bildschirm weiter zu reduzieren. Damit einher geht dem Vernehmen nach eine – leichte – seitliche Abrundung des Displays, mit der dieses nahtlos ins seitliche Gehäuse übergeht.

Apropos Bildschirm: Dieser soll bei allen Modellen weitgehend unverändert bleiben. Das heißt auch: Die dynamische Anpassung der Bildwiederholrate – bei Apple "Pro Motion" genannt – soll weiterhin eine Exklusiv-Feature der Pro-Reihe sein. Das heißt auch: iPhone 15 und iPhone 15 Plus bleiben auf eine reine 60-Hz-Darstellung beschränkt.

Entsprechend heißt es wohl auch, die Hoffnung auf ein Always-on-Display für die beiden Nicht-Pro-Modelle zu streichen, da dies bei statischen 60 Hz aus Apple-Sicht zu viel Strom verbraucht. Zur Erinnerung: Die Pro-Motion-Displays können nicht nur für weichere Animationen auf 120 Hz hoch, sondern bei statischen Inhalten auch auf 10 Hz runtergehen, was natürlich erheblich effizienter ist.

USB-C statt Lightning

Eine der zentralen Neuerungen der iPhone-15-Reihe erfolgt nicht ganz freiwillig. Apple beugt sich der beschlossenen EU-Regulierung und ersetzt den Lightning-Anschluss mit einem USB-C-Port, wie er auch in der Android-Welt und bei Laptops gebräuchlich ist. Das dürfte für die Freundinnen und Freunde einheitlicher Standards ein Grund zur Freude sein, Vorabberichte legen aber nahe, dass Apple doch noch einen Weg gefunden hat, das alles etwas komplizierter zu machen. Aber der Reihe nach.

Bei den Pro-Modellen gibt es das, was man von einem modernen Top-Smartphone erwartet – und vielleicht sogar etwas mehr. Diese sollen angeblich USB 3.2 unterstützen, in manchen Berichten ist gar von Thunderbolt 3 die Rede. Das wären dann theoretische maximale Datenraten von 20 oder 40 GBit/s – ein Vielfaches von dem, was über Lightning bisher möglich war.

Die konkreten Werte sind dabei natürlich mit Vorsicht zu genießen. Das nicht nur, weil es sich bei so was immer um theoretische Maximalwerte handelt, sondern auch, weil bei einem Smartphone natürlich die Geschwindigkeit des Flash-Speichers der wahre begrenzende Faktor ist. Einen echten Speed-Vorteil von Thunderbolt 3 über USB 3.2 sollte man insofern nicht erwarten.

Nur USB 2.0?

Weniger gut sind die Nachrichten für iPhone 15 und iPhone 15 Plus. Dort will Apple nämlich auf das veraltete USB 2.0 setzen. Damit wären wir dann wieder bei einer maximalen Datenrate von 480 Mbit/s – ähnlich wie bisher bei Lightning.

Soll bald Wirklichkeit werden: ein iPhone mit USB-C-Anschluss. Auch dabei handelt es sich um ein Rendering von 9to5Mac. 9to5Mac

Auch bei der Ladegeschwindigkeit sollen die Pro-Modelle im Vorteil sein und für Apple ungewohnt starke 35 Watt maximale Ladeleistung unterstützen. Das aber, wenn man der Gerüchteküche glaubt, nur mit extra erhältlichem Kabel und Ladegerät. Das von Haus aus mitgelieferte Kabel soll zwar länger als in früheren Jahren sein, aber nur langsames Laden zulassen – und auch nur USB 2.0.

Dazu passt dann ein anderer Bericht, der davon spricht, dass sich Apple einen Trick hat einfallen lassen, um das einträgliche "Made for iPhone"-Programm beizubehalten. Angeblich sollen nämlich hohe Ladegeschwindigkeiten und Datentransferraten generell nur mit offiziell von Apple zertifizierten Kabeln möglich sein. Derzeit gilt es natürlich noch abzuwarten, ob sich das bewahrheitet. Für alle, die gehofft haben, mit dem Wechsel auf USB-C endlich gute und trotzdem günstige Kabel von Drittherstellern zu nutzen, wäre das natürlich eine erhebliche Enttäuschung.

Zurück zum Thema Laden: Neben Magsafe sollen die neuen iPhones auch den neuen Qi2-Standard unterstützen, dessen Highlight eine magnetische Ausrichtung der Geräte ist – der ohnehin von Apple inspiriert ist. Über Qi2 soll Laden mit bis zu 15 Watt möglich sein.

Neuer Schalter

Nach langen Jahren will Apple offenbar jenen Schieberegler, der für das Lautlosstellen des Geräts gedacht ist, streichen. Ersetzt werden soll er durch einen "Action"-Knopf, der mit unterschiedlicher Funktionalität belegbar sein soll. Also etwa, um auf diesem Weg schnell Kamera oder auch Taschenlampe aufzurufen. Wer will, soll das natürlich auch mit der Aktivierung der Lautlos-Funktion belegen können.

Neue Kamera

Kein neues iPhone ohne Verbesserungen bei der Kamera. Laut aktuellen Informationen sollen iPhone 15 und iPhone 15 Plus auf einen 48-Megapixel-Sensor für die Hauptkamera wechseln, mutmaßlich jenen, der schon bei iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max zum Einsatz kam. Dieser verspricht für die Basismodelle vor allem eine deutlich gesteigerte Lichtempfindlichkeit. Im Gegenzug wird allerdings die Blende wieder kleiner – konkret f/1.79 statt f/1.5.

Bei den Pro-Modellen bleibt man zwar auch bei 48 Megapixel (wie üblich entstehen hier durch 2×2-Binning erst recht wieder 12-Megapixel-Bilder), es soll aber ein neuerer und vor allem größerer Sensor zum Einsatz kommen.

Die erste Periskopkamera von Apple

Das wichtigste Update deutet sich aber für das iPhone 15 Pro Max an. Erstmals soll auch Apple eine Telekamera im Periskopaufbau verwenden, wie sie bei vielen aktuellen Android-Topgeräten zu finden ist. Welche Vergrößerung Apple dabei wählt – derzeit sind etwa Fünfmal oder Zehnmal gebräuchliche Werte –, ist nicht bekannt. Die Zoom-Fähigkeiten des iPhones wird sich aber unabhängig von solchen Details massiv verbessern. Sicherlich derzeit die größte Schwäche der Apple-Smartphone-Kameras im Vergleich zur direkten Konkurrenz.

A17

Apple hat sich mit seines selbstentwickelten Chips der A-Reihe – zu Recht – einen hervorragenden Namen gemacht. Der für die Pro-Reihe gedachte A17 dürfte in dieser Hinsicht der nächste große Meilenstein sein. Während die Performance wohl nur in überschaubarem Ausmaß wachsen dürfte, soll der neue SoC vor allem noch einmal deutlich effizienter sein – um bis zu 30 Prozent. Möglich wird das durch einen neuen, eben effizienteren Fertigungsprozess in 3 Nm, den Apple bei seinem Partner TSMC derzeit quasi exklusiv gebucht hat.

Ein Blick auf Mockups der iPhone-15-Modelle

Mac Otakara

Weniger aufregend sind üblicherweise die von Apple verwendeten Mobilfunk-Modems. Die Bestrebungen, auch diese Komponente durch eine Eigenentwicklung zu ersetzen, sind bekannt, heuer wird aber einmal mehr nichts daraus. Stattdessen soll ein konventioneller X70-Chip von Qualcomm genutzt werden, im Vergleich zum Vorgänger soll dieser trotzdem effizienter sein.

Ein bisschen Wi-Fi 6E

Apropos Connectivity: Erstmals soll auch ein iPhone den Wi-Fi-6E-Standard unterstützen, der sich durch die Unterstützung des zusätzlichen Frequenzbereichs bei 6 GHz auszeichnet. Oder eigentlich genauer: zwei iPhone-Modelle, nämlich jene die "Pro" im Namen tragen. Die Basisausführungen sollen hingegen auf das ältere Wi-Fi 6 beschränkt bleiben. Eine weitere kolportierte Neuerung weist in weitere Apple-Zukunft. Ein neuer Ultra-Wideband-Chip (UWB) soll schneller und effizienter sein, das angeblich schon in Vorbereitung für eine optimale Anbindung an das Vision-Pro-VR-Headset von Apple.

Weniger Freude dürfte manchen heimischen Apple-Kundinnen und -Kunden eine andere Neuerung machen, die derzeit die Runde macht. Sollen die iPhone-15-Modelle doch nun auch in Europa ohne klassischen SIM-Slot kommen und ganz auf E-SIM setzen, so wie es in den USA schon beim iPhone 14 der Fall ist. Zumindest werden entsprechende Pläne aus Frankreich berichtet, und es ist davon auszugehen, dass so ein Wandel dann gleich für ganz Europa kommt – inklusive Deutschland und Österreich.

Software, Farben und eine Preiserhöhung

Als Software wird das iPhone – wenig überraschend – mit iOS 17 ausgeliefert, das parallel zur neuen Hardwaregeneration auch für ältere Apple-Smartphones erhältlich sein wird.

Selbst zu den anvisierten Farbvarianten gibt es bereits recht konkrete Berichte. Demnach sollen iPhone 15 und iPhone 15 Plus in Schwarz, Weiß, Koral, Blau und Gelb erhältlich sein. Die Pro-Modelle sollen wie gewohnt weniger bunt ausfallen, neben Schwarz und Weiß sind auch Grau und Dunkelblau geplant.

Bleibt die Frage nach dem Preis, und da gilt es wieder mal tief durchzuatmen. Zumindest die Pro-Modelle dürften aktuellen Berichten zufolge spürbar teurer werden, von 100 bis 200 Dollar mehr im Vergleich zum Vorjahr ist die Rede. Bei den Basismodellen soll sich hingegen zumindest in den USA nichts ändern, wie es dann in Europa sein wird, muss sich erst zeigen. Noch ein kleines Detail am Rande: Gerüchte gab es in den vergangenen Monaten auch über eine mögliche Umbenennung des Pro-Max-Modells, dieses könnte dem Vernehmen nach auch als iPhone 15 Ultra auf den Markt kommen.

Bald ist es so weit

Die offizielle Vorstellung der iPhone-15-Reihe wird für den 12. September erwartet. Die Vorbestellphase soll am 15. September starten, die ersten Geräte – in ausgewählten Ländern – bereits am 22. September verfügbar sein. Allerdings gab es zuletzt Anzeichen, dass sich das nur auf die Basismodelle bezieht und die Pro-Ausführungen sich um ein paar Wochen verzögern oder zumindest anfänglich in stark begrenzter Stückzahl verfügbar sein sollen. (Andreas Proschofsky, 29.8.2023)