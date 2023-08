Der Weltmeister tanzte in Zandvoort unwiderstehlich durch den Regen zum neunten Sieg in Folge

Ganz vorne weg: Max Verstappen. EPA/Remko de Waal

Zandvoort - Verlieren kennt Max Verstappen schon länger nicht mehr. Wenn der Niederländer fährt, gewinnt er auch. Neun Rennen in Serie sind es aktuell - in Monza kann er sich mit Nummer zehn den alleinigen Formel-1-Rekord holen. Dabei dürfte Baku eine Initialzündung gewesen sein: "Ich denke, ich habe aus dem Rennen in Baku viel gelernt, wie ich das Auto einstellen muss", verriet Verstappen.

Eine "einzige Gewissheit" in dieser Formel-1-Saison gebe es, erkannte die britische Zeitung "The Guardian": "Bei Regen oder Sonnenschein, Max Verstappen wird gewinnen." So meisterte der 25-Jährige am Sonntag auch den chaotischen Ablauf mit sintflutartigem Niederschlag und einem Restart in seiner Heimat und wurde am Ende mit einem kräftigen Handshake von König Willem-Alexander belohnt. "Was für ein Botschafter für unser Land", sagte der Monarch nachher. Verstappen sei "einfach unantastbar", urteilte sein Red-Bull-Teamchef Christian Horner.

An Baku erinnern

Begonnen hat sein ununterbrochener Lauf Anfang Mai in Miami, wo er erstmals auf einem anderen Niveau als die Konkurrenz unterwegs war. In Florida feierte Verstappen seinen dritten Saisonsieg, nachdem ihn zuvor in Baku Sergio Perez auf den zweiten Platz verwiesen hatte.

"Natürlich habe ich das Rennen in Baku nicht gewonnen, aber ich habe wirklich eine Menge Dinge und verschiedene Werkzeuge im Auto ausprobiert. Deshalb war es während des Rennens ein wenig inkonstant, aber an einem Punkt war ich in einem guten Rhythmus mit dem, was ich gefunden habe", erklärte Verstappen nun. "Dann habe ich meine Reifen etwas zu sehr beschädigt, habe aber gedacht: 'Okay, das ist für die nächsten Rennen ganz interessant.'" Von da an hat er 138 WM-Punkte Vorsprung auf seinen mexikanischen Teamkollegen herausgefahren.

Am Sonntag kann er in Monza mit seinem zehnten Sieg en suite den Rekord für sich alleine beanspruchen. In den neun verbleibenden Rennen ist es eine der wenigen noch offenen Fragen, die mit Spannung erwartet werden. Eine andere ist, ob es Red Bull Racing schafft, als erstes Team in einer Saison 20 oder mehr Rennen zu gewinnen - vielleicht sogar alle?

Wann ist die Frage

Fraglich ist auch, wann Verstappen rechnerisch als Champion feststehen wird. Schreibt sich sowohl beim Titelverteidiger als auch bei Perez der aktuelle Punkteschnitt fort, ist Verstappen bereits nach dem Sprint in Katar am 7. Oktober der Titel nicht mehr zu nehmen. Gewinnt Verstappen weiter und Perez leistet sich einen Ausfall, kann der Niederländer jedoch auch schon nach dem Rennen in Suzuka - am 24. September, sechs Tage vor seinem 26. Geburtstag - als Weltmeister fix sein. Die letzten sechs Rennen könnte er dann entspannter angehen, wenngleich er das niemals tun würde.

Mit solchen Gedankenspielen würde sich Mercedes gerne herumschlagen, doch der einstige Branchenprimus hat derzeit andere Probleme. In den Niederlanden erreichte Lewis Hamilton nur den sechsten Platz, während George Russell am Ende nur 17. war. Es war das schlechteste Ergebnis für den einstigen Branchenführer in dieser Saison - bei der Punkteausbeute blieb man erstmals einstellig.

"In den ersten 15 Runden haben wir so ziemlich alles falsch gemacht, was wir hätten falsch machen können - und das hat uns jede Chance auf einen Kampf um einen Podestplatz gekostet", sagte Teamchef Toto Wolff. "Jetzt müssen wir uns neu formieren, verstehen, warum wir als Team heute Fehler gemacht haben, und am nächsten Wochenende in Monza wieder angreifen", kündigte der Wiener eine gründliche Aufarbeitung des Rennens an. (APA, 28.8.2023)

WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen und drei Sprints):

1. Max Verstappen (NED) Red Bull 339

2. Sergio Perez (MEX) Red Bull 201

3. Fernando Alonso (ESP) Aston Martin 168

4. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes 156

5. Carlos Sainz (ESP) Ferrari 102

6. Charles Leclerc (MON) Ferrari 99

7. George Russell (GBR) Mercedes 99

8. Lando Norris (GBR) McLaren 75

9. Lance Stroll (CAN) Aston Martin 47

10. Pierre Gasly (FRA) Alpine 37

11. Esteban Ocon (FRA) Alpine 36

12. Oscar Piastri (AUS) McLaren 36

13. Alexander Albon (THA) Williams 15

14. Nico Hülkenberg (GER) Haas 9

15. Valtteri Bottas (FIN) Alfa Romeo 5

16. Zhou Guanyu (CHN) Alfa Romeo 4

17. Yuki Tsunoda (JPN) AlphaTauri 3

18. Kevin Magnussen (DEN) Haas 2

Stand Konstrukteurs-WM (nach 13 von 22 Rennen):

1. Red Bull 540

2. Mercedes 255

3. Aston Martin 215

4. Ferrari 201

5. McLaren 111

6. Alpine 73

7. Williams 15

8. Haas 11

9. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3

Nächstes Rennen: Grand Prix von Italien am 3. September in Monza