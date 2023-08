Zwar war es ein Rekord, für China allerdings kein sonderlich erfreulicher: Nach einer fast eineinhalbjährigen Handelsaussetzung hat sich Evergrande mit einem Rekordkurssturz an der Börse zurückgemeldet. Die Aktien des weltweit am höchsten verschuldeten Immobilienentwicklers fielen am Montag in Hongkong um fast 87 Prozent und waren zwischenzeitig mit 0,22 Hongkong-Dollar (0,03 Euro) so billig wie noch nie.

Das lässt auch den Unternehmenswert ordentlich schrumpfen. Stand der Immobilienriese im Jahr 2017 vorübergehend noch bei einer Marktkapitalisierung von fast 50 Milliarden Euro, so waren es zum Tiefpunkt am Montag weniger als 350 Millionen Euro. Der Handel mit Evergrande-Aktien war 17 Monate lang ausgesetzt, nachdem der Konzern 2021 mit Zahlungsausfällen ein Beben am chinesischen Immobilienmarkt ausgelöst hatte.

Eine Steuer wurde gesenkt und Beschränkungen für Großaktionäre beschlossen, das kam bei Börsianern gut an, die Probleme bei Evergrande bleiben trotzdem groß. AFP

Dabei hatte das Wochenende für den Konzern verhältnismäßig gut angefangen, denn der kurze Boom in der Branche zu Jahresbeginn halbiert den Verlust im Halbjahresergebnis auf 33 Milliarden Yuan (rund 4,2 Mrd. Euro).

Hohe Schuldentürme

Die Staatsführung in Peking scheint die grassierende Immobilienkrise nicht in den Griff zu bekommen. Viele Immobilienentwickler, die sich auf der Jagd nach immer mehr Profit hoch verschuldet und oft am Bedarf vorbei gebaut haben, wissen nicht mehr, wie sie das geliehene Geld zurückzahlen sollen. Allein Evergrande, der größte Entwickler des Landes, hat Schulden von rund 280 Mrd. Euro angehäuft. Zuletzt geriet mit Country Garden ein weiterer Branchengigant wegen seiner Probleme in die Schlagzeilen. Das auf Projekte in kleineren Städten spezialisierte Unternehmen steht mit rund 179 Mrd. Euro in der Kreide. All das schlägt sich am Markt nieder, in vielen Städten sinken die Immobilienpreise bereits merklich.

Kein Ende in Sicht

Der Trend dürfte vorerst anhalten. "Die Regierung versucht seit Jahren, die im Immobiliensektor schlummernden Risiken kontrolliert aufzulösen", sagt Ökonom Max Zenglein vom China-Institut Merics in Berlin: "Der Immobiliensektor wird derzeit gesundgeschrumpft, mit schmerzhaften Konsequenzen für das Wirtschaftswachstum."

Die Bau- und Immobilienbranche hat in den vergangenen Jahren rund ein Viertel der chinesischen Wirtschaftsleistung ausgemacht. Land zu verkaufen war für lokale Behörden eine lukrative Einnahmequelle, und für die Mittelschicht waren Immobilien die wichtigste Form der Geldanlage. Aktuell verlieren Häuser und Wohnungen massiv an Wert. Zudem leidet die Bevölkerung unter einer extrem hohen Jugendarbeitslosigkeit. Doch nicht nur die Probleme am Arbeitsmarkt versucht Peking zu verschleiern. Mit Zensur und Propaganda wird versucht, ein möglichst positives Bild der Wirtschaftslage zu zeichnen.

Verunsicherte Menschen

Doch die Realität verunsichert die Menschen zunehmend, und diese Verunsicherung schlägt sich auf den Konsum nieder. Die Nachfrage ist mittlerweile so schwach, dass sich die Händler nur noch mit hohen Rabatten zu helfen wissen. Inzwischen ist die Wirtschaft offiziell in die Deflation gerutscht. Dennoch hält sich Peking mit weitreichenden Maßnahmen zur Ankurbelung des Wachstums zurück. Das könnte darauf hindeuten, dass in der Staatskasse das Geld fehlt, glauben manche Experten.

Eher vage stellt Peking neue Hilfen für den Immobiliensektor und zur Ankurbelung des Konsums in Aussicht. Zudem hat die Zentralbank seit Mitte Juni bereits zweimal die Zinsen gesenkt.

Stempelsteuer halbiert

Zur Stützung der zuletzt schwachen Aktienmärkte hat die chinesische Regierung jedoch Maßnahmen gesetzt. Unter anderem wurde die sogenannte Stempelsteuer gesenkt – diese Steuer wird in China auf gehandelte Aktien erhoben. Ihre Höhe lag seit 2008 bei 0,1 Prozent des Handelswerts und wurde nun auf 0,05 Prozent halbiert. Zudem sollen Aktienverkäufe von Großaktionären sowie die Refinanzierungsmöglichkeiten unprofitabler Unternehmen beschränkt werden. Bei Börsengängen will die Regierung ebenfalls auf die Bremse treten – hier wurden allerdings keine konkreten Vorhaben genannt. (and, Reuters, 28.8.2023)