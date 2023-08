Die ukrainischen Angriffe auf die Tschonhar-Brücke, die Verbindungsbrücke zwischen der Halbinsel Krim und dem ukrainischen Festland, sind Teil einer Strategie, Putins Prestigeprojekt zu gefährden. IMAGO/Acting Kherson Region Gove

Nur wenige Stunden später folgte das indirekte Dementi des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Auf X, vormals Twitter, schrieb er – begleitet von wirkmächtigen Bildern –, "dass die Befreiung unseres Landes durch Kampfoperationen kein Zufall" sei, sondern allesamt verdienten Aktionen zu verdanken sei.

Zuvor hatte ein Interview Selenskyjs, am Sonntag in einem Onlinemedium ausgestrahlt, und montags von vielen ukrainischen Medien rezipiert, für Wirbel gesorgt – weil der ukrainische Staatschef eine politische Lösung der Krim-Frage ins Spiel brachte. Manche interpretierten dies als Zeichen der Schwäche oder gar als mögliches Zugeständnis an Russland. "Wenn wir die administrativen Grenzen der Krim erreichen, wird es möglich sein, politisch die Demilitarisierung Russlands auf der Halbinsel Krim voranzutreiben", sagte Selenskyj dort.

Robotyne zurückerobert

Doch Selenskyjs Aussagen können freilich auch als Drohung denn als Zugeständnis interpretiert werden. Einerseits scheint der stets optimistische Präsident ja davon auszugehen, dass die Ukraine – trotz langsamen Vorankommens der Gegenoffensive – demnächst vor den Toren der Krim steht und dann auch noch die Kapazitäten hat, im Falle russischer Nichteinsicht die militärische Schlacht zu suchen.

Am Montag wurde jedenfalls die Eroberung des strategisch bedeutsamen Dorfes Robotyne im Südosten der Ukraine vermeldet, welches sich auf dem Weg in Richtung Melitopol und Asow’sches Meer befindet – ein weiterer Zwischenschritt zur angestrebten Isolation der Krim durch ein Sprengen der Kertschbrücke im Osten der Halbinsel und ein Abschneiden der Versorgungswege nördlich.

Selenskyj bringt eine politische Lösung der Krim-Frage möglicherweise auch deshalb zur Sprache, weil er um die drohenden ukrainischen Verluste bei einer Rückeroberung der Halbinsel weiß. Die Russen sind eingegraben und vorbereitet, die Abnützung bei solch einem Angriff ist potenziell hoch.

Nichtsdestotrotz wirkt die Ansage einer "Demilitarisierung" der russischen Besatzer der Krim selbstbewusst. Vor der großflächigen Invasion der Ukraine durch Russland war die Krim de jure glasklar zur Ukraine zu zählen. De facto und in den Köpfen vieler – auch westlicher – Politiker galt sie aber bereits an Russland verloren. Dass mittlerweile zum wiederholten Male über die Zukunft der Halbinsel debattiert – und eines Tages vielleicht gar verhandelt – wird, kann dem Machthaber im Kreml nicht schmecken.

Prestigeprojekt Putins

Die Krim galt seit der Eingliederung in die Russische Föderation als Putins Prestigeprojekt, die Brücke zum russischen Festland als sein großer Stolz. 2014 krallte er sich die Krim auch deshalb, weil er den auszulaufen drohenden Pachtvertrag für den Sewastopoler Flottenstützpunkt in der Entscheidungsgewalt ukrainischer Politiker als gefährdet ansah. Der überbordende Patriotismus, mit dem Putin die Annexion der Krim stets feierte, könnte nun aber zu seiner Achillesferse werden. Die Anlandung ukrainischer Spezialeinheiten am Unabhängigkeitstag am vergangenen Donnerstag, bei der ein Radar ausgeschaltet worden sein soll, ist für die russischen Besatzer mindestens peinlich.

Die Aussagen des ukrainischen Geheimdienstchefs Kyrylo Budanow, wonach man mittlerweile sämtliche Ziele auf der Krim treffen könne, passen ins Bild. Das Flaggschiff der Sewastopolflotte, die Moskwa, versenkte man bereits im April 2022. Die Kertschbrücke traf man seither mehrmals. Munitionslager und andere Infrastruktur auf der Krim gehen mittlerweile fast schon regelmäßig in Flammen auf.

Kiew wird versuchen, die Russen auf der Krim, denen Putin Sicherheit versprach, zu verunsichern und zu terrorisieren, bis sie in großer Zahl von der Halbinsel fliehen und dadurch Putins Projekt entzaubern. Es wäre dies wohl eine der wenigen Möglichkeiten, den Druck auf Putin Kreml-intern derart zu erhöhen, dass er zu wackeln beginnen könnte. (Fabian Sommavilla, 28.8.2023)