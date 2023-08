Digitalisierung des Gesundheitswesens ist ein vielbemühtes Schlagwort. Doch es klingt sehr abstrakt, viele haben keine Vorstellung, was das konkret bedeutet. Getty Images/iStockphoto

Es herrscht Krisenstimmung im österreichischen Gesundheitssystem. An sich leistet es enorm viel, doch zu wenig Personal, Überlastung in den Spitälern und generell lange Wartezeiten bringen das System und die Menschen, die sich darin bewegen, an ihre Belastungsgrenzen. Ein zeitgemäßer Lösungsansatz ist die Digitalisierung des Gesundheitswesens. Doch hier gibt es viele Widerstände. Die sind menschlicher Natur – man bleibt lieber beim Altbekannten, statt Neues zu lernen – aber auch technisch und administrativ bedingt.

Viele können sich unter dem schwammigen Begriff nur wenig bis nichts vorstellen, Ideen wie Pflege durch Roboter oder Angst um den Datenschutz tauchen auf. Doch solche Befürchtungen sind wirklich unbegründet, beruhigen Public-Health-Expertin Kathryn Hoffmann und Digital-Healthcare-Experte Peter Schuller.

STANDARD: Was genau bedeutet die Digitalisierung des Gesundheitswesens?

Schuller: Das heißt, dass man durch den Einsatz von Technologie mehr Zeit für die Patientinnen und Patienten gewinnt. Ärztinnen, Pfleger und das gesamte Gesundheitspersonal stehen unter enormem Zeitdruck, hier kann Technik unterstützen. Dafür müssen aber nicht alle digitale Expertinnen werden. Die Technik soll gar nicht bis zu den Patienten durchdringen, sie erleichtert nur im Hintergrund.

STANDARD: Wie kann man sich das konkret vorstellen?

Schuller: Nehmen wir ein großes Krankenhaus mit viel Personal, Patienten und Equipment wie Betten, Rollstühlen oder Infusionspumpen. Nun braucht eine Patientin einen Rollstuhl. Anstatt danach suchen zu müssen, schaut man einfach im System nach, wo der nächste freie steht. Untersuchungen zeigen, dass das pro Schicht 25 Minuten Zeit einspart. Und natürlich auch Nerven. Ein weiteres Beispiel sind Sensoren, die Puls, Temperatur oder Atemfrequenz messen. Man erspart sich dadurch Routinekontrollen mehrmals am Tag. Diese Zeit wird frei, um sich gezielt zu kümmern, wenn es medizinisch nötig ist.

STANDARD: Und im niedergelassenen Bereich? Da muss man ja eher nicht den Rollstuhl suchen ...

Hoffmann: Nein, aber auch hier geht es in erster Linie um Vereinfachung wie simplere Terminbuchung oder klare Anleitungen, mit welchem Gesundheitsproblem man wo hinmuss. Wir wissen aus unseren Untersuchungen, dass viele Patientinnen und Patienten von der Komplexität des Gesundheitssystems überfordert sind.

STANDARD: Kann Digitalisierung da wirklich helfen?

Hoffmann: Ja, und sogar sehr gut. Wenn es etwa Videokonsultationen gibt, muss man nicht mit jedem Anliegen zur Ärztin oder zum Physiotherapeuten in die Praxis kommen. Das ist vor allem für die Menschen eine große Erleichterung, die eine stabile chronische Erkrankung haben, Diabetes etwa. Die wissen an sich, wie sie damit umgehen, was sie messen müssen. Denen ist es meist sogar recht, wenn sie kein Arztbesuch aus ihrem Alltag reißt, sondern sie das kurz online abhandeln können. Das bringt dann mehr Qualität und mehr Patientensicherheit für alle Beteiligten.

Kathryn Hoffmann ist Professorin für Primary Care Medicine am Zentrum für Public Health der Med-Uni Wien. MedUniWien-Matern

STANDARD: Aber warum ist es so schwierig, das umzusetzen?

Schuller: Weil es bis jetzt zu wenig Homogenität gibt. Nur wenn bestimmte Grundfunktionen überall und für jeden und jede ganz selbstverständlich zur Verfügung stehen, kann sich eine Gewohnheit herausbilden. Und erst dann kommt auch die Akzeptanz dafür.

Hoffmann: Ich denke, hier gibt es auch viele Missverständnisse. Solche digitalen Hilfsmittel sollen keinesfalls die persönliche Betreuung ersetzen. Sie sollen aber die Organisation für alle erleichtern.

STANDARD: Andere Länder scheinen da schon weiter zu sein. Warum ist das in Österreich so kompliziert?

Schuller: Weil die Bedürfnisse von Ärztinnen, Patienten oder Ordinationsassistenten nicht genügend eingebunden wurden. Die Technik an sich ist da, aber in Österreich ist sie noch nicht sehr etabliert. Die Pandemie hat geholfen bei der Akzeptanz, aber weil es damals sehr schnell gehen musste, ist der menschliche Faktor außen vor geblieben.

Hoffmann: Tatsächlich haben wir festgestellt, dass für die meisten nicht die Technik an sich das Schwierige ist, sondern das Prozessmanagement rundherum. Und der Datenschutz ist natürlich großes Thema. Hier gibt es hervorragende Lösungen. Die müssen aber bekannt, einfach verfügbar und zu implementieren sein.

STANDARD: Das heißt, es scheitert am menschlichen Widerstand?

Hoffmann: Widerstand würde ich nicht sagen, aber an ungewohnten, neuen Prozessen. Deshalb braucht es dabei viel Unterstützung, auch finanzieller Natur. Wir müssen Leitlinien erstellen, wie etwa Videokonsultationen ablaufen sollen, damit Ärztinnen und Patienten nicht alles jedes Mal neu erfinden müssen. Deshalb brauchen wir, wie in anderen Ländern auch, eine nationale Digitalisierungsstrategie, die das Gesundheitssystem miteinbezieht. Nur so können allgemeingültige Standards geschaffen werden und auch Anreize, damit die Umsetzung auch wirklich passiert.

Peter Schuller ist Digital-Healthcare-Experte bei Cisco Österreich, einem weltweit tätigen Technologieunternehmen. Cisco O¨sterreich

STANDARD: Stichwort Datenschutz. Was ist da noch zu tun?

Schuller: Technologisch nichts, es gibt hervorragende Lösungen, die alle Sicherheitsanforderungen erfüllen.

Hoffmann: Die Politik ist da gefordert. Bei manchen großangelegten wissenschaftlichen Projekten kann Österreich allein deshalb nicht teilnehmen, weil wir unsere Daten nicht nutzen können. Das ist mittlerweile ein Wettbewerbsnachteil. (Pia Kruckenhauser, 29.8.2023)