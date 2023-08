Digitale Anwendungen können ein wichtiger Aspekt in der individuellen Prävention sein. Getty Images

1. Ein smartes Pflaster zur präventiven Temperaturmessung

Aus der Familienplanung kennt man den Ansatz längst: Mittels Temperaturmessung können die fruchtbarsten Tage ermittelt werden. Aber durch die Pandemie hat sich das Anwendungsgebiet erweitert. "Anfragen aus der ganzen Welt folgten", erinnert sich Werner Koele, CEO von Steadysense, einem steirischen biomedizinischen Ingenieurbüro, das die Körpertemperaturmessung revolutionieren will. Bisher fanden die Patches beim Ovulationstest Femsense seit mehreren Jahren erfolgreich Anwendung, jetzt wurde das Produkt weiterentwickelt.

Das Ergebnis: Ein medizinisch zertifiziertes Pflaster mit einem Sensor, das die Körpertemperatur kontinuierlich auf 0,1 Grad genau misst. Die Ergebnisse können per App ausgewertet und am Smartphone dargestellt werden. Infektionen können so frühzeitig erkannt werden – egal ob beim kränkelnden Kind, bei der pflegebedürftigen Mutter im Altersheim oder bei Patienten auf der Intensivstation.

2. Urinlabor für Zuhause

"Alles, was oben reingeht, wird getrackt, aber keiner trackt, was unten herauskommt", sagt Frank Willems, Geschäftsführer von Medipee. Dabei könnten Urin-Analysen viele Informationen über den Gesundheitszustand liefern und man dadurch Krankheiten frühzeitig erkennen – von Diabetes über Harn- oder Nierensteine bis zu Krebs. Die Urin-Analyse sollte deshalb so selbstverständlich werden wie die Zahnpflege, finden die Gründer von Medipee.

Das Start-up möchte diese Analyse mit einer unkomplizierten Anwendung für zu Hause vereinfachen. Ein kleines Gerät wird mit Saugnäpfen in der Toilette angebracht. Dieses enthält Teststreifen, die auf bestimmte Substanzen im Urin reagieren. Ein Drahtarm bringt einen Teststreifen in eine Position, in der er beim Wasserlassen automatische befeuchtet wird. Danach zieht der Drahtarm den Streifen zurück, die Sensoren kontrollieren ihn. Bei Auffälligkeiten erhält man dann eine Nachricht in der dazugehörigen App.

3. Die Liebsten im Ohr für bessere Regeneration

Die Diagnose für Brigitte Guschlbauer war eindeutig: schwere Sepsis mit Multiorganversagen, Überlebenschance von drei Prozent. Doch sie überlebte. Während ihrer Tiefschlafphasen tanzte sie, wie sie es nennt, mit dem Tod. Aber am schlimmsten war für sie die Einsamkeit nach dem Koma. Sie sehnte sich nach Nähe zu ihren Liebsten.

Die "Bonding Moments" des Start-ups Together Audio setzen genau da an. Es ist eine Art individuelle Radiosendung mit vertrauten Stimmen, hinterlegt mit der Lieblingsmusik der oder des Betroffenen. Dadurch würden Verbundenheit und Nähe wiederhergestellt und verstärkt, sind die Köpfe hinter dem Projekt sicher. Ihre Vision ist es deshalb, die Bonding Moments in die Pflegeroutine zu integrieren – als emotionalen Anker und für bessere Regeneration. Besonders gut geeignet sei der Einsatz bei Menschen im Tiefschlaf, Demenzerkrankten oder wenn man Angehörige nicht so häufig besuchen kann.

4. Therapie über die Gene

Ob Medikamente wirken und wie gut, ist von einigen Faktoren abhängig. Einer davon sind die körpereigenen Enzyme. Sie beeinflussen nämlich die Bioverfügbarkeit der Wirkstoffe, also wie viel von ihnen tatsächlich im Körper ankommt. Und damit auch tatsächlich der für die Person beste Wirkstoff in der idealen Dosierung eingesetzt wird, gibt es die Pharmakogenetik.

Über eine Blut- oder Speichelprobe werden dafür genetische Variationen von jenen Enzymen unter die Lupe genommen, die den Medikamentenstoffwechsel beeinflussen. So können sie etwa die Aufnahme und den Abbau von Medikamenten verlangsamen oder beschleunigen und damit auch die Verträglichkeit verändern.

"Wird ein Medikament beispielsweise zu langsam abgebaut, erhöht sich bei regelmäßiger Einnahme die Konzentration des Wirkstoffs im Blut. Das kann zu einer Überdosierung und damit zu stärkeren Nebenwirkungen führen", erklärt Wolfgang Schnitzel, Genetiker und Geschäftsführer der Pharmgenetix GmbH, die solche genetischen Tests durchführt. Wird es dagegen zu schnell abgebaut, erzielt man nicht den gewünschten Therapieerfolg.

In einigen Ländern ist so ein pharmakogenetischer Test für manche Medikamente bereits verpflichtend, in Frankreich etwa muss er vor jeder Chemotherapie durchgeführt werden. Auch in England gibt es bereits Routinetestungen. Und die Europäische Arzneimittelbehörde EMA empfiehlt die Testung für insgesamt 150 Wirkstoffe, Tendenz steigend.

5. Eine App als Schlaflabor für zu Hause

Es steht nicht gut um unseren Schlaf. Rund ein Viertel der Bevölkerung in Industrieländern schläft schlecht. Das sind allein im deutschsprachigen Raum mehr als 25 Millionen Menschen mit schlechter oder sehr schlechter Schlafqualität. Grund dafür ist bei vielen einer der größten Krankmacher unserer Zeit: Stress. "Viele glauben, sie könnten gerade beim Schlaf sparen, um Zeit zu gewinnen", sagt Manuel Schabus, Schlafforscher an der Universität Salzburg. "Sie vergessen dabei aber, wie zentral der Schlaf für die Erholung des Immunsystems oder auch aktive Aufgaben wie Informationsspeicherung ist."

Denn wer schlecht einschläft, durchschläft oder zu früh aufwacht, hat ein erhöhtes Risiko für Herzkreislauferkrankungen, Fettleibigkeit und Depressionen, greift vermehrt zu Alkohol und hat eine geringere Lebenserwartung. Kurz: Schlechter Schlaf macht krank. Aber klinische Analysen in Schlaflaboren, in denen über Hirnströme, Atmung, Muskelaktivität und Augenbewegungen der Schlaf gemessen wird, sind oft teuer oder ausgelastet, die Warteliste ist lang.

Deshalb hat Schabus gemeinsam mit Mathematikern der Universität Salzburg eine Methode entwickelt, wie man den Schlaf so präzise wie möglich vom eigenen Bett aus analysieren kann. In der Nacht wird die Herzaktivität mit einem Brust- oder Armsensor gemessen, morgens stehen die Daten über die dazugehörige App Nukkuaa zur Verfügung – gepaart mit einem personalisierten Schlafcoaching, um in den nächsten Nächten besser zu schlafen.

6. Psychotherapie via App

Viele kennen das ja: Auf die Frage "Wie geht’s dir?" antwortet man, meist ohne viel nachzudenken, mit einem "Gut, danke". "Doch dem ist nicht immer so, und das ist auch in Ordnung", betont Bernadette Frech, CEO von Instahelp. Das ist eine Plattform, über die Ratsuchende sicher und vertraulich mit qualifizierten klinischen Psychologen und Psychotherapeutinnen vernetzt werden.

Allein in Österreich leiden knapp eine Million Menschen an psychischen Erkrankungen. Aber nur ein Bruchteil jener Menschen, die psychologische Beratung und Betreuung notwendig hätten, erhalten diese auch. Immer noch schämen sich viele, wenn sie Hilfe brauchen, anderen ist das bestehende Angebot schlichtweg zu teuer. Instahelp setzt genau da an. Gemeinsam mit der Sigmund-Freud-Universität wurde ein Angebot geschaffen, das online und rund um die Uhr einen niederschwelligen und gänzlich anonymen Zugang zu professioneller psychologischer Begleitung bietet. (Pia Kruckenhauser, Magdalena Pötsch, 29.8.2023)