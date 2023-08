Auch die ukrainische Abgeordnete Maria Mesenzewa hofft auf baldige Beitrittsverhandlungen mit der EU. IMAGO/Horst Galuschka

Viel ist in den EU-Mitgliedstaaten vom wirtschaftlichen Schaden die Rede, von der Energiepreiskrise, wenn es um den Krieg in der Ukraine geht. Schon weniger oft geht es in der Öffentlichkeit um die mehr als zehn Millionen Flüchtlinge, die ihre Heimat seit dem russischen Angriff im Februar 2022 verlassen haben. Die politische Frage, was die Folgen dieses Eroberungskrieges für die Stabilität ganz Europas bedeuten könnten, wenn die Ukraine den Krieg verliert, fällt dabei meist unter den Tisch.

Folgt man den Ausführungen des früheren schwedischen Premiers Carl Bildt, dann könnte in diesem Fall eine mehr oder weniger katastrophale Entwicklung bevorstehen: "Wenn wir verlieren, wird die Instabilität weiter wachsen", sagte er bei einer Debatte über die Rolle und Verantwortung Europas in den Staaten der östlichen Partnerschaft.

Krieg oder Frieden

Für Bildt ist eindeutig, dass es in dieser derzeitigen "sehr komplexen Lage" langfristig um eine einfache Frage geht: "Krieg oder Frieden" in Europa. Militärisch würden dabei die Nato und ihre Mitglieder die wichtigste Rolle spielen. Aber der Schwede warnt auch: "Wir dürfen nicht vergessen, dass die Türkei und Großbritannien in der Allianz signifikante Akteure sind" – außerhalb der EU. Und sollten die USA sich nach den Präsidentschaftswahlen 2024 weiter von Europa zurückziehen, was manche befürchten, "dann sitzen wir ordentlich in der Scheiße, um das wenig diplomatisch auszudrücken". Für die Europäer und die EU sei also entschlossenes Handeln zugunsten der Ukraine und im gesamten Osten Europas das Gebot der Stunde.

Die "stärkste Waffe" ist nach Ansicht des früheren schwedischen Chefdiplomaten die EU-Erweiterungsstrategie. Die Beispiele von Spanien in den 1980er-Jahren, von Polen 2004 hätten gezeigt, wie entscheidend die Aussicht auf Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sind, insbesondere für die Bevölkerung. Daher müsse die EU endlich umsetzen, was sie versprochen habe: die beitrittswilligen Länder aufnehmen, Staaten wie der Ukraine, Moldau oder Georgien eine Beitrittsperspektive bieten.

Hoffnung auf Gehör

Die ukrainische Abgeordnete Swetlana Tichanowskaja und die belarussische Oppositionsführerin Maria Mesenzewa erläuterten in Alpbach, wie wichtig diese klare Perspektive für ihre Mitbürgerinnen und Mitbürger in einer Kriegs- und Krisensituation sei. Die Menschen müssten die Hoffnung haben, dass sie im Westen, in der EU gehört würden. Mesenzewa hofft, dass es noch vor Jahresende zum Start von EU-Beitrittsverhandlungen mit Kiew kommen wird.

"Wir haben uns für Europa entschieden statt für Russland, für Demokratie statt Diktatur", erklärte Tichanowskaja, "auch wir wollen Sicherheit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit." Bildt wagte für Belarus eine positive Prognose: Wenn Putin falle, werde auch Präsident Lukaschenko fallen – und die Tür nach Europa wieder aufgehen. (Thomas Mayer aus Alpbach, 28.8.2023)