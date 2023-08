Jenni Hermoso. EPA/DAN HIMBRECHTS

Für Ángeles Béjar ist klar: Ihr Sohn, Luis Rubiales, ist Opfer einer "unmenschlichen und blutigen Jagd". Um sie zu beenden, suchte die Mutter des vom Weltverband Fifa für 90 Tage suspendierten Präsidenten des spanischen Fußballverbandes "Zuflucht zu Gott" und trat in der Kirche Divina Pastora de Motril in Granada in Hungerstreik. Sie will ihn "Tag und Nacht" fortsetzen, bis "der Gerechtigkeit Genüge getan ist". Ihr Sohn sei ein guter Mensch, der niemals jemanden bedrängt habe.

Cousinen von Rubiales führten vor der Kirche aus, wie sehr die Familie infolge der Reaktionen auf das Verhalten des Präsidenten vor, während und nach der Siegerinnenehrung der Frauenfußball-Weltmeisterschaft am 20. August in Sydney leide. Der Andrang der Medien hätte die Angehörigen gezwungen, regelrecht unterzutauchen.

Am Montagnachmittag beriet das spanische Sportverwaltungsgericht TAD auf Veranlassung von Regierungsstellen über die Causa Rubiales. Zudem hat der spanische Fußballverband RFEF den wegen übergriffigen Verhaltens gegenüber Nationalspielerin Jenni Hermoso massiv in die Kritik geratenen Verbandschef zum Rücktritt aufgefordert. Nach einem Treffen der RFEF-Regionalpräsidenten hieß es am Montag in einer Mitteilung, diese forderten Rubiales' "sofortigen" Rücktritt nach dessen "inakzeptablem Verhalten". Dieses habe "dem Image des spanischen Fußballs schweren Schaden zugefügt".

Inzwischen gibt es allerdings auch Anzeigen wegen sexueller Nötigung gegen Rubiales. Dem Vernehmen nach soll allerdings keine Teamspielerin Anzeige erstattet haben, also auch nicht Jennifer Hermoso, die der Präsident während der Zeremonie am Kopf gepackt und auf den Mund geküsst hatte – in beiderseitigem Einvernehmen, wie Rubiales im Gegensatz zu Hermosos letzter Darstellung behauptet. Auch die Verwandtschaft des suspendierten Präsidenten glaubt an Einvernehmlichkeit. "Wir wollen, dass Jenni die Wahrheit sagt, warum sie ihre Aussage dreimal geändert hat", sagte Anessa Ruiz Béjar, die als Sprecherin der Familie fungiert: "Jenni, wir wollen, dass du die Wahrheit sagst."

Hermoso, die am Tag nach dem Vorfall in einer Aussendung des Verbandes REFE dahingehend zitiert wurde, dass es sich bei dem Kuss um "eine völlig spontane gegenseitige Geste aufgrund der immensen Freude" gehandelt habe, ließ nach der Rückkehr des Teams nach Spanien wissen, dass sie sich "verletzlich und als Opfer eines Übergriffs gefühlt" habe, "eines impulsiven, machohaften Aktes, der unangebracht war und dem ich nicht zugestimmt habe".

Politische Rückendeckung

Hermoso lässt sich in der Sache von der Spielerinnengewerkschaft Futpro vertreten, deren Präsidentin Amanda Gutierrez am Montag mit der zweiten Vizeregierungschefin Yolanda Diaz zusammentraf. Die Arbeitsministerin im Kabinett von Pedro Sánchez, Chefin der linken Wahlbewegung Sumar und die populärste Politikerin des Landes, hatte nach Rubiales' Verteidigungsrede vor dem Fußballverband als Erste Schritte seitens der Regierung für eine Sperre des Verbandspräsidenten gefordert.

Hermoso, drei Tage nach dem Triumph von Sydney noch beim Entspannen mit Kolleginnen, allen voran ihrer engsten Freundin, Weltfußballerin Alexia Putellas, auf einer Motor-Yacht vor Ibiza abgelichtet, tritt in der Öffentlichkeit nicht auf und bleibt damit einem Weg treu, den sie vor gut einem Jahr eingeschlagen hat. Da verließ sie den FC Barcelona und wechselte nach Mexiko zum CF Pachuca nach Pachuca de Soto, der Hauptstadt des zentralen Bundesstaates Hidalgo.

Weiß, wo das Tor steht

Die Madriderin, die in 158 Pflichtspielen für Barça 147 Tore geschossen und mit den Katalaninnen sechs Meisterschaften und die Champions League 2021 gewonnen hatte, soll sich bewusst für eine vor allem mediale Auszeit in der mexikanischen Provinz entschieden haben, zumal im spanischen Nationalteam gerade der Aufstand gegen Coach Jorge Vilda tobte, den die Offensivspielerin nur passiv unterstützt hatte.

Zum Fußball kam Hermoso über ihren Großvater, der Torhüter bei Atlético Madrid war. Aufgewachsen im Madrider Stadtteil Carabanchel, ließ sich "Jenni" nicht von Vorurteilen gegen Mädchenfußball beeindrucken, die Familie wirkte ermutigend. Aktuell spricht vor allem ihr zwölf Jahre älterer Bruder Rafael, ein Flugbegleiter, für sie. Jennifer Hermoso, vor ihrem Wechsel nach Mexiko Spaniens bestbezahlte Fußballerin, hält sich selbst so gut es geht aus den Medien heraus. Die Causa Rubiales ist da nicht hilfreich. (Sigi Lützow, 29.8.2023)