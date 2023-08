Hubert Aiwanger, der Chef der Freien Wähler, hat sich bis jetzt nur schriftlich zu den schweren Vorwürfen geäußert. Das ist Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zu wenig, er will mündliche Aufklärung. Frank Hoermann/SVEN SIMON via ww

Die Angelegenheit ist ernst, der Tenor ist es auch. "Es geht um das Ansehen Bayerns." Mit diesen Worten hat der Chef der bayerischen Staatskanzlei, Florian Herrmann (CSU), am Montag eine Sondersitzung des Koalitionsausschusses einberufen. Dieser wird am Dienstagvormittag zusammentreten und sich mit der Flugblatt-Affäre befassen, die seit dem Wochenende die bayerische Politik erschüttert.

Im Zentrum steht Hubert Aiwanger, Chef der Freien Wähler, bayerischer Wirtschaftsminister und Vizeregierungschef. Seit der Landtagswahl im Jahr 2018, bei der die CSU die absolute Mehrheit verlor, koaliert Markus Söder mit den Freien Wählern.

"Bayern-Koalition" wird das Bündnis genannt und Söder machte bisher kein Hehl daraus, dass er nach der Landtagswahl am 8. Oktober eine Neuauflage dieser Koalition anstrebt – außer natürlich es reicht diesmal wieder für eine absolute Mehrheit. Derzeit aber sieht es nicht unbedingt danach aus. Die CSU kommt in einer Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen auf 37,5 Prozent, die AfD auf 15, Grüne auf 13,9, die Freien Wähler auf 12,5 Prozent.

Und derzeit ist es auch um die Koalition schlecht bestellt. Die Süddeutsche Zeitung hatte am Wochenende berichtet, dass der heute 52-jährige Aiwanger vor 35 Jahren, also als 17-jähriger Schüler, im Burkhart-Gymnasium in Mallersdorf-Pfaffenberg ein antisemitisches Pamphlet verfasst haben soll.

Im Flugblatt wird zur Teilnahme an einem angeblichen "Bundeswettbewerb" aufgerufen und gefragt: "Wer ist der größte Vaterlandsverräter?" Teilnahmeberechtigt sei "jeder, der Deutscher ist und sich auf deutschem Boden aufhält". Bewerber sollten sich "im Konzentrationslager Dachau zu einem Vorstellungsgespräch" melden.

Auschwitz und Nebenlager

Erster Preis: "Ein Freiflug durch den Schornstein in Auschwitz". Weiters zu gewinnen: "Lebenslänglicher Aufenthalt im Massengrab (Ort nach Belieben)" oder "Eine Fahrkarte in die ewigen Jagdgründe (Erfüllungsort ebenfalls das Vergnügungsviertel Auschwitz und Nebenlager)".

Die Süddeutsche hat mit rund 20 Zeugen, darunter ehemalige Schüler und Lehrer, gesprochen und den Vorfall so geschildert: In Aiwangers Schultasche sei das Flugblatt gefunden worden, er sei vor den Disziplinarausschuss gekommen und habe dann ein Referat über das Dritte Reich halten müssen. Anonym werden Weggefährten zitiert, die erklären, Aiwanger habe eine rechtsextreme Gesinnung gehabt.

Der Freie-Wähler-Chef bestritt am Wochenende schriftlich, die Hetzschrift verfasst zu haben, und bezeichnete "den Inhalt als ekelhaft und menschenverachtend". Es seien damals "ein oder wenige Exemplare" in seiner Schultasche gefunden worden.

Ob er "einzelne Exemplare weitergegeben habe", sei ihm "heute nicht mehr erinnerlich". Die Strafe – also das Referat über das Dritte Reich – habe er unter Druck akzeptiert. Dann erklärte Aiwanger auch noch, er wisse aber, wer das Flugblatt verfasst habe. Doch weder heute noch damals sei Petzen sein Stil (gewesen). Der Verfasser werde sich schon demnächst selbst persönlich melden.

Das passierte dann auch. Überraschend teilte Aiwangers ein Jahr älterer Bruder Helmut Aiwanger mit, er habe das Schriftstück verfasst. Die beiden gingen im Schuljahr 1987/1988 in dieselbe Klasse, weil Helmut einmal sitzengeblieben war. Bruder Helmut distanzierte sich in der Passauer Neuen Presse (PNP) vom Hetzblatt und erklärte, er sei damals sauer gewesen, weil man ihn nicht versetzt habe.

Viele Fragen offen

Falls Hubert Aiwanger gemeint habe, damit sei der Fall erledigt, hat er sich geirrt. Denn der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) reicht die schriftliche Stellungnahme nicht. Er berief am Montagvormittag für den Dienstag den Koalitionsausschuss ein.

"Wir haben die Erklärung zur Kenntnis genommen. Aber es bleiben viele Fragen offen. Diese kann nur Hubert Aiwanger persönlich beantworten", so Staatskanzleichef Herrmann.

Am Montagnachmittag erklärte sich Aiwangers Bruder Helmut erneut in der Passauer Neuen Presse und betonte, die Flugblätter seien damals in Aiwangers Tasche gefunden worden, weil dieser ihn habe schützen wollen. Er sei sich nicht sicher, so Helmut, aber: "Ich glaube, dass Hubert sie wieder eingesammelt hat, um zu deeskalieren."

Kritik gibt es aber auch an der Süddeutschen Zeitung. So warnt der Historiker Michael Wolffsohn in der Bild-Zeitung vor Sippenhaftung und bemängelt, dass alle angeblichen Zeugen nur anonym aussagen. Bemängelt wird auch, dass das Dementi Aiwangers zunächst nur hinter der Bezahlschranke der Zeitung zu finden war. (Birgit Baumann aus Berlin, 28.8.)