In seinem Gastkommentar warnt der Erwachsenenbildner John Evers davor, die Herausforderungen auf den Bereich Flucht und Migration zu reduzieren und neue Hürden zu schaffen.

Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) bei der Präsentation des Integrationsberichts mit der Vorsitzenden des Expertenrats, Katharina Pabel (links), und dem Generaldirektor der Statistik Austria, Tobias Thomas. Foto: APA / Georg Hochmuth

Manche Schlagzeile zur Präsentation des Integrationsberichts 2023 scheint zu sitzen: Sieben von zehn Flüchtlingen sind angeblich "Analphabeten", darunter besonders viele Menschen aus Syrien. Die politische Schlussfolgerung lautet "Leistungspflicht" statt "Teilnahmepflicht". Wer zu langsam lernt, soll aus dem Sozialsystem gekippt werden. Sie habe "kein Verständnis" dafür, dass viele trotz zahlreicher Kurse nicht den Sprung in den Arbeitsmarkt schaffen und stattdessen in einer "Endlos-Kurs-Schleife" hängen, wird Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) zitiert.

Doch wie groß ist die konkrete Herausforderung tatsächlich? Aufschluss darüber gibt der neue Integrationsbericht selbst: "Von den 7.485 Personen, die im Jahr 2022 den Status als Asyl- oder subsidiär Schutzberechtigte erhielten und an einem ÖIF-Deutschkurs teilgenommen hatten, waren rund 40 Prozent Jugendliche (3.044). Sowohl bei den Jugendlichen als auch bei den Erwachsenen mussten 70 Prozent (2.138 beziehungsweise 3.111 Personen) zunächst einen Alphabetisierungskurs absolvieren."

Wir sprechen demnach von etwas mehr als 5.000 Personen, die zunächst (!) tatsächlich einen Alphabetisierungskurs besuchen mussten, weil sie (noch) nicht ausreichend in deutscher Sprache lesen und schreiben konnten. Ein Hintergrund dafür liegt – laut Integrationsbericht – vor allem in der Dauer des Kriegs in Syrien, der Schullaufbahnen teilweise oder zur Gänze unterbrochen hat. Tatsächlich bewegt sich das Problem also auf einer ganz anderen Ebene und vor allem auch in ganz anderen Dimensionen.

Hoher Bedarf

Fast eine Million Menschen in Österreich kann nicht ausreichend lesen und Schreiben. Laut der OECD, die diese Fähigkeiten in der sogenannten PIAAC-Studie zuletzt 2012 erhoben hat, befanden sich 970.000 erwachsene Personen unter oder maximal auf Lesekompetenzstufe eins. Das bedeutet, dass diese Erwachsenen maximal kurze Texte lesen und darin eine einzelne Information finden können, wenn es wenig ablenkende Informationen gibt.

Die Berechnungen des Bildungsministeriums gehen von mindestens 200.000 Personen aus, die in den nächsten Jahren als Zielgruppe von Basisbildungsmaßnahmen unbedingt berücksichtigt werden sollten. Meines Erachtens ist dieser Bedarf wesentlich höher anzusetzen, insbesondere, wenn das Thema digitale Kompetenzen (und Ressourcen) berücksichtig wird. Vor allem aber: Die Mehrheit der Betroffenen hat Deutsch als Erstsprache, einen niedrigen oder keinen formalen Schulabschluss trotz in Österreich erfüllter Schulpflicht. Die Herausforderungen können daher keineswegs auf den Themenkomplex Flucht und Migration reduziert werden, sondern liegen auch im heimischen Bildungssystem.

Scham und Tabu

Ebenfalls 2012 wurde mit der "Initiative Erwachsenenbildung" (IEB) von Bund und Ländern ein international beachtetes Leuchtturmprogramm im Bereich Basisbildung ins Leben gerufen. Der Ansatz: Jede Person mit Basisbildungsbedarf in Österreich soll dieses Programm, solange wie individuell benötigt, freiwillig und kostenfrei besuchen können. Die bisherige Bilanz: Die Kurse werden sehr gut nachgefragt. 85 Prozent der Teilnehmenden weisen Migrationshintergrund auf, fast 70 Prozent sind Frauen. Die größte Herausforderung liegt jedoch darin, "autochthone", männliche Personen mit Basisbildungsbedarf für die Kursteilnahme zu gewinnen.

Dieses Thema ist immer noch mit Scham und Tabus besetzt. Eine positive Debatte wäre daher hilfreich. Auch dafür gibt es internationale Vorbilder – Irland etwa. Ebenso dazu gehören aber auch finanzielle Rahmenbedingungen für die Teilnehmenden, die das manchmal langsame Erlernen der entsprechenden Fertigkeiten im Erwachsenenalter ermöglichen. Insgesamt geht es schließlich nicht nur um den Arbeitsmarkt, sondern grundsätzlich um Fragen der gesellschaftlichen und demokratischen Teilhabe. Eines ist allerdings ebenso sicher: Debatten um den Ausschluss von Menschen mit Basisbildungsdarf aus sozialen Sicherungssystemen und die Stigmatisierung bestimmter Bevölkerungsgruppen als "das Analphabetismusproblem" sind absolut kontraproduktiv. Das schafft nämlich neue Hürden für alle, die von Basisbildungsbedarf betroffen sind. (John Evers, 29.8.2023)