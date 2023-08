Ein Winner. AFP/PAU BARRENA

Arinsal - Titelverteidiger Remco Evenepoel hat die erste Bergankunft der Spanien-Radrundfahrt in Andorra eine Sekunde vor Tour-de-France-Sieger Jonas Vingegaard gewonnen. Unmittelbar nach der Zieleinfahrt auf 1.900 m Seehöhe in Arinsal kollidierte der Belgier mit einer Betreuerin und zog sich eine stark blutende Wunde an der rechten Augenbraue zu. Ernstzunehmende Verletzungen erlitt er bei dem Sturz aber nicht.

Im Bergaufsprint erwies sich Evenepoel gegen seine Konkurrenten in der Gesamtwertung um Vingegaard und dessen Jumbo-Teamkollegen Primoz Roglic als explosivster Mann. Der 23-jährige Soudal-Profi übernahm auch die Gesamtführung, der Zeitfahrweltmeister liegt fünf Sekunden vor dem Spanier Enric Mas (Movistar). Vingegaard ist 31 Sekunden zurück hinter dem Franzosen Lenny Martinez (Groupama) Vierter. Der bisherige Spitzenreiter Andrea Piccolo (EF) fiel erwartungsgemäß weit zurück. Am Dienstag folgt ein hügeliges Teilstück von Andorra nach Tarragona. (APA, 28.8.2023)

Ergebnisse Spanien-Radrundfahrt

3. Etappe, Suria - Arinsal (158,5 km):

1. Remco Evenepoel (BEL) Soudal 4:15:39 Std.

2. Jonas Vingegaard (DEN) Jumbo +1 Sek.

3. Juan Ayuso (ESP) UAE gleiche Zeit.

Weiter: 159. Tobias Bayer (AUT) Alpecin +21:23 Min.

Gesamtwertung:

1. Evenepoel 8:43:11 Std.

2. Enric Mas (ESP) Movistar +5 Sek.

3. Lenny Martinez (FRA) Groupama +11.

Weiter: 146. Bayer +23:43 Min.