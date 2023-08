Dominic Thiem siegt trotz Magenproblemen. EPA/SARAH YENESEL

New York - Kitzbühel-Finalist Dominic Thiem steht erstmals seit den Australian Open 2021 bzw. nach seiner Handgelenksverletzung in der zweiten Runde eines Tennis-Grand-Slams. Der Niederösterreicher gewann am Montag zum Auftakt der US Open gegen den als Nummer 25 gesetzten Kasachen Alexander Bublik 6:3,6:2,6:4 und erhöhte damit im Head-to-Head auf 2:0. Um den Einzug in die dritte Runde geht es für Thiem gegen den US-Amerikaner Ben Shelton oder den Argentinier Pedro Cachin.

Thiem war in der vergangenen Woche wegen "einer Art Gastritis" angeschlagen gewesen und musste daher auf sein Antreten beim ATP-Turnier in Winston-Salem verzichten. Am Wochenende erklärte sich der 29-Jährige für das Duell mit dem unorthodox spielenden Bublik aber bereit. Der kam dann mit seinen Mätzchen nicht so zur Geltung wie gewünscht, Thiem wiederum behielt die Nerven und spielte die Partie trocken herunter. Im dritten Satz musste er seinem Gegner noch ein Rebreak zugestehen, servierte dann aber nach 1:52 Stunden aus.

Parallel zur Thiem-Partie begann sein "Stallkollege" Sebastian Ofner sein US-Open-Debüt gegen den Portugiesen Nuno Borges. Nach knapp zwei Stunden Spielzeit steht es 7:6(5),3:6,5:5.

Die US Open müssen ohne Julia Grabher stattfinden. IMAGO/Juergen Hasenkopf

Die Vorarlbergerin Julia Grabher kann am (heutigen) Montag nicht zu ihrem Erstrunden-Match bei den Tennis-US-Open in New York antreten. "Meine körperliche Verfassung lässt das im Augenblick leider nicht zu", vermeldete die 27-Jährige auf Facebook. "Ich habe mich in den letzten Tagen beim Training am Handgelenk verletzt. Wir haben alles probiert, um mich fit zu bekommen, aber die Schmerzen sind zu groß." Für sie gehe es nun zurück nach Österreich, um alles abklären zu lassen.

Grabher hätte gegen die Chinesin Wang Xiyu gespielt, gegen die sie eine Woche zuvor in Cleveland 6:3,6:4 gewonnen hatte. Für Österreichs Nummer eins ist es ein Rückschlag, nachdem sie sich heuer in ihrer bisher besten Saison bis auf Platz 54 der Weltrangliste gespielt hat. Gegen Wang hätte sie ihr Debüt in Flushing Meadows gegeben, darauf muss sie nun zumindest noch ein weiteres Jahr warten.(APA, 28.8.2023)