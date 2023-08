Toyota ist nach Absatzzahlen der größte Autohersteller der Welt. AFP/YUICHI YAMAZAKI

Tokio – Beim Autohersteller Toyota stehen in Japan alle Bänder still. Toyota habe wegen eines Fehlers in seinem Produktionssystem die Arbeit in allen 14 Montagewerken in Japan eingestellt, sagte ein Konzernsprecher am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters. Der Fehler sei "wahrscheinlich nicht auf einen Cyberangriff zurückzuführen". Das Ausmaß des Produktionsausfalls sei noch unklar. Die Störung habe dazu geführt, dass das Unternehmen keine Bauteile bestellen konnte.

Der Autobauer ist ein Pionier der Just-in-time-Lagerhaltung, die zwar die Kosten niedrig hält, aber auch bedeutet, dass ein Engpass in der Logistikkette die Produktion gefährden kann. Im vergangenen Jahr musste das Unternehmen seine Produktion aussetzen, als einer seiner Zulieferer von einem Cyber-Angriff betroffen war.

Nach Berechnungen von Reuters machen die 14 Werke insgesamt rund ein Drittel der weltweiten Toyota-Produktion aus. Die Tagesproduktion in Japan für die Toyota-Marken – ohne Daihatsu und Hino – lag im ersten Halbjahr bei durchschnittlich 13.500 Fahrzeugen, basierend auf einer Reuters-Berechnung der Arbeitstage und ohne Feiertage. Toyota ist nach Absatzzahlen der größte Autohersteller der Welt. Die Papiere gaben im frühen Handel in Tokio um 0,3 Prozent nach. (Reuters, 29.8.2023)