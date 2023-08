Die Currywurst ist des Deutschen liebstes Essen. Mit ihr werden viel Nationalstolz und Emotionen verbunden. Nur so ist es erklärlich, dass es vor gut zwei Jahren zu einem gewaltigen Aufschrei kam, als VW bekanntgab, eine von mehr als 30 (!) Betriebskantinen fleischlos betreiben zu wollen. In der Kantine des sogenannten Markenhochhauses in Wolfsburg hatte man die Currywurst und alle anderen Fleischgerichte von der Karte genommen.

Gerade einer, den diese Umstellung eigentlich gar nicht betraf, bildete die Speerspitze der Kritik: der deutsche Altkanzler Gerhard Schröder. Er monierte im Web damals: "Currywurst mit Pommes ist einer der Kraftriegel der Facharbeiterin und des Facharbeiters in der Produktion." Das solle auch so bleiben, sagte er. Mit ihm im Aufsichtsrat von VW hätte es diese Entscheidung nicht gegeben. Schröder startete dazu sogar den Hashtag #RettetDieCurrywurst auf Social Media.

Die Currywurst wird regelmäßig zum beliebtesten Kantinenessen in Deutschland gewählt. Getty Images/iStockphoto

Wurst-Comeback

Volkswagen habe damals die Kantine auf fleischlose Alternativen umgestellt, um einerseits etwas gegen den CO2-Ausstoß zu unternehmen und andererseits ein Angebot für vegetarisch oder vegan lebende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu haben. Nun komme man den Wünschen anderer bei VW Arbeitenden nach und bietet in der Kantine in Wolfsburg wieder Fleisch und Fisch an, wie VW dem deutschen Sender NDR bestätigte.

Die Rückkehr der Wurst geht auf eine Mitarbeiterbefragung Anfang des Jahres zurück. Darin habe sich ein großer Teil für Fleisch in der Kantine ausgesprochen, heißt es vonseiten des Autoherstellers. Seit kurzem stehen also an manchen Tagen wieder die Currywurst und andere Fleischgerichte auf dem Menüplan. Was fix bleibe, so die Sprecherin, ist die vegane Wurst, die man seit zwei Jahren anbietet. (rec, 29.8.2023)