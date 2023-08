Auch der September 2023 wartet mit einem Anwärter auf das Spiel des Jahres auf. In diesem Monat mit hoher Wahrscheinlichkeit ebenfalls vertreten: der bestverkaufte Titel des Jahres. Bethesda

Das Spielejahr 2023 ist drauf und dran, Rekorde zu brechen, wenn es um die Dichte hochkarätiger Neuveröffentlichungen geht. Die Gamescom ist gerade einmal zu Ende gegangen und gab einen spannenden Ausblick auf kommende Highlights über die Jahresgrenze hinaus – schon legt der September gleich mit dem nächsten Anwärter auf das Spiel des Jahres los. Nach einiger Verzögerung lässt Spieleentwickler Bethesda nämlich die neue Space-Opera "Starfield" vom Stapel.

Was danach kommt, braucht sich allerdings auch nicht zu verstecken: "Lies of P", "The Crew Motorfest" und nicht zuletzt die erste und – laut derzeitigen Aussagen des Entwicklers – einzige Erweiterung zu "Cyberpunk 2077" lassen Spielerinnen und Spielern viele Auswahlmöglichkeiten, um sich im Herbst in turbulenten Abenteuern zu verlieren. Und gegen Monatsende geht mit dem "nächsten Fifa" die Neuauflage der erfolgreichsten Sportsimulation Europas an den Start – erstmals unter dem neuen Namen "EA Sports FC 24".

"Starfield"

Starfield Official Gameplay Trailer

Bethesda Softworks

System: PC, Xbox Series

Erscheint: 1. September ("Early Access"-Versionen), 6. September (Standardversion und Game Pass)

"Skyrim im Weltraum": So beschrieb Bethesda-Boss Todd Howard bei der ersten Vorstellung die Space-Opera "Starfield". Das erste Next-Gen-Rollenspiel des Entwicklers soll sowohl in der First- als auch in der Third-Person-Perspektive spielbar sein und bereits seit 25 Jahren in Entwicklung sein. Der Titel fällt in erster Linie nicht nur durch seine sogenannte "Nasa-Punk-Ästhetik" auf, sondern auch durch die Tatsache, dass Playstation-5-Besitzer durch die Finger schauen müssen.

Über 1.000 Planeten sollen von Spielerinnen und Spielern erkundbar sein, für die Reise im All kann man eigene Raumschiffe bauen. Ursprünglich hätte das Spiel bereits am 11. November 2022 erscheinen sollen – in Anlehnung an die Veröffentlichung von Bethesdas Rollenspiel-Evergreen "The Elder Scrolls V: Skyrim" am 11. November 2011. Für Unmut sorgte im Vorfeld der Veröffentlichung eine exklusive Partnerschaft zwischen AMD und Bethesda, wonach eine Optimierung des PC-Spiels auf spezielle Hardware konkurrierende Produkte benachteiligen könne. Nach und nach sickerte auch durch, dass von der Fülle an Planeten auch nur ein Bruchteil bewohnt sei. Wie sich all das auf das Spielerlebnis auswirkt, ist bald in einem Erfahrungsbericht im STANDARD nachzulesen.

"Lies of P"

Lies of P - Gameplay Showcase Trailer

Xbox

System: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series



Erscheint: 9. September

Wie würde es sich wohl anfühlen, wenn man Pinocchio in die Spielwelt von "Bloodborne" wirft? "Lies of P" verspricht genau diese Frage zu beantworten. Entwickler Neowiz Games und Round8 Studio machen auch kein Hehl daraus, direkt die Bezeichnung "Soulslike" zu nutzen, wenn es darum geht, die spielerische Komponente ihres düsteren Werks zu beschreiben.

Das Abenteuer interpretiert das bekannte Märchen neu, spielt aber in einer bis dato unbekannten Stadt namens Krat. Spielerinnen und Spieler übernehmen die Rolle von Pinocchio und begeben sich anders als in der Vorlage als schwer getunte, weil bis an die Zähne bewaffnete Holzpuppe auf die Suche nach ihrem Schöpfer. Witzig: Abgesehen von solider Spielekost, die sich stark an altbekannten Vorbildern des Genres orientiert, kann und muss Pinocchio im Spielverlauf natürlich lügen – und soll mit seinen Entscheidungen den weiteren Spielverlauf maßgeblich beeinflussen können.

"The Crew Motorfest"

The Crew Motorfest: Launch Gameplay Trailer | Opening Night Live

Ubisoft

System: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series



Erscheint: 14. September

Das Rennspiel "The Crew Motorfest" entführt Spieler nach Hawaii und baut auf der Tradition auf, exotische Autos in ebenso exotischen Locations zu präsentieren. Die Crew-Reihe hat im Laufe der Zeit verschiedene Formen angenommen und scheint sich jetzt an einem Konzept zu orientieren, das der "Forza Horizon"-Serie zum Verwechseln ähnlich sieht.

In einer Mischung aus Motorsport und Musikfestival gruppiert das Spiel die Rennen in thematisch unterschiedliche "Playlists". Diese reichen von Straßenrennen über Querfeldein-Fahrten bis hin zu spezialisierten Playlists für bestimmte Automarken. Das Spiel bietet eine breite Palette an Fahrzeugen: Von Kleinwagen und Oldtimern bis hin zu Hochleistungssportwagen und sogar Formel-Autos kann man hier alles steuern. Durch den Abschluss von Rennen und Nebenmissionen sammelt man Erfahrungspunkte und "Bucks", die Spielwährung in "The Crew Motorfest". Als Fanservice soll sich die Autosammlung des Vorgängers vollständig in das neue Spiel importieren lassen.

"Mortal Kombat 1"

Mortal Kombat 1 - Official Gameplay Debut Trailer

Mortal Kombat

System: PC, PS5, Xbox Series, NSW



Erscheint: 19. September

Eine der populärsten Kampfspielserien will in Kürze einen Neuanfang zelebrieren. Statt eines zwölften Teils will Publisher Warner Bros. Games bei "Mortal Kombat" wieder mit der Eins beginnen. Schaut man sich bisher vorhandenes Material an, dürfte sich jedoch nicht allzu viel verändert haben. Die audiovisuelle Präsentation ist brachial wie eh und je, lediglich Detailgrad der Spielumgebung und den brutalen Schlagabtausch dürfte man auf den ersten Blick überarbeitet haben.

"'Mortal Kombat 1' stellt einen Neubeginn für das Franchise dar, und wir können es kaum erwarten, diese originelle Story und die Neuinterpretation der klassischen Charaktere mit unseren Fans zu teilen", freut sich Ed Boon, Chief Creative Officer der Netherrealm Studios und Co-Creator von "Mortal Kombat". Auf altbekannte Charaktere wie Liu Kang, Sub-Zero oder Scorpion will man dabei genauso wenig verzichten wie auf zahlreiche alternative Spieler-Skins und eine In-Game-Währung.

"Payday 3"

PAYDAY 3: Gameplay Trailer

PAYDAY 3

System: PC, PS5, Xbox Series



Erscheint: 21. September

"Payday" ist zurück und hat für den dritten Teil der "Bankräuber-Sim" New York City als Spielwiese für Raubzüge auserkoren. Der Abschied von Washington, D.C., soll eine lebendigere und umfangreichere Spielwelt bieten und das Spielerlebnis auf ein neues Level heben. Altbekannte Figuren sollen auch wieder mit von der Partie sein, während die Handlung nahtlos an die vorherigen Abenteuer anknüpfen dürfte.

Was das Gameplay betrifft, bleibt "Payday 3" dem bewährten Konzept eines Koop-Shooters für bis zu vier Spieler treu. Man kann mit Freunden das perfekte Team bilden und eine Reihe von Waffen und Gadgets für die Raubzüge auswählen. Wer mag, kann freilich auch allein oder mit computergesteuerten Teammitgliedern spielen. Die große Stärke des Spiels liegt in der Vielfalt der Herangehensweisen für jeden Raubüberfall. Man hat die Wahl, entweder heimlich und unauffällig vorzugehen oder direkt bis an die Zähne bewaffnet ein Inferno zu entfesseln. Entwickler Starbreeze verspricht einen Fokus auf zahlreiche neue Werkzeuge und Möglichkeiten, um eine verstohlene Herangehensweise in "Payday 3" zu fördern.

"EA Sports FC 24"

EA SPORTS FC 24 | Official Gameplay Deep Dive

EA SPORTS FC

System: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch



Erscheint: 22. September ("Early Access"-Versionen), 29. September (Standardversion)

Mehr als 20 Jahre lang hieß eine der erfolgreichsten Videospielserien "Fifa". Nach dem Bruch mit dem gleichnamigen Sportverband wird der Titel in diesem Jahr erstmals "EA Sports FC" heißen – gefolgt von der Jahresbezeichnung 24. Fans dürfen allerdings aufatmen: Die realen Lizenzen für Ligen bleiben darüber hinaus erhalten. Offiziell legt Entwickler Electronic Arts am 29. September los, Vorbesteller bestimmter Versionen dürfen schon eine Woche früher in der Nike-Ultimate-Team-Kampagne den neuen Rasen betreten.

Hinsichtlich Gameplay sollen Verbesserungen an der im Spiel genutzten Frostbite-Engine technische Sprünge liefern. Darunter befindet sich nichts, was man die letzten Jahre nicht schon einmal gehört hätte: Nicht nur die Trikots sollen sich realistischer im Wind bewegen, auch das Stadion soll lebendiger wirken als zuletzt. Außerdem wurde im Vorfeld die Funktion "Playstyle" angesprochen, die Spielerinnen und Spielern bestimmte Fähigkeiten ermöglichen soll, die "zu ihrem Spielstil passen".

"Cyberpunk 2077: Phantom Liberty"

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty — New Ways to Play

Cyberpunk 2077

System: PC, PS5, Xbox Series



Erscheint: 26. September

Der Start von "Cyberpunk 2077" verlief Ende 2020 zwar alles andere als günstig, um es höflich zu formulieren. Mittlerweile hat Entwickler CD Projekt Red aber über mehrere Patches stark nachgebessert und gelobt Besserung für den ersten und zugleich letzten kostenpflichtigen DLC des Spiels unter dem Titel "Phantom Liberty".

In einer neuen Kampagne stürzt das Flugzeug der Präsidentin der Neuen Vereinigten Staaten in einer gefährlichen Zone von Night City, bekannt als Dogtown, ab. Es liegt am Cyberpunk "V", die Politikerin sicher herauszuholen. Der Entwickler des Spiels beschreibt diese Erweiterung als einen "Spionagethriller" und will zudem die Gelegenheit nutzen, zahlreiche Elemente des Hauptspiels über ein generelles Update komplett umzukrempeln. Erste Trailer versprechen ein inhaltlich fesselndes Erlebnis, das die komplizierten Verstrickungen von Geheimdienstarbeit und politischen Ränkespielen mit der rauen Welt der Schwarzmarktsöldner verknüpft. (bbr, 30.8.2023)