Am 1. Juli 1979 kam ein für damalige Verhältnisse revolutionäres Gerät auf den Markt: Der japanische Hersteller Sony brachte den ersten Walkman heraus. Erstmals war es dank dieses portablen Abspielgeräts möglich, seine Tonträger in Form von Musikkassetten nicht nur zuhause mittels Kassettenrekorder, sondern auch unterwegs mit Kopfhörern zu konsumieren. Was aus naheliegenden Gründen mit einem Plattenspieler und den dazugehörigen LP's unmöglich war, wurde damit zumindest für die MC's eine Option. Das Gerät erreichte binnen kurzer Zeit Kultstatus und wurde in den 1980ern zu einem der wichtigsten Alltagsaccessoires der westlichen Welt. Andere Hersteller zogen nach.

Kennen Sie das noch? Getty Images/iStockphoto/Mikkel William Nielsen

Music on the go: Tragbare Geräte im Laufe der Zeit

Das Beispiel des Kassetten-Walkmans machte Schule, und auch für später erscheinende Musikformate wurde mehr oder weniger zeitnah eine mobile Variante ihrer Abspielgeräte entwickelt. So kam etwa ebenfalls aus dem Hause Sony 1984 ein Walkman in die Geschäfte, der CD's lesen konnte: Der Discman war geboren. Kurz darauf sicherte sich Sony die Rechte am Begriff "Walkman", um diese künftig für sämtliche Geräte nutzen zu können, die den mobilen Musikgenuss ermöglichten. Anders als beim relativ robusten Walkman stand man mit dem Discman jedoch vor der Herausforderung, dass die CD's auf Erschütterungen anders als MC's sensibel reagierten und es verschiedene "Anti-Shock-Technologien" brauchte, um die Tonträger vor Kratzern zu bewahren. 1991 folgte ein Format, das dieses Problem zwar gewissermaßen lösen, sich aber letztlich auf dem Markt nicht nachhaltig etablieren konnte: die MiniDisc und der dazugehörige mobile MiniDisc-Walkman.

Ab der Jahrtausendwende eroberte das MP3-Format zunehmend den Markt, und wieder waren mobile Wiedergabegeräte gefragt: MP3-Player waren klein, kompakt und spielten erstmals "körperlose" Audiodateien anstelle von Tonträgern ab. Mit dem iPod brachte Apple 2001 den beliebtesten MP3-Player auf den Markt, der in verschiedenen Variationen bis 2019 jährlich neu aufgelegt wurde. Doch auch dieses "Must-Have" wurde mit der Zeit zum Ladenhüter. Ein wichtiger Meilenstein dieser Entwicklung war das erste iPhone, das 2007 auf den Markt kam. Die Entwicklung immer leistungsfähigerer Smartphones brachte es im Laufe der folgenden Jahre mit sich, dass mobile Geräte, die allein für den Musikkonsum benutzt wurden, weitgehend obsolet wurden. Musikstreaming erlebte dagegen regen Zulauf, Musik-Apps wie etwa Spotify, Apple Music, Amazon Prime Music, Deezer und Co. kommen nunmehr auf den meisten Smartphones zum Einsatz. Walkmans aller Art hat kaum noch jemand aktiv in Verwendung – sie gelten inzwischen als skurrile Nostalgie-Objekte.

Wie haben Sie das erlebt?

Können Sie sich noch an das erste mobile Gerät erinnern, mit dem Sie unterwegs Musik gehört haben? Wann war das, wie alt waren Sie und was verbinden Sie damit? Welche der genannten Geräte haben Sie im Laufe der Jahre selbst besessen? Und wie konsumieren Sie heute vorwiegend auswärts Musik? Teilen Sie es im Forum! (Daniela Herger, 29.8.2023)