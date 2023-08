Zwei Fahrstreifen in Richtung Salzburg wurden am Vormittag wieder freigegeben. Laut Letzter Generation wurde vor Protestbeginn die Rettungsleitstelle verständigt

Aktion der Letzten Generation am 29. August. Letzte Generation Österreich

St. Pölten – Klimademonstranten haben am Dienstag nach Angaben von Polizei und ÖAMTC die Westautobahn (A1) bei St. Pölten blockiert. War zunächst die Richtungsfahrbahn Salzburg vom Knoten St. Pölten bis zur Abfahrt Süd der Landeshauptstadt gesperrt, kam es in weiterer Folge auch in der Gegenrichtung zu Behinderungen. Einem Klubsprecher zufolge baute sich rasch ein Stau auf. Laut Polizei war die Demo kurz vor der Abfahrt St. Pölten Süd gegen neun Uhr gestartet worden.

Im Lauf des Vormittags wurden nach ÖAMTC-Angaben zwei Fahrstreifen in Richtung Salzburg wieder freigegeben. Bis es so weit war, hatte sich ein mehr als sechs Kilometer langer Stau gebildet, sagte der Sprecher. Richtung Wien bildete sich wegen der Blockade eine vorerst zwei bis drei Kilometer lange Blechkolonne. "Tendenz steigend", hieß es.

Einige Teilnehmer "nicht festgeklebt"

Die Letzte Generation teilte in einer Aussendung mit, "den Verkehr auf der Westautobahn Höhe St. Pölten Süd friedlich unterbrochen" zu haben. "Wir verstehen gut, wie ärgerlich ein Stillstand sein kann, denn wir warten seit Jahrzehnten darauf, dass eine Regierung die Warnungen der Wissenschaft ernst nimmt. Wir warten seit fast 1.000 Tagen auf ein Klimaschutzgesetz, denn seit 1. Jänner 2021 gibt es in Österreich keine Regeln mehr für den CO2-Ausstoß. Und wir warten seit über einem Jahr darauf, dass die Empfehlungen aus dem Klimarat endlich umgesetzt werden", erklärte Sprecherin Marina Hagen-Canaval.

In der Aussendung wurde zudem betont, dass einige Teilnehmer an der Kundgebung "nicht festgeklebt" gewesen seien, damit im Notfall rasch eine Rettungsgasse geöffnet werden kann. Vor Protestbeginn sei außerdem die Rettungsleitstelle verständigt worden.

Erst am Montag hatten sich Klimaaktivisten der Letzten Generation erstmals überhaupt in der Landeshauptstadt festgeklebt. Die Aktion auf dem Europaplatz dauerte etwa eine Stunde. Polizeiangaben zufolge setzte es 15 Anzeigen. Eine Frau wurde vorübergehend festgenommen. (APA, 29.8.2023)