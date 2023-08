Übeltäter im Gehirn: Als die Wurmlarve aus dem Gehirn der Patientin entfernt wurde, lebte sie noch. AP/Canberra Health Services

Es erschien nicht nur hypochondrisch veranlagten Menschen wie eine äußerst unangenehme Nachricht: Ein lebender, acht Zentimeter langer Wurm wurde einer 64-jährigen Frau bei einer Operation aus dem Gehirn entfernt. Das geschah bereits im Juni 2022 im australischen Canberra, nun erschien die kurze Fallstudie im Fachblatt "Emerging Infectious Diseases". Geklagt hatte die Frau bereits 2021 über Bauchschmerzen, Durchfall und Fieber. 2022 kamen subtile Veränderungen hinzu, die ihr Gedächtnis und ihre Denkprozesse betrafen, sowie Depressionen. Die folgende MRT-Untersuchung machte Ärztinnen und Ärzte auf eine ungewöhnliche Läsion im Gehirn aufmerksam. Dennoch war es höchst überraschend, dass bei der Operation der Wurm drin sein würde – im besten Sinne, denn so konnte er entnommen werden.

Es ist das erste Mal, dass dieser Fadenwurm im Hirn eines Säugetiers nachgewiesen wurde. Das zeigt bereits, dass es sich um einen absoluten Ausnahmefall handelt. Üblicherweise sind die Wirtstiere des roten Wurms mit einem Millimeter Durchmesser nämlich Schlangen und kleine Säuger.

Auf Umwegen ans Ziel

Der Wurm gehört zur Spezies Ophidascaris robertsi, wie ein DNA-Vergleich zeigte. Sie ist auf die Teppich- oder Rautenpython spezialisiert: Diese kommt in Australien und Neuguinea vor, kann mehr als vier Meter lang werden und jagt in der Nähe menschlicher Behausungen gern Mäuse und Ratten. Sie werden für O. robertsi zum Zwischenwirt, wie auch Beuteltiere. Nachgewiesen wurde das bereits für Koalas und Kurzkopfgleitbeutler.

So sieht ein Kurzkopfgleitbeutler aus, der zum Zwischenwirt des Wurms werden kann. Im Englischen wird das Beuteltier als "sugar glider" bezeichnet. AFP/Chaideer Mahyuddin

Gelangen Wurmeier in den Zwischenwirt, schlüpfen die Larven, wachsen und wandern durch den Körper. Meist finden sie sich in Organen in Brust und Bauch wieder. Erst, wenn das Säugetier von der Python gefressen wird, vollendet sich der Lebenszyklus von O. robertsi: Die Larven werden zu erwachsenen Würmern. Diese produzieren im Magen der Schlange Eier, die wiederum mit dem Schlangenkot ausgeschieden werden.

Wandernde Larven

Der spektakuläre Fall der australischen Patientin zeigt, dass die Würmer auch in Tieren auftreten, die eine viel zu große Beute für die Schlangen wären. Dabei spricht man von einem Fehlwirt. Denn im menschlichen Körper ist die Larve dieser Spezies nicht in der Lage, zum ausgewachsenen Tier zu werden und sich fortzupflanzen. "Da befindet sich der Wurm im falschen Wirt – aus ihm wird nichts", formuliert es Horst Aspöck, Professor für Parasitologie an der Med-Uni Wien. In falschen Wirten entwickelt sich O. robertsi nicht über das dritte Larvenstadium hinaus, können aber auch dann mit sieben bis acht Zentimetern eine beeindruckende Länge erreichen.

Solche Exemplare werden generell auch als "Larva migrans, also als wandernde Larve" bezeichnet, sagt der Experte. In den Eingeweiden könne sie unterschiedliche Organe betreffen, auch im Fall aus Australien habe das Tier das Gehirn nicht gezielt angesteuert, sondern zufällig erreicht. Andere Organe, die oft betroffen sind, sind Leber und Lunge. Weil ihr nichts anderes übrig bleibt, ist es möglich, dass die Larve die Wanderung fortsetzt, bis sie stirbt. Das kann für den Wirt glimpflich ausgehen, Komplikationen können im schlimmsten Fall aber zum Tod führen.

Wurmfraß

Bis dahin ernährt sich das Tier im Wirtskörper von dem "Nahrungsbrei", von dem sie umgeben ist. "Man darf sich diese Würmer nicht trinkend oder beißend vorstellen, aber sie verleiben sich aus dem Gewebe leicht aufnehmbare Substanzen ein", sagt Aspöck. Dabei können sie aber auch Zellen beschädigen und somit den Wirt.

Länger als der Wurm: Erst in einer Rauten-, Teppich- oder Diamantpython (Morelia spilota) kann der Fadenwurm O. robertsi von der Larve zum erwachsenen Tier werden. Das liegt an unterschiedlichen Milieus und Enzymen im Zwischen- und im Endwirt, sagt Parasitologe Aspöck. Getty Images/iStockphoto

Rückblickend lassen sich die Symptome der australischen Patientin mit dem vermuteten Weg durch den Körper verknüpfen, sagt Karina Kennedy, die im Canberra Hospital den Bereich der klinischen Mikrobiologie leitet: "Sie hatte zu Beginn Bauchschmerzen und Durchfall, gefolgt von Fieber, Husten und Kurzatmigkeit." Die Parasiten waren daher wohl vom Darm in andere Organe gewandert, etwa in Leber und Lunge. Es sei aber sehr unwahrscheinlich gewesen, die Symptome, die im Jänner 2021 begannen, auf die mikroskopisch kleinen Wurmlarven zurückzuführen: "Das war ein bisschen wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen."

Parasiten in Hallstatt

Ein geschwächtes Immunsystem kann die Probleme verstärken. Das dürfte auch bei der Frau in Australien eine Rolle gespielt haben, deren Zustand medizinisch weiterverfolgt wird. Sie kam anscheinend in Kontakt mit Wurmeiern, weil sie rund um ihr Zuhause gern Wildpflanzen zum Kochen sammelt. Fachleute empfehlen daher das gründliche Waschen von Händen, Lebensmitteln und Küchengeschirr, um solchen Infektionen vorzubeugen. Genau genommen spreche man hier stattdessen von Infestationen, weil sich der Parasit nicht im Wirt vermehren kann, ergänzt Aspöck.

Fadenwürmer oder Nematoden, zu denen auch O. robertsi gehört, sind eine riesige Tiergruppe. In Individuen gerechnet, kommen auf jeden Menschen schätzungsweise 57 Milliarden Fadenwürmer. Und während bisher mehr als 20.000 Arten beschrieben wurden, wird vermutet, dass es in dieser Gruppe eigentlich fünf- bis fünfhundertmal mehr Arten gibt. Entsprechend gibt es auch unterschiedliche Verhaltensweisen und Überlebensstrategien. Neben dem dünnen Wurm, der die Rautenpython befällt, zählt etwa der gewöhnliche Spulwurm zu dieser Kategorie, der optisch eher einem bis zu 40 Zentimeter langen Regenwurm ähnelt.

Wurmparasiten ernähren sich von verfügbaren Substanzen im Gewebe um sie herum. AP/Canberra Health Services

"Der gewöhnliche Spulwurm ist die bekannteste Art, die den Menschen betrifft", sagt Aspöck. "Er war früher sehr häufig und ist heute in Österreich selten geworden." Schon in der Bronzezeit befiel er Menschen in Hallstatt, wie auch vor kurzem eine Studie über die gut konservierten Kotproben zeigte. An den ersten prähistorischen Analysen war Aspöck selbst in den 1970er-Jahren beteiligt. Dabei steckten sich Menschen an den ausgeschiedenen Parasiten anderer Menschen an.

Ivermectin im Einsatz

Aber noch heute ist Schätzungen zufolge ein Viertel der Weltbevölkerung infiziert, vor allem in Regionen, in denen nur bescheidene hygienische Maßnahmen getroffen werden können. Diese Spulwürmer leben im menschlichen Dünndarm und sind in der Lage, etwa Durchfallerkrankungen und Nährstoffmängel zu verursachen.

In Zentraleuropa kann man einen Befall mit Fadenwürmern meist gut mit Medikamenten behandeln. Auch die Patientin in Australien erhielt nach der Operation sogenannte Anthelminthika (sic), die gegen parasitäre Würmer wirken. Dazu zählte übrigens auch Ivermectin. Das Mittel wurde bekannt, als FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl es einst gegen Corona empfohlen hatte. Längst wurde nachgewiesen, dass es bei Covid-19 unwirksam ist. Die 64-Jährige behandelte man zwei Tage lang damit, um möglichen weiteren parasitären Würmern in ihrem Körper auf den Leib zu rücken.

Auch andere Würmer überdauern im menschlichen Körper eine lange Zeit, mitunter mehrere Jahre. Wobei die Gruppe der Würmer wiederum so heterogen ist, als würde man "eine Giraffe mit einem Frosch vergleichen", sagt Aspöck. Entsprechend lässt sich auch nicht allgemein sagen, wie der zeitliche Verlauf eines Befalls aussieht.

Endwirt Mensch

Neben Fadenwürmern gibt es auch andere unangenehme Zeitgenossen wie Bandwürmer, die mehrere Meter lang werden können, oder die in tropischen Ländern vorkommenden Saugwürmer, die sich etwa in Blutgefäßen festsaugen können. Wobei eine Infektion auch positive Folgen haben kann: Es gibt einen Bandwurm, der Ameisen befällt und ihre Lebensdauer um das Zehnfache verlängern kann.

Interessanterweise sind jene Parasiten, die auf den Menschen als Endwirt abzielen, weniger gefährlich. Selbst ein Rinderbandwurm, der durchaus zwölf Meter lang werden kann und Kühe als Zwischenwirt hat, sorgt im menschlichen Darm nicht für schwere oder gar lebensgefährliche Krankheitserscheinungen, erklärt Aspöck: "Wenn der Mensch jedes Mal kurz nach der Infektion mit dem Parasiten sterben würde, dann würde der Zyklus nicht funktionieren. Das kann sich die Evolution nicht leisten."

Die neurologischen Symptome veranlassten die Medizinerinnen und Mediziner dazu, eine Magnetresonanztomografie (MRT) anzufertigen. Auf dem Bild ist oben links – im Frontallappen – eine Anomalie zu sehen. In der Folge wurde operiert. AFP/THE AUSTRALIAN NATIONAL UNIVERSITY

Problematisch wird es also eher dann, wenn der Mensch zum Fehlwirt wird. Das trifft nicht nur auf den Einzelfall O. robertsi zu, sondern auch auf den Hundespulwurm. Und um bekannte Beispiele aus dem Reich der Bandwürmer zu ergänzen: Hunde-, Schweine- und Fuchsbandwürmer können lebensgefährliche Erkrankungen hervorrufen. Jährlich werden in Österreich einzelne Fälle verzeichnet, weshalb man ebenfalls zu Reinlichkeit nach Spaziergängen und dem Pflücken von Erdbeeren, Schwammerln und Co mahnt – auch in stadtnahen Gebieten.

Keine Panik

Ein Aspekt, der am australischen Fall besonders erschreckend sein dürfte, ist der Fundort Hirn. Der wurmige Gast im Gehirn dürfte auch mit der Vergesslichkeit und den Depressionen zusammenhängen, von denen die Patientin berichtete. "Die neuropsychiatrischen Symptome haben sich gebessert, blieben aber bestehen", heißt es in der Studie. Was an unserer Psyche und unserem Denkvermögen rüttelt, beunruhigt uns. Womöglich werden sogar Assoziationen zum parasitären Pilz wach, der in der fiktiven US-amerikanischen Serie "The last of us" Menschen in Zombies verwandelt, in der Realität aber nur Ameisen infiziert.

Immerhin gibt Aspöck Entwarnung: "In Österreich sind Würmer im Gehirn große Seltenheiten." Es könne vorkommen, dass Larven des Hundespulwurms ins Gehirn gelangen, aber das trete nicht häufig auf. Leidet man aber unter unerklärlichen Symptomen, gilt es natürlich, diese medizinisch zu prüfen und beim Ausschluss anderer Möglichkeiten einen Antikörpertest auf parasitäre Würmer durchführen zu lassen. Die Dunkelziffer sei bei Wurmbefall groß, aber wenn man Beschwerden habe, solle man sich keine großen Sorgen wegen Würmern machen, auch wenn über skurrile Sonderfälle berichtet wird, sagt Aspöck: "Diese Geschichte aus Australien ist medizinisch und wissenschaftlich interessant, hat für die Allgemeinheit aber überhaupt keine Bedeutung." (Julia Sica, 30.8.2023)