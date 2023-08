Klänge von Mozart reduzieren offenbar die Schmerzen von Neugeborenen bei Untersuchungen. Das ergibt eine klinische Studie mit 100 Säuglingen in New York

Routineuntersuchungen von Neugeborenen gehören zum Alltag in jeder Klinik. APA/AFP/NIKOLAY DOYCHINOV

Lange war nicht bekannt, ob Säuglinge überhaupt Schmerzen verspüren. Mittlerweile hat sich die Beweislage allerdings umgekehrt. Man geht viel eher davon aus, dass Neugeborene aufgrund ihrer unerfahrenen Nervensysteme und unausgereiften Reizbahnen im Körper besonders empfindlich auf Schmerzen reagieren. Daher gibt es Bemühungen, notwendige Untersuchungen im Klinikalltag erträglicher zu machen.

Eine neue Studie, veröffentlicht im Wissenschaftsjournal "Pediatric Research", fand nun heraus, dass der durchschnittliche Schmerzpegel der Säuglinge, die ein Wiegenlied hörten, während und unmittelbar nach einer medizinischen Untersuchung deutlich niedriger war als bei denjenigen, die keine Musik hörten. Dafür untersuchte man das Schmerzempfinden von 100 Neugeborenen während eines Routinescreening mittels sogenanntem Prick-Test. Dabei wird eine kleine Nadel in die Ferse gestochen und Blut entnommen, um das Kind auf angeborene Stoffwechselkrankheiten wie zystische Fibrose zu testen.

Sinneseindrücke wurden für Studie minimiert

Das Team rund um Saminathan Anbalagan versuchte die Einflüsse anderer Sinneseindrücke zu minimieren, indem der Eingriff in einem ruhigen und schwach beleuchteten Raum bei mäßigen Temperaturen durchgeführt wurde. Den Säuglingen gab man auch keine Schnuller oder sonstige Beruhigungsmittel. Nur eine standardmäßige Zuckerlösung wurde den Kindern zwei Minuten vor dem Nadelstich eingeflößt.

Eine Person des Forschungsteams wurde mit geräuschunterdrückenden Kopfhörern ausgestattet und bewertete den Schmerzpegel der Neugeborenen nach einer standardisierten Skala vor, während und nach der Untersuchung. Mittels Mimik, Gestik, Weinen, der Atmung und ihrer Wachsamkeit wurde so eine Skala von null bis sieben erstellt, wobei höhere Zahlen ein höheres Schmerzempfinden darstellen sollten.

Die Kontrollgruppe, also jene Hälfte der Kinder, die keine Musik hörte, spürten nach Ansicht der Forschenden mehr Schmerz als jene, die mit Klängen von Wolfgang Amadeus Mozart beschallt wurden. Konkret war der Durchschnittswert während der Behandlung 5,5 und zwei Minuten später zwei. Zum Vergleich die mit Musik beschallten Säuglinge: Ihr Schmerzwert lag während des Prick-Tests durchschnittlich bei vier und zwei Minuten später bereits bei null. Drei Minuten nach der Behandlung glichen sich die Werte an, bei beiden Gruppen wurde der Wert null festgestellt, sie fühlten also keinen Schmerz mehr.

Musik beeinflusst die Schmerzreaktion positiv

Vorhergehende Studien konnten bereits feststellen, dass Frühgeborene bei medizinischen Behandlungen weniger Schmerzen verspürten, wenn sie dabei die Stimmen ihrer Mütter hörten. Konkret wird dabei auch Oxytocin, auch Kuschelhormon genannt, ausgeschüttet. Das Hormon spielt eine wichtige Rolle bei emotionalen Bindungen und Schmerzgefühlen.

Es wird davon ausgegangen, dass Musik die Schmerzreaktion beeinflusst, indem sie eine sensorische Sättigung hervorruft, die zu einer Blockade der Schmerzübertragung, Ablenkung und Veränderung der Schmerzwahrnehmung führt. Außerdem wird entspannende Musik als förderlich für physiologische Werte wie den Herzschlag und als wirksam gegen Verhaltensstörungen und Ängste eingestuft.

Wolfgang Amadeus Mozart, wahrscheinlich einer der bekanntesten Komponisten und Musiker der europäischen Geschichte, schrieb vor seinem frühen Tod mit nur 35 Jahren mehr als 800 Stücke. Ob die Klänge seiner Musik Schmerzen besonders gut lindern oder ob es eher an den langsamen Harfenklängen selbst liegt, sei dahingestellt. Die Studie deutet aber darauf hin, dass Musikhören eine wirksame Methode zur Entspannung bei kleineren medizinischen Eingriffen sein kann. (Sebastian Lang, 29.8.2023)