Ein einschlägig vorbestrafter 21-Jähriger soll in 13 Tagen vier Passanten verletzt haben, in einer Tat sieht die Staatsanwaltschaft einen Mordversuch

Ist nicht gerade der internationale Tag der Frauen, heißt diese U3-Station Herrengasse. Hier stieg im Jänner ein mutmaßlicher Serientäter seelenruhig aus, nachdem er in einem Waggon beinahe einen 62-Jährigen getötet hatte. APA / EVA MANHART

Wien – Es ist zutiefst verstörend, was die Zuhörerinnen und Zuhörer beim Geschworenenprozess unter Vorsitz von Andreas Hautz zu hören und sehen bekommen. Über die 13 Tage rund um den Jahreswechsel, in denen der heute 21-jährige Herr S. drei ihm unbekannte Männer auf der Straße grundlos geschlagen hat. Und vor allem über den 4. Jänner, als er einen 62-Jährigen in der U-Bahnlinie 3 zunächst bewusstlos schlug, auf den Liegenden weiter einprügelte und ihm schließlich mehrmals ins Gesicht trat, sodass der Selbstständige schwerst verletzt wurde. Für Staatsanwältin Tatjana Spitzer-Edl ist das ein Mordversuch, S. und sein Verteidiger Johannes Maximilian Fouchs plädieren dagegen auf absichtliche schwere Körperverletzung.

Beschönigen kann er an der Sachlage aber nichts, weiß Verteidiger Fouchs, daher gibt er der Anklägerin in seinen Eröffnungsworten durchaus recht: "Es ist vollkommen sinnlose Gewalt, die aus Nichtigkeiten passiert und abscheulich ist", konzediert er. Er verweist aber auch auf das "schwere Suchtgiftproblem" seines Mandanten und auf eine Passage aus dem Gutachten des psychiatrischen Sachverständigen Peter Hofmann, der S. eine kombinierte Persönlichkeitsstörung attestiert. "Wenn es zu einem Gewaltrausch kommt, kann der Beschuldigte sie nicht mehr dosieren", schreibt der Experte, der den Angeklagten zwar für zurechnungsfähig, aber so gefährlich hält, dass er zu einer strafrechtlichen Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum rät.

Angeklagter sieht Schuld bei Drogen

S. selbst sieht seine Taten aber als nicht so sinnlos wie sein Rechtsvertreter an, wird bei seiner Einvernahme klar. Zum ersten Vorfall am 29. Dezember habe er keine Erinnerung mehr, behauptet er. Das Opfer sagt, er sei von dem arbeitslosen Österreicher in einer Unterführung um eine Zigarette angeschnorrt worden, als er keine hergab, habe ihm der Angeklagte Faustschläge ins Gesicht verpasst und seine Nase gebrochen. S. führt sein Verhalten auf den Drogenkonsum zurück: "Ich war bei Freunden und habe begonnen, schwere Drogen zu nehmen. Kokain, Ecstasy, LSD", sagt er. "Davor war ich nie gewalttätig", will er die Laienrichterinnen und -richter überzeugen, Vorsitzender Hautz rückt das aber sofort gerade: "Naja, so kann man das nicht sagen. Sie haben zwei einschlägige Vorstrafen und zwei offene Verfahren wegen eines schweren Raubes und einer Körperverletzung." – "Irgendwie haben wir dann gekämpft", ist das einzige, was dem Angeklagten, der nach eigenen Angaben einige Monate lang "Hand Combat" und Kung Fu trainiert hat, noch einfällt.

Zwei Tage später, zu Silvester, wollte S. dann mit seiner damaligen Freundin im Westen Wiens in ein Kino gehen. "Ich war leider sehr eifersüchtig", gibt der Angeklagte zu. Kombiniert mit einer offenbar verzerrten Wahrnehmung ist das eine giftige Mischung, die für einen weiteren Unbeteiligten schmerzhafte Folgen hatte. S. schlug auf einen Fahrgast, der aus dem Bus ausstieg ein und trat den Liegenden. Wobei: Auch hier sieht der Angeklagte sich eigentlich im Recht. "Er hat auf meine Freundin geschaut. Auf ihren Hintern" meint der Angeklagte. "Sowohl Ihre Freundin als auch der Verletzte sagen aber, dass es völlig grundlos gewesen ist?", entgegnet Hautz ihm. "Ohne Grund hätte ich ihn sicher nicht geschlagen", ist S. überzeugt. "Das halte ich für eine unglückliche Formulierung", merkt der Vorsitzende an.

"Instinktiv gleich hingeschlagen"

Der schwerwiegendste Vorfall ereignete sich zur Mittagszeit des 4. Jänners auf der Fahrt der U3 zwischen den Stationen Stephansplatz und Herrengasse. "Ich weiß nur, dass ich wieder einmal unter Drogen war", beginnt der Angeklagte seine Darstellung der Ereignisse. Er saß damals auf einem Sitzplatz, als das Opfer neben ihm Platz nahm. "Plötzlich hat mich eine Person angerempelt, da habe ich instinktiv gleich hingeschlagen", argumentiert der Angeklagte erneut ohne erkennbare Emotion, dass eigentlich die Gegenseite selbst schuld sei.

Die teils noch immer mitgenommen wirkenden Zeuginnen und Zeugen schildern die Situation ganz anders. S. sei extrem breitbeinig auf seinem Platz gesessen, als ihn der 62-Jährige bat, das Manspreading zu beenden. Die Reaktion des Angeklagten: Er versetzte seinem "Gegner" einen Faustschlag ins Gesicht, sodass dieser besinnungslos in den Gang kippte, sprang dann nach und prügelte so fest auf den Oberkörper des Mannes ein, dass dieser Knochenbrüche erlitt. Anschließend hielt der 21-Jährige sich an zwei Haltestangen fest, um mehr Schwung nehmen zu können, und sprang mehrmals auf das Gesicht des Opfers.

"Es wirkte auf mich, als wollte er das Opfer umbringen", sagt eine 27-jährige Zeugin, die auch die Notbremse zog und den Fahrer verständigte. Eine zufällig im Waggon anwesende Ärztin, die mit einem Sanitäter Erste Hilfe leistete, schildert, sie habe "ein mulmiges Gefühl gehabt, als ich mich dem Opfer näherte. Ich wusste nicht, ob er noch lebt". Der Verletzte sei nach kurzer Zeit aber aus seiner Ohnmacht erwacht, sei aber völlig desorientiert gewesen. "Was ist passiert? Was ist los?", habe der Schwerverletzte gestammelt. S. sei dagegen ruhig und ausdruckslos in der Herrengasse ausgestiegen.

Neun Stunden Erinnerung weg

Das Opfer kann wenig zur Wahrheitsfindung beitragen, er hat seine Erinnerung verloren. Das letzte, was er noch weiß, ist, dass eine breitbeinig dasitzende Person da war, das nächste Bild ist, dass er um 21 Uhr, also neun Stunden später im Spital aufwacht und seine Frau bei ihm ist. 35 Sekunden habe der ganze Vorfall gedauert, hat der Selbstständige erfahren, 35 Sekunden, die ihn jetzt noch belasten. Seine Gesichtsverletzungen sind zwar glücklicherweise verheilt, auch die Physiotherapie konnte er abschließen, die Traumatherapie geht dagegen noch weiter. "Ich fahr noch immer fast jeden Tag mit der U-Bahn. Aber wenn sehr viele Menschen unterwegs sind, empfinde ich tiefes Unbehagen und möchte am liebsten hinaus. Aber ich unterdrücke es." Für die Zukunft ist er zuversichtlich: "Ich glaube immer noch, dass ich ein normales Leben führen kann."

Der auch vor Gericht extrem breitbeinig dasitzende Angeklagte sagt zum Vorfall: "Ich will eigentlich nicht einmal jemanden verletzen. Ich habe Prinzipien in meinem Leben, an die ich mich normalerweise streng halte." Sechs Tage später brach er die Prinzipien unglücklicherweise neuerlich. Er suchte die Dame vom 31. Dezember, die zu diesem Zeitpunkt bereits seine Ex-Freundin war, an ihrem Arbeitsplatz auf. Sie versuchte sich vor ihm zu verstecken, als ihn der Vorgesetzte der jungen Frau aufhalten wollte, folgte der nächste Nasenbeinbruch.

S. führt das alles auf den eskalierten Drogenkonsum mit falschen Freunden im Dezember 2022 zurück. Vorsitzender Hautz widerspricht. "Bei ihrer ersten Vorstrafe sind Sie für Nötigung, gefährliche Drohung und Körperverletzung im Mai 2021 verurteilt worden. Die zweite war für Taten im Oktober 2021, da sind sie wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt, Körperverletzung und Körperverletzung an einem Beamten verurteilt worden. Nur an den Drogen kann es nicht liegen", hält er dem Angeklagten vor. "Da habe ich aber nichts gemacht!", beteuert der Angeklagte. "Sie sind zu unrecht verurteilt worden?" – "Ja." – "In Salzburg und in Wien?", wundert der Vorsitzende sich.

Am Mittwoch stehen noch der medizinische und der psychiatrische Sachverständige auf dem Programm, ein Urteil sollte gegen Mittag fallen. (Michael Möseneder, 29.8.2023)