Nach einer Staffel von "The Idol" kommt nun das Aus für die Serie mit den Hauptdarstellern Lily-Rose Depp (24) und Popsänger The Weeknd (33). Der US-Sender HBO teilte nun mit, dass es nach "reiflichen Überlegungen" keine zweite Staffel geben werde.

"The Idol" habe zu den "provokativsten" Produktionen gezählt, und man bedanke sich bei den Schöpfern und den Darstellern für deren "unglaubliche" Arbeit, zitierte der "Hollywood Reporter" aus der Mitteilung.

HBO macht schon wieder Schluss mit "The Idol": The Weeknd und Lily-Rose Depp. HBO

Sex, Drogen, Machtmissbrauch

Depp, die Tochter von Sängerin Vanessa Paradis und Hollywoodstar Johnny Depp, verkörperte in der Serie die Popsängerin Jocelyn, die nach einem Nervenzusammenbruch und einer gescheiterten Tournee eine komplizierte Beziehung mit dem zwielichtigen Clubbesitzer und Selbsthilfe-Guru Tedros (Abel Tesfaye aka The Weeknd) beginnt. Regie führte Sam Levinson, der für die Serie "Euphoria" über eine Gruppe von Jugendlichen bekannt ist. In beiden Produktionen gibt es explizite Szenen, es geht viel um Sex, Drogen und Machtmissbrauch.

Nach der Premiere bei den Filmfestspielen in Cannes im vorigen Mai lief die fünfteilige Serie "The Idol" ab Juni beim US-Sender HBO, in Deutschland war sie bei Sky und beim Streamingservice Wow zu sehen. (APA, dpa, red, 29.8.2023)