Birgit Baumann

Eine vergoldete Flasche Mineralwasser für den ehemaligen sozialdemokratischen Ministerpräsidenten Matthias Platzeck. Land Brandenburg

Besonders "schön" ist die Nummer 38 im Auktionskatalog des Landes Brandenburg: eine Flasche Mineralwasser der Marke Bad Liebenwerda, 18 Karat vergoldet. Im Jahr 2012 wurde sie dem damaligen Ministerpräsidenten Matthias Platzeck überreicht. Geöffnet und getrunken hat er sie nie, sonst käme sie jetzt ja nicht zur Versteigerung.

Eine solche findet am Wochenende gleich zwei Tage lang statt. Im Rahmen des sogenannten Brandenburg-Tages kommen am 2. und am 3. September in der Kantine der Sparkasse Elbe-Elster rund 200 Gegenstände unter den Hammer, über die wohl wer gesagt hat: "Das Zeug muss jetzt mal weg, verstaubt ja hier eh nur und nimmt uns Platz weg." Feinsäuberlich hat die Staatskanzlei alles in einem Katalog aufgelistet, und man staunt, welcher Ramsch und Kitsch sich da im Laufe der Jahre angesammelt hat. Oder wie es die Regierung selbst etwas höflicher formuliert: "Was bei den vielen offiziellen Anlässen von Landesregierungen überreicht wird, ist erstaunlich."

Ein durchsichtiges Radio brachten Lehrlinge von Edis Energie Nord AG. Land Brandenburg

Zu finden sind neben den obligatorischen Vasen, Tellern und Wandbildern auch Krawatten. Eine gemusterte wurde von Vertretern und Vertreterinnen der finnischen Stadt Jyväskylän übergeben, eine andere schimmert gülden, gebracht hat sie eine Delegation aus Korea. Ein Schmuckkästchen aus blauem Stein hatte 1999 der chilenische Staatspräsident im Gepäck, eine Notebooktasche mit Bing-Crosby-Porträt eine Delegation aus Südkorea. Manche Schenkenden konnten nicht mehr nachvollzogen werden. So bleibt unklar, wer ein Tonschaf als Sparbüchse oder eine CD von Frank Zander ("Best of Wahnsinn") einbrachte.

Eine Bronzefigur der Heiligen Barbara, 1996 von der Lausitzer Braunkohle AG überreicht, kommt ebenfalls unter den Hammer. Land Brandenburg

Die Versteigerung all dieser schönen Dinge erfolgt für einen guten Zweck, der Erlös wird zwischen der Tafel Finsterwalde und dem Netzwerk der Brandenburger Frauenhäuser aufgeteilt. Doch es gibt eine Einschränkung: Gemäß den haushaltsrechtlichen Bestimmungen müssen Erlöse ab einer Höhe von 250 Euro dem Brandenburger Etat zufließen.

Erfolgreich über die Bühne gegangen ist vor einigen Tagen die Versteigerung eines kompletten DDR-Museums im brandenburgischen Döberitz. Die Bieterinnen und Bieter hätten sich "überschlagen", sagt Kunsthistorikerin Christina Schulze vom Auktionshaus Historia. Am meisten, nämlich 18.000 Euro, brauchte ein Barkas-Krankenwagen. Für 7.000 Euro ging ein seltener Forst-Trabant an neue Besitzer. (Birgit Baumann aus Berlin, 30.8.2023)