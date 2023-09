Über lange Zeit war in England das Menü in Schulkantinen der Inbegriff schlechten Essens. Getty Images

"Die Kulinarik meines Heimatlandes England hatte lange Zeit nicht gerade den besten Ruf. Der Inbegriff schlechten Essens waren die sogenannten ‚school dinners‘. Dabei handelt es sich um das Mittagessen an englischen Schulen. Auf dem Menüplan stehen Shepherd’s Pie, Fisch oder andere landestypische Speisen – aber leider schmeckte es halt nicht gut. Kartoffelpüree zum Beispiel war nie so buttrig-cremig, wie man es hier in Österreich kennt, und der Reis war immer klumpig. Ich bin davon regelrecht traumatisiert. Noch heute kann ich Speisen wir Risotto nicht essen.

Es gab jedoch ein typisches School-Dinner-Gericht, das ich liebte: Manchester Tart. Der Boden besteht aus Mürbteig, dieser wird mit Himbeer- oder Erdbeermarmelade bestrichen. Darüber kommt eine Schicht Vanillecreme. Das Ganze wird gebacken und mit Kokosflocken bestreut – köstlich!

Heutzutage trifft das Klischee des schlechten englischen Essens gar nicht mehr zu. Ich glaube, die Situation hat sich seit Beginn der Siebzigerjahre kontinuierlich verbessert, als die Menschen begannen, mehr zu reisen, und andere kulinarische Erlebnisse machten. Mittlerweile ist vor allem London ein richtiges Gourmet-Mekka. Es gibt zahlreiche Michelin-prämierte Restaurants.

Die Auswahl an guten Lokalen ist riesig, aber auswärts zu essen ist sehr teuer, und viele können sich das kaum mehr leisten. Selbst einfache Klassiker wie Fish and Chips sind nicht mehr günstig. Das Gericht fehlt mir hier in Österreich. Es steht zwar auf so mancher Speisekarte, aber bis jetzt konnte es nie mit dem aus meiner Heimat mithalten."

Moderator Stuart Freeman vermisst richtig gute Fish and Chips hier in Österreich. ORF / Hans Leitner

(Aufgezeichnet von Michael Steingruber, RONDO, 5.9.2023)